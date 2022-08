Per tutti i segni zodiacali arrivano dei nuovi cambiamenti astrologici e novità in vista della giornata del 22 agosto 2022. Sia in amore che nel lavoro, l'influenza dei vari pianeti determinerà delle nuove incognite e opportunità per tutti i simboli astrologici.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore c'è voglia di stare con la persona amata e superare ogni complicazione. Se una storia invece è stata chiusa ora si potrà ripartire. Nel lavoro evitare passi falsi, non è questo il momento di portare difficoltà.

Toro: per i sentimenti le prossime giornate aiuteranno, se ci sono delle divergenze a breve andranno ad assottigliarsi.

Nel lavoro la situazione torna a vostro favore.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata interessante che aiuta i single del segno, i quali potranno a superate tutte le complicazioni. Nel lavoro siete forti, non mancano le intuizioni.

Cancro: in amore - con la Luna nel segno - questa giornata andrà a portare maggiore spensieratezza. Situazione in miglioramento. A livello lavorativo un accordo potrebbe saltare all'improvviso.

Leone: in amore c'è una situazione interessante, nel complesso la giornata è positiva e aiuta. Nel lavoro meglio evitare gli azzardi, se potete riposate di più.

Vergine: a livello sentimentale potreste sentirvi scossi in questa giornata, sarà importante lasciarsi scivolare le cose addosso.

Nel lavoro siete in attesa di nuove sfide.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore - se dovete affrontare una questione importante - agite adesso, nel complesso dovete evitare di stancarvi troppo. Nel lavoro siete in attesa di nuove occasioni, per questo sfruttate tutto quello che arriverà.

Scorpione: a livello sentimentale stelle le sono dalla vostra parte e portano qualcosa in più, valutate bene tutto quello che è in arrivo.

Nel lavoro non mancano intuizioni, ma attenzione alle questioni economiche.

Sagittario: per i sentimenti è una giornata non esaltante, meglio evitare da farsi prendere da inutili ansie. Nel lavoro Luna in opposizione, per questo motivo non si escludono polemiche con soci e collaboratori.

Capricorno: a livello amoroso è meglio fare con calma tutto in questa giornata, favorite maggiormente lo stare insieme al partner.

Nel lavoro evitate di andare incontro a complicazioni dettate da motivi futili.

Acquario: a livello sentimentale se una storia che si è conclusa da poco, ora non si potrà tornare sui propri passi. Nel lavoro i risultati non saranno straordinari ma comunque qualcosa di buono arriverà.

Pesci: in amore risentite maggiormente nervosi adesso, la domenica non sarà della vostra parte. Nel lavoro - a causa di qualcuno che recentemente è andato contro di voi - vi sentite maggiormente sotto pressione.