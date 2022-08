Giro di boa della seconda settimana del mese di agosto per tutti i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo dell'11 agosto 2022 con le novità e i cambiamenti che arriveranno per tutti i simboli astrologici dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore una storia da ora potrebbe diventare più intrigante. Nel lavoro sarà interessante far partire qualche nuova iniziativa, qualche nuova idea.

Toro: nei sentimenti le storie al momento vanno protette, in particolare le relazioni che non stanno andando come vorreste. Nel lavoro è arrivato il momento di dire come la pensate visto che le stelle aiutano: serve essere più sinceri coi propri collaboratori.

Gemelli: a livello sentimentale con Venere favorevole avrete la possibilità di mettere a punto nuove idee. Nel lavoro, se cercate nuove occasioni questo è un periodo che porta novità.

Cancro: in amore si avvicina una fase di recupero, visto che anche la Luna sarà nel segno. Buone le idee che arriveranno. A livello lavorativo - se avete iniziato da poco un nuovo progetto - arriveranno delle novità importanti.

Leone: in amore occorre fare attenzione a qualche piccola tensione in questa giornata, che potrebbe compromettere qualcosa in vista del futuro. Nel lavoro non mancano nuove opportunità e nuove possibilità.

Vergine: per i sentimenti è meglio evitare contrasti, visto che per ora la Luna è neutrale ma potrà andare in opposizione a breve.

Nel lavoro vi sentite maggiormente nervosi, per questo motivo occhio alle polemiche.

La seconda sestina: oroscopo dell'11 agosto

Bilancia: a livello amoroso, se il vostro rapporto non sta decollando in questa giornata sarà possibile recuperare. Nel lavoro scelte importanti da fare e possibili cambiamenti.

Scorpione: la giornata potrebbe portare diversi conflitti, è meglio evitare gli scontri.

Nel lavoro fate attenzione specie se avete vissuto delle difficoltà, presto tutto potrebbe cambiare ma comunque ci sarà un'occasione per farsi valere.

Sagittario: in amore Venere torna favorevole, in particolare novità nella prima parte della giornata. Nel lavoro le idee sono forti, qualcuno può avere un recupero se ha vissuto una crisi in passato.

Capricorno: a livello amoroso, con Venere che non è più in opposizione, avrete la possibilità di dire come la pensate in una storia. Nel lavoro gestite al meglio tutto quello che arriverà in questa giornata.

Acquario: a livello sentimentale con la Luna nel segno avrete la possibilità di vivere al meglio un rapporto. Attenzione solo a Venere in opposizione. Nel lavoro meglio portare pazienza.

Pesci: in amore la situazione migliora per i single del segno, con l'avvicinarsi del prossimo weekend arriverà qualche novità. Nel lavoro è meglio evitare azzardi, aspettate qualche giorno prima di prendere delle decisioni affrettate.