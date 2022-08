L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 agosto 2022 è pronto a svelare l'andamento previsto dall'Astrologia per i prossimi sette giorni. In evidenza i segni rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco (ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci).

In questa parte del mese di agosto, le analisi sulle effemeridi nel lasso di tempo indicato hanno messo in evidenza un transito planetario abbastanza importante: l'arrivo di Mercurio in Bilancia, venerdì 26 agosto nel comparto del segno d'aria appena citato.

Andiamo ai dettagli, analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica corredate dalle attesissime stelline quotidiane.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Alcune storie e situazioni non cambiano. Dunque, vi restano due opzioni: accettarle, magari adeguandosi, oppure no. Nessuna via di mezzo. Prendete una decisione e non voltatevi più indietro. Se necessario, aprite un capitolo tutto nuovo tenendo lontano qualsiasi rimpianto o ripensamento. Un vostro familiare saprà esservi di grande aiuto. E’ molto probabile che abbiate voglia di un cambiamento “forte”. Beh, sappiate che al vostro fianco c'è qualcuno che può accompagnarvi in un viaggio ricco di stimoli e cose positive. Però non dovete avere fretta, perché rischiereste di rovinare tutto. La politica dei piccoli passi, in certe situazioni, è infallibile.

Cercate di fare una maggiore attività fisica a fine settimana.

La classifica stelline settimanale per il segno della Bilancia:

Top del giorno giovedì 25 agosto;

giovedì 25 agosto; ★★★★★ venerdì 26 (Mercurio nel segno) e sabato 27;

★★★★ mercoledì 24 e domenica 28;

★★★ martedì 23 agosto;

★★ lunedì 22 agosto 2022.

♏ Scorpione: voto 8. Questa settimana riuscirete a vivere momenti molto intensi.

Il fronte professionale sarà invece un po’ turbolento, qualcuno si ostinerà a criticare o provocare anche senza motivazioni valide: fare orecchie da mercante non sarebbe affatto male. Risolverete, sia pur con qualche difficoltà, un problema legato ai rapporti sociali. La strada dovrebbe essere in discesa e lo sarà ancora di più se userete l’arma della trasparenza.

Ritenete di meritare un riconoscimento legato al vostro lavoro? E allora ditelo con chiarezza: con ogni probabilità, le risposte saranno positive. Avvertirete il bisogno di concedervi un po’ di solitudine anche per riordinare le idee. Nel weekend ci riuscirete benissimo e gli effetti sul vostro spirito saranno ottimi. Ciò non vuol dire, però, che dobbiate trascurare gli affetti familiari e le persone amate: la virtù sta sempre nel mezzo!

La classifica stelline della settimana per il segno dello Scorpione:

Top del giorno venerdì 26 agosto;

venerdì 26 agosto; ★★★★★ giovedì 25, sabato 27 e domenica 28;

★★★★ mercoledì 24 agosto;

★★★ lunedì 22 agosto;

★★ martedì 23 agosto 2022.

♐ Sagittario: voto 7. Periodo buono in generale per il segno.

Tenete a mente che, in alcuni momenti, il passato potrebbe riemergere questa settimana e magari bussare alla vostra porta: nulla accade per caso ma tutto fa parte di un disegno celeste ben preciso. Insomma, ponetevi delle domande e provate a guadarvi dentro con attenzione. Se siete single, sappiate che il colpo di fulmine è in agguato e presto potrebbe davvero rivoluzionarvi la vita. Tenete altresì a bada una certa inquietudine dedicando un po’ di tempo a qualcosa che vi piace davvero. Dovreste invece invertire la rotta e cambiare atteggiamento al più presto. Provate a spostare il vostro punto di vista e porvi in modo diverso con i vostri interlocutori: gli effetti saranno senza dubbio positivi.

Armatevi di pazienza se qualcosa ancora non va come vorreste e, per quanto riguarda l’amore, non scansate le responsabilità e relativi impegni.

La classifica stelline settimanale per il segno del Sagittario:

Top del giorno domenica 28 agosto ;

domenica 28 agosto ; ★★★★★ lunedì 22 e martedì 23;

★★★★ venerdì 26 e sabato 27;

★★★ mercoledì 24 agosto;

★★ giovedì 25 agosto 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Settimana relativamente buona; diciamo che più delle volte scenderete dal letto con un ottimo spirito. Grazie anche alla buona configurazione astrale presente nelle giornate di inizio e metà periodo, addosso avrete tanta voglia di dare il massimo. Il lavoro può essere espressione e traduzione di queste splendide premesse: in amore invece dovreste imparare a condividere con maggiore serenità qualsiasi cosa bella.

Anche se l’umore non sarà dei migliori, dovrete comunque dare il massimo in ogni campo: i frutti non tarderanno ad arrivare, vedrete. La vita privata diventerà più intrigante e movimentata del solito, quindi occhio a non fare danni. Il percorso quotidiano in alcuni casi non sarà privo di ostacoli, perciò tenete presente che mettendoci autentica passione tutto diventerà più facile.

La classifica stelline della settimana per il segno del Capricorno:

★★★★★ mercoledì 24 e giovedì 25;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e venerdì 26;

★★★ sabato 27 agosto;

★★ domenica 28 agosto 2022.

♒ Acquario: voto 5. Non vi sentirete troppo tranquilli in questa nuova settimana e questo stato d’animo renderà più difficile la realizzazione di un desiderio.

Sul lavoro invece sarete dinamici e super efficienti, ma ciò non servirà a risollevare il morale. Anche perché non si esclude qualche discussione con la persona amata. Provate a sfogarvi, magari facendo un po’ di moto oppure concedetevi ogni tanto una seratina all’insegna del silenzio e del riposo (se possibile…). I progetti per il futuro in alcuni momenti non saranno accompagnati da idee ben chiare. Allora, evitate di prendere decisioni importanti, almeno per il periodo di fine settimana. Concentratevi piuttosto su alcune collaborazioni professionali che, se ben coltivate, possono dare ottimi frutti. Per quanto riguarda la vita privata, ultimamente avete messo un po’ da parte alcuni vecchi amici: cominciate a recuperare il recuperabile!

La classifica stelline settimanale per il segno dell'Acquario:

★★★★★ mercoledì 24 agosto;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25;

★★★ venerdì 26 e domenica 28;

★★ sabato 27 agosto 2022.

♓ Pesci: voto 6. Lunedì e venerdì amore in primo piano: se single, da un momento all’altro potrebbe cominciare qualcosa di nuovo ed eccitante. Se invece avete già l’altra metà, due le ipotesi: o che s’affacci qualche stuzzicante tentazione oppure che il rapporto venga ravvivato da qualche elemento imprevisto. In tutti i casi, l’importante è che abbiate voglia di mettervi in gioco: guardate bene dentro voi stessi! In questo periodo poi, dovrete fronteggiare qualche prova o qualche ostacolo imprevisto; il modo per uscirne con la vittoria in tasca consisterà nell’utilizzare le vostre armi migliori, come anche fare appello a tutta la vostra diplomazia.

Ricordate che l’orgoglio è qualcosa di positivo soltanto se non si superano certi limiti. Nel lavoro potrebbe aprirsi un periodo più che positivo, un varco in cui tutto sarà alla vostra portata: la vittoria arriverà con facilità imprevista. Cercate però di mantenere i piedi per terra e di non peccare di presunzione.

La classifica stelline della settimana per il segno dei Pesci: