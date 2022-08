L'Oroscopo settimanale dal 15 al 21 agosto 2022 è pronto a dare spazio alla voglia di sapere come andranno i prossimi sette giorni in calendario. In evidenza il giro di boa di agosto, mese di piena estate, quindi di divertimento e relax. Per altri, invece, nello specifico coloro che hanno iniziato le ferie in anticipo, questi potrebbero essere gli ultimi giorni di vacanza, e allora potrebbe nascere in qualcuno un po' di tristezza. Dai, va bene anche così: il bello della vita è anche ricominciare da dove si è lasciato, magari iniziando a pensare già alla prossima estate.

Bando alle chiacchiere e via con le analisi astrologiche della settimana: curiosi di conoscere i voti in pagella e come andrà il periodo per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, iniziamo di gran lena analizzando i dettagli messi a disposizione dall'Astrologia settimanale. A voi le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica e, a fare da cornice, l'attesissima classifica con le stelline da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Settimana di attesa. Diciamo che i giorni che stanno per arrivare saranno mediocri se presi nella media. Volendo essere puntigliosi, il periodo migliore potrete viverlo martedì e mercoledì: se non per tutti (ascendente personale buono/ottimo) , almeno per una grossa fetta di voi nativi.

Avrete forse un traguardo ben preciso da raggiungere e sarete disposti anche a fare sacrifici per raggiungerlo, senza risparmiarvi di nulla. Un simile atteggiamento darà i suoi frutti e sicuramente scoprirete risorse che nemmeno sapevate di possedere. Per quanto riguarda la vita sentimentale, diciamo in lenta ma graduale risalita.

Se poi siete ancora tra coloro single dovreste uscire dal guscio e fare nuove conoscenze al più presto. Dunque, iniziate già da subito mettendo da parte qualsiasi remora.

La classifica stelline della settimana per il segno della Bilancia:

★★★★★ martedì 16, mercoledì 17;

★★★★ lunedì 15, giovedì 18, sabato 20;

★★★ domenica 21 agosto;

★★ venerdì 19 agosto 2022.

♏ Scorpione: voto 7.

Si annunciano, almeno sulla carta, sette giornate mediamente buone. Escludendo le sole del weekend, tutte le altre sono valutate in positivo. Finalmente per molti di voi risulterà in risalita l’indice relativo alla fiducia in se stessi. Benissimo cari Scorpione, complimenti davvero! Comunque è caldamente consigliato mantenere un certo aplomb, magari evitando l’eccesso opposto, ossia che la troppa esuberanza sfoci in presunzione. Per quanto riguarda il lavoro, un eventuale momento di stasi non dovrà assolutamente preoccupare perché non avrà conseguenze. In amore invece, non sarebbe male un maggiore ottimismo e un po' di fiducia in più nelle persone che stimate e che amate.

La classifica stelline settimanale per il segno dello Scorpione:

Top del giorno lunedì 15 agosto;

lunedì 15 agosto; ★★★★★ martedì 16, mercoledì 17;

★★★★ giovedì 18, domenica 21;

★★★ venerdì 19 agosto;

★★ sabato 20 agosto 2022.

♐ Sagittario: voto 7.

La Luna nel segno dell'Ariete e poi in Toro, soprattutto a inizio settimana (martedì, mercoledì e giovedì) colorerà le vostre giornate portando al massimo la capacità di concentrazione. Saprete fare le mosse giuste e forse anche rimediare subito a eventuali errori commessi. Ascoltate nel frattempo i consigli degli amici o di chi vi vuole bene, anche se poi, alla fine, in molti prenderete una decisione autonoma. Il campo lavorativo non sarà privo di ostacoli, questo è da metterlo in conto sin da adesso, anzi, tenete presente che solo mettendo un po' di passione in più in ciò che farete tutto diventerà più facile. Se sei single, non escludete di restare felici vittime di un colpo di fulmine. Se siete in coppia un consiglio: evitate di esagerare a tavola, esagerate nell'intimità.

La classifica stelline della settimana per il segno del Sagittario:

Top del giorno martedì 16 agosto;

martedì 16 agosto; ★★★★★ mercoledì 17, giovedì 18;

★★★★ lunedì 15, venerdì 19;

★★★ sabato 20 agosto;

★★ domenica 21 agosto 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Si avvicina una settimana abbastanza soddisfacente. In questi sette giorni che stanno per arrivare sicuramente riuscirete a dare una solida dimostrazione della vostra indiscutibile solidità e senso pratico, sia con familiari che nei confronti dei colleghi, sul posto di lavoro. In alcune situazioni riuscirete a mantenere un buon equilibrio, sciogliendo nodi anche molto complessi. L’amore intanto continuerà a essere abbastanza favorito.

Per i single come anche per le coppie, questo potrebbe essere un periodo davvero rivoluzionario. Le dinamiche amorose in alcuni casi saranno molto soddisfacenti e gran parte del merito andrà a voi stessi. Sì, perché già da metà settimana metterete in campo abbondanti dosi di disponibilità e relativa tolleranza. Per quanto riguarda il lavoro invece, non rimandate l’inizio di un nuovo progetto: non lasciatevi bloccare dal timore che qualcosa non vada per il verso giusto.

La classifica stelline settimanale per il segno del Capricorno:

Top del giorno giovedì 18 agosto;

giovedì 18 agosto; ★★★★★ venerdì 19, sabato 20;

★★★★ mercoledì 17, domenica 21;

★★★ lunedì 15 agosto;

★★ martedì 16 agosto 2022.

♒ Acquario: voto 7. Questa settimana c'è una novità: riuscirete a cavarvela in modo molto soddisfacente in una situazione che avete a cuore, tipo un esame, un colloquio di lavoro o una risposta in attesa da tempo.

Solo un consiglio: in questa parte del mese non dovete assolutamente perdere la calma, per alcun motivo al mondo. Sappiate mantenere il sangue freddo anche dinanzi alle situazioni più difficili, anche se irritanti. Il rischio che si creino alle vostre spalle pantomime poco piacevoli riguarderà soprattutto l’ambiente lavorativo: se saprete usare l’arma dell’indifferenza e della diplomazia, tutto andrà per il meglio. Amore in primo piano lunedì, sabato e domenica: se siete single, da un momento all’altro potrebbe cominciare qualcosa di nuovo ed eccitante. Se avete già l’altra metà del cielo accanto a voi, invece, due le ipotesi: che s’affacci qualche tentazione o che il rapporto venga ravvivato da qualche elemento imprevisto.

In tutti i casi, l’importante è che abbiate voglia di (ri)mettervi in gioco: guardate bene dentro voi stessi, ok?

La classifica stelline della settimana per il segno dell'Acquario:

Top del giorno sabato 20 agosto;

sabato 20 agosto; ★★★★★ lunedì 15, domenica 21;

★★★★ martedì 16, venerdì 19;

★★★ mercoledì 17 agosto;

★★ giovedì 18 agosto 2022.

♓ Pesci: voto 8. La settimana che si intravede già all'orizzonte porterà in regalo una novità davvero speciale: curiosi? Ebbene, qualcuno tra voi finalmente riuscirà a mandare giù un boccone amaro rimasto fermo in gola da un bel pezzo: alleluia! Archiviata quindi una parte poco piacevole del recente passato, buttate tutto alle spalle e non pensateci più, anche perché avrete mille cose cui far fronte.

Questa settimana poi non mancheranno certo le occasioni per mettere a segno ottimi risultati. Arriveranno occasioni succose sia sul fronte professionale che su quello privato. Unica raccomandazione è quella di avere un maggiore elasticità nei rapporti con gli altri e nell’espressione delle proprie idee. Siate obbiettivi: non è detto che la ragione sia sempre da una parte; tenetelo presente se pensate eventualmente di rimettervi in discussione.

La classifica stelline settimanale per il segno dei Pesci: