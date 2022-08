Mentre il mese di agosto si avvicina inesorabilmente alla sua naturale conclusione, prosegue il cammino astrologico per tutti i segni. Di seguito l'Oroscopo e le previsioni con le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci per la giornata del 23 agosto 2022.

Ariete: in amore Luna dissonante che porta dei momenti di agitazione. Meglio evitare di esagerare in una storia. Nel lavoro non arrendetevi in questo momento ma siate più consapevoli delle vostre capacità.

Toro: per i sentimenti alcuni rapporti hanno bisogno di un chiarimento ma le stelle fortunatamente che sono della vostra parte.

Nel lavoro il Sole torna favorevole e può portare qualcosa di nuovo.

Gemelli: a livello amoroso se una persona vi interessa questo periodo aiuta, vi sentite molto più forti. Nel lavoro non manca la creatività ma dovete rivedere un accordo.

Cancro: in amore alcuni rapporti necessitano di un chiarimento, il momento è difficile ma non dovete perdere la pazienza. A livello lavorativo non è il momento giusto per le nuove idee.

Leone: per i sentimenti le nuove storie possono partire, bisogna però frequentare gente nuova. Nel lavoro il periodo da spazio alle vostre idee.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna favorevole che vi permette di avere rapporti migliori con la persona amata.

Avvertirete solo un po' di agitazione passeggera. Nel lavoro, se volete far partire qualcosa di nuovo le giornate saranno interessati.

Bilancia: per i sentimenti Luna dissonante che porta alcune ritardi e incomprensioni. Meglio rinunciare a qualcosa per evitare problemi. Nel lavoro Mercurio inizia un transito interessante che vi permetterà di organizzare qualcosa di importante.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sarà complicato gestire i rapporti in questa giornata a causa di Venere in opposizione, ma fortunatamente la Luna favorevole aiuterà. Nel lavoro avrete ora la possibilità di organizzare i progetti futuri.

Sagittario: per i sentimenti agosto è ancora importante per i rapporti, potrete ripartire se qualcosa si è inceppato.

Nel lavoro buone novità, i progetti potranno essere lanciati.

Capricorno: a livello moroso stelle che non sono della vostra parte anche a causa della Luna in opposizione, occorrerà portare pazienza in queste ore. Nel lavoro meglio evitare discussioni, sarà importante tenersi lontano dalle polemiche.

Acquario: per i sentimenti ci sarà una buona capacità nelle relazioni, ma attenzione nei rapporti con Cancro e Ariete. Nel lavoro non mancano le soluzioni, ma ci vorrà un po' più di tempo e pazienza.

Pesci: in amore se una persona vi piace ora potrete farvi avanti, attenzione solo a qualche impegno di troppo. Nel lavoro momento molto intrigante.