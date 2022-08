Una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali sta per prendere il via. Arrivano di seguito le indicazioni astrologiche e l’Oroscopo del 22 agosto 2022 con tutte le novità e i cambiamenti che arriveranno dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore se ci sono dei chiarimenti da portare avanti agite adesso visto che poi la settimana sarà di poco aiuto. Nel lavoro non mancano le novità, ma qualcosa da chiarire al momento c'è.

Toro: per i sentimenti chi è solo avrà la possibilità di guardarsi attorno, ma attenzione solo a Venere contraria che potrebbe portare qualche dubbio.

Nel lavoro siete alla ricerca di qualcosa in più ma al momento non arriva.

Gemelli: a livello sentimentale se una persona vi interessa periodo che invita a farvi avanti visto che vi sentite anche più forti. Nel lavoro ci sarà da rivedere un accordo ma non mancano le novità.

Cancro: in amore programmate sin da ora le prossime giornate, in particolare se siete single e volete vivere momenti interessanti. A livello lavorativo le preoccupazioni sono da mettere da parte, non mancheranno comunque intuizioni.

Leone: per i sentimenti sarà necessario parlare chiaro adesso ed evitare agitazioni. Non lasciatevi andare se qualcosa non va. Nel lavoro le opportunità che arrivano saranno particolari.

Vergine: a livello amoroso non mancano alcune passioni, ma dovrete solo fare attenzione alle storie parallele.

Nel lavoro progetti importanti che dovrete portare avanti.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore situazione meno conflittuale ma Mercurio a breve sarà nel segno e aiuterà. Nel lavoro non manca qualche ostacolo che però verrà superato con tranquillità.

Scorpione: per i sentimenti Luna favorevole e Venere però in opposizione che potrebbe portare qualche dissidio.

Meglio fare attenzione nei rapporti. Nel lavoro periodo che aiuta e sostiene.

Sagittario: in amore giornata che porta maggiori momenti di criticità, vi sentite maggiormente stanchi. Nel lavoro con Giove favorevole sarà possibile preparare nuovi progetti.

Capricorno: a livello amoroso in questa giornata potreste mettere in discussione un rapporto.

Rispetto al passato siete più forti, fate attenzione. A livello lavorativo potreste essere intolleranti nei confronti di qualcuno.

Acquario: per i sentimenti maggiore nervosismo in questa giornata, meglio evitare di perdere la pazienza. Nel lavoro non sprecate tempo prezioso e non rimandate nulla.

Pesci: in amore Luna che torna favorevole, giornata che nel complesso sarà interessante. Nel lavoro gli incontri sono favoriti e le idee non mancheranno, in particolare se ci sono state difficoltà nelle ultime giornate.