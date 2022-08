Per il mese di ottobre 2022, l’Oroscopo per la fortuna sarà influenzato dalla presenza del pianeta Venere nella costellazione del Bilancia. Quindi si troverà il segno del Gemelli alla prima posizione. Subentreranno a ruota lo Scorpione e il Vergine.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di tutti i segni zodiacali di ottobre 2022.

L’oroscopo della fortuna: idee creative per Gemelli

1° Gemelli: se avrete delle idee da poter mettere in pratica, questo mese potrebbe essere particolarmente adatto. Con la fortuna che agirà per i segni di aria grazie a Venere nella costellazione del Bilancia, ogni progetto potrà finalmente realizzarsi.

Agire potrebbe anche dare dei risultati sul piano comunicativo, con degli affari che andranno a gonfie vele proprio grazie a dialoghi costruttivi.

2° Scorpione: sarete degli assi nella comunicazione e otterrete tutto ciò che vorrete da un affare. Avrete carisma e saprete come consigliare i colleghi in difficoltà. Potrete facilmente gestire ogni cosa in un batter d’occhio. Tutte queste qualità fortunate nel mese di ottobre potrebbero farvi incrementare i guadagni o comunque farvi avanzare di carriera. La comunicazione sarà uno strumento che al momento saprete utilizzare alla grande.

3° Ariete: avrete una bella creatività da mettere in campo nel corso del mese di ottobre, e sarà questa ad incentivare la vostra fortuna.

Potrete agire negli affari con la certezza di riscontrare dei guadagni che supereranno le vostre aspettative. Secondo l’oroscopo la vostra squadra professionale potrà contare interamente su di voi, conferendovi un grande rispetto. Andrete incontro a dei cambiamenti significativi.

4° Vergine: avrete la capacità di osare nel lavoro, di giostrare i vostri affari con molta determinazione e di fare un progetto che per quanto sostanzioso, potrebbe portarvi ad avanzare nella vostra carriera.

Il clima all’interno della vostra squadra professionale sarà davvero invidiabile, sotto molti punti di vista.

Toro fortunato

5° Toro: la fortuna finalmente girerà dalla vostra parte, quindi partire per nuove esperienze sarà una grande decisione che vi frutterà anche parecchi guadagni. Con gli affari proseguirete con le ali ai piedi, ma se siete all’interno di una squadra dovreste fare attenzione a qualche gelosia che si nasconde dietro l’angolo.

Fare u investimento in questo momento potrebbe essere più produttivo rispetto ad altri periodi di tempo.

6° Acquario: avrete una concentrazione invidiabile sul lavoro, quindi la combinazione di questa con la fortuna potrebbe fare davvero molto. Dovrete stare attenti a qualche distrazione che normalmente non vi rende negligenti ma che in questo periodo potrebbe essere decisamente ‘pericolosa’ per i vostri progetti in essere.

7° Cancro: avrete l’opportunità di scendere in campo e darvi da fare sotto il profilo comunicativo. Con gli affari potreste sciogliere dei nodi molto intricati, dimostrando di comprendere appieno ciò che pensano coloro che interagiranno con voi. Secondo l’oroscopo, sarete anche energici nell’affrontare delle sfide particolarmente spinose che probabilmente darebbero del filo da torcere a chiunque.

8° Capricorno: avrete tanti affari che potrebbero soddisfarvi se ci metterete tutto il vostro impegno. Ora il focus della fortuna sulle vostre finanze potrebbe realmente decretare un giro di vite, ma nel frattempo dovrete andare incontro a qualche sacrificio per poter portare a casa i vostri risultati. Sarà essenziale collaborare con i vostri colleghi, specialmente se avrete degli obiettivi in comune.

Amicizie per Sagittario

9° Sagittario: avrete un po’ di fortuna che potrebbe andare molto bene nelle amicizie, ma dovrete prestare attenzione, perché qualcuna potrebbe rivelarsi semplicemente passeggera. Ci saranno dei cambiamenti fortunati a livello personale, perché oltre a rinnovare un po’ del vostro look, riuscirete anche a migliorare voi stessi.

I guadagni ci saranno ma sarà bene evitare di spendere troppo man mano che il mese di ottobre procederà verso la fine.

10° Leone: avrete abbastanza intuito da fare qualche bell’affare, ma allo stesso tempo la fortuna potrebbe non accompagnarvi per tutto l’arco del mese di ottobre 2022. Comincerete anche ad avere molto interesse per qualche attività in cui non vi siete mai cimentati. Secondo l’oroscopo, avrete molta buona sorte nel caso abbiate degli studi in corso.

11° Pesci: avrete molte difficoltà di gestione del lavoro, nel corso di ottobre 2022. I progetti che si susseguiranno potrebbero accavallarsi gli uni sugli altri, e dovrete avere il sangue freddo di organizzarvi al meglio senza avviare un periodo di forte ansia che potrebbe soltanto danneggiare i vostri guadagni.

Fate del vostro meglio.

12° Bilancia: sarete molto propensi ad occuparvi di voi stessi e della vostra salute. Al momento dovrete tenere conto di qualche situazione personale che non sta andando come dovrebbe e che vi sta mettendo un po’ di malumore. Qualche affare sporadico però potrebbe farvi ritornare il buonumore.