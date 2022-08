L'Oroscopo della settimana dal 29 agosto al 4 settembre è pronto a soffermarsi sull'andamento astrologico dei prossimi sette giorni. Questa è una settimana particolare, perché si assiste al passaggio di testimone tra il mese di agosto e quello di settembre.

A seguire, le accurate astrologiche applicate alla settimana che va da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre per l'ambito amoroso e lavorativo. Inoltre, le stelle mettono a disposizione anche la loro valutazione settimanale, con voti da 0 (settimana estremamente faticosa) a 10 (settimana facilmente gestibile).

Oroscopo e previsioni settimanali fino al 4 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore questi ultimi giorni di agosto sono splendidi, anche se qualche piccolo litigio o qualche discussione potrebbe non mancare. Incontri, svaghi e divertimenti si possono prevedere sia per coloro che sono a casa e sia per coloro che sono ancora in vacanza. Per i single, incontri a luci rosse. In campo lavorativo, alcune conoscenze vi potrebbero dare una mano, farvi entrare in ambienti ove si creano contatti vantaggiosi. Andare d’accordo con tutti non sarà facile. Meglio essere diplomatici. In salute, a tavola non esagerate e non stressatevi. Voto: 7,5

Toro – In campo amoroso, in questo periodo ci sono un po' di ombre, ma non siate suscettibili.

Per chi è ancora in vacanza le stelle aprono le porte alla fortuna per le coppie innamorate. L’amore può nascere anche con una persona che appartiene a una cultura diversa. Conosciuta durante uno dei vostri viaggi all’estero. Sul fronte del lavoro, le stelle favoriscono i viaggi d’affari, colloqui, collaborazioni. Vedere tanta gente sarà positivo per la vostra carriera.

Cercate, però, di non essere impulsivi, di non perdere la concentrazione e di non parlare più del dovuto. Attenzione alle spese di troppo. In salute, per smaltire le rotondità accumulate in vacanza impegnatevi in qualche sport. Voto: 6,5

Gemelli – Sotto il profilo amoroso, Venere promette una settimana dolcissima, ma anche un po’ pepata.

Qualche difficoltà potrebbe nascere nei rapporti a distanza, in città diverse. Non date per scontato cose che hanno bisogno di tempo e di indagini. Sotto il profilo lavorativo, una notizia potrebbe non piacervi, progetti e aspettative potrebbero bloccarsi. In molti di voi aumenterà la creatività. Possibili nuovi agganci. Sarete stanchi e nervosi per qualche problemino di salute. Voto: 7

Cancro – In amore, in questi giorni la passione potrebbe scoppiare durante una piccola gita. Per le coppie fredde e distanti, è arrivato il momento del confronto, di verificare la tenuta dei sentimenti. Per i single, che sono in cerca d’amore, le stelle saranno molto generose. Nel settore lavorativo, per chi ha un’attività in proprio ci sarà un via vai di clienti.

Favorito il lavoro stagionale. Chi ha un lavoro indipendente sbrigherà i molti impegni accumulati nei mesi scorsi. Nell’ambito della salute e del benessere, l'oroscopo afferma che avete un’ottima forma psicofisica, vi sentite forti. Niente imprudenze e niente abusi alimentari. Voto: 7,5

Previsioni degli astri dal 29 agosto al 4 settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In amore, questo fine agosto potrebbe regalare ai cuori solitari del segno alcuni incontri intriganti. Anche coloro che sono rimasti in città potrebbero riscuotere successi amorosi. Per molti un’avventura potrebbe diventare più importante in seguito. La settimana sarà un po' agitata per coloro che hanno una relazione che dura da tanti anni, tutto si risolverà in breve tempo.

In campo lavorativo, in questo periodo viaggi e contatti saranno illuminati da buone stelle. Sfoderate la simpatia senza sconfinare nell’eccessiva sicurezza di voi stessi. Attenzione alle entrate e a non accendere un nuovo mutuo. In salute, potreste avere all’improvviso un calo di energia. Alcuni avranno l’opportunità di approfondire le cause dei vostri disturbi digestivi e trovare finalmente la giusta soluzione. Voto: 6,5

Vergine – Sotto il profilo amoroso, in questo periodo sarete irresistibili e per alcuni la data delle nozze potrebbe essere definitiva. Il rinnovo della vostra vita affettiva è in atto. Lasciatevi andare di più alla passione, fatevi cullare dalle emozioni del momento. Sul fronte del lavoro, è un periodo ricco di fermenti, colloqui, trattative e contatti utili.

Chi cerca un’occupazione potrebbe trovarla. Chi lavora nel turismo potrebbe riscuotere piccoli successi. In salute, sarete irritabili e predisposti a lievi traumi, anche se le vostre energie sono in crescita. Voto: 7

Bilancia – In campo amoroso, grazie agli amici potreste fare delle conoscenze molto appetibili. Nella vita di coppia potrebbe crearsi delle condizioni per una rottura brusca e definitiva. L'oroscopo consiglia di alleggerire le tensioni anche nei rapporti solidi e duraturi. I single potrebbero cambiare situazione e fare un salto di qualità. Sotto il profilo lavorativo, delusioni e tensioni non mancheranno sul posto di lavoro. Questo fine agosto aumenterà la vostra concentrazione e la vostra voglia di mettere in atto un progetto molto significativo per voi, ma dovrete sopportare critiche da parte di socie e collaboratori.

In salute, niente sforzi inutili. Curate i nuovi disturbi fisici. Voto: 7,5

Scorpione – In amore, qualche leggero malumore in famiglia e qualche contrasto con il partner. Sentirete l’esigenza di una maggiore stabilità affettiva. La sensazione negativa con il partner andrà migliorando e diventerà buona nel fine settimana. Sarà per le coppie affiatate un periodo felice e tranquillo. I single dovranno fare attenzione a non prendere batoste. Sul posto di lavoro potrebbero accadere eventi che contribuiscono a rafforzare la vostra posizione professionale e dare una forma più definita ai vostri progetti, però, cercate di non innervosirvi e di prestare molta attenzione agli equivoci. In salute, avrete un fisico solido come la roccia e chi vorrà ricaricare le batterie ci riuscirà ancora di più se si trova in vacanza.

Voto: 8

La settimana 29 agosto-4 settembre secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, sensazioni strane e confuse si agiteranno nel vostro animo questa settimana. Sarete più sensibili e anche vulnerabili. Rilassatevi, non complicatevi la vita affettiva, godetevi la bella intesa con il partner invece di cercare dissapori. Sorprese per chi è single, avrete la possibilità di un legame sentimentale. In campo lavorativo, se siete lavoratori dipendenti la situazione è molto promettente ma dovete ignorare completamente le provocazioni delle persone che lavorano con voi. Settembre sarà un mese positivo per i contatti e le comunicazioni. In salute, l'oroscopo consiglia di curare l’alimentazione, bevendo acqua naturale e camminando almeno un’ora al giorno: ciò aiuterà a scaricare le tensioni eccessive.

Voto: 7,5

Capricorno – Sotto il profilo amoroso, vi sentirete più soddisfatti e felici, pieni di fiducia nel partner e nelle potenzialità della vostra storia d’amore. Per i più giovani sarà un periodo intenso e vivacissimo, vivrete amori nuovi e avventure. Chi è in coppia vivrà un periodo ricco di stimoli. Sul fronte del lavoro, concentratevi e impegnatevi sulla professione, potreste ricevere ottimi riscontri alle vostre iniziative. Nuove opportunità per i più giovani e per chi cerca una svolta positiva nel lavoro. Sotto il profilo della salute, tutti invidieranno la vostra energia. Non mangiate in modo disordinato e non esagerate nel bere e nel fumare. Fate attenzione ai piedi. Voto: 8

Acquario – In campo amoroso, questa settimana favorirà i ritorni di fiamma.

Viaggi d’amore e conoscenze ricche di affinità intellettuali. Un amore antico potrebbe ritornare, ma se attualmente avete una relazione solida niente paura. Sotto il profilo lavorativo, realizzerete i vostri progetti in poco tempo. Improvvisamente un progetto che credevate improduttivo darà grandi frutti. Progressi per l’attività indipendente e ottime sorprese per coloro che hanno un lavoro dipendente. Cercate di fare molto movimento per aiutare la salute. Voto: 8

Pesci – In amore, sentirete la voglia di buttare tutto all’aria, di uscire da casa e di partire. Qualcosa bolle dentro di voi, specialmente se state attraversando un periodo di scontentezza emotiva. Sarà una settimana straordinaria per le giovani coppie che pensano a un matrimonio o a una convivenza.

In campo lavorativo, questa settimana vi regalerà belle soddisfazioni. L’attività indipendente registra una bella spinta in avanti grazie alla vostra intraprendenza e ottimismo. Dal prossimo mese aumenterà la possibilità di trovare appoggi e nuovi ambienti. Riposate in luoghi freschi, l'oroscopo consiglia di organizzare piccole vacanze nei weekend. Punti delicati ossa e gambe. Voto: 7