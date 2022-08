Si conclude il fine settimana per i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di domenica 7 agosto con l'Oroscopo e le stelle relativamente all'ambito sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: con la Luna favorevole sarà una buona giornata, in amore potrete vivere delle emozioni importanti. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo potrebbero nascere delle nuove e proficue collaborazioni.

Toro: sarà meglio non innervosirsi in questa giornata, in particolare chi vive un rapporto di coppia e sta vivendo un momento di difficoltà.

In campo lavorativo troverete la soluzione ad alcune questioni rimaste in sospeso.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la Luna sarà in opposizione, possibili problematiche riguardano il lato amoroso. In ambito professionale è possibile che non riusciate a concentrarvi al meglio sulle questioni realmente importanti.

Cancro: a livello sentimentale in questa giornata è possibile che dobbiate affrontare delle discussioni con il partner, anche a causa di Giove contrario. Nel lavoro sarà meglio non stancarsi troppo.

Leone: nel lavoro in questa domenica 7 agosto potrete superare dei contrattempi che ci sono stati negli ultimi giorni. In amore sarà possibile fare delle scelte, c'è meno confusione rispetto alle giornate precedenti.

Vergine: vi sentite meglio rispetto il mese scorso, nonostante la Luna sia dissonante, potrete fare dei passi avanti in ambito amoroso.

Valutate bene i passi da affrontare a livello professionale.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: potrete vivere delle belle emozioni in questa fine del weekend, cercate però di non forzare troppo alcune situazioni. Nel lavoro sarete chiamati a fare delle scelte, vi sentite comunque più rilassati.

Scorpione: la giornata di domenica 7 agosto sarà caratterizzata dall'inizio del transito di Venere, alcune problematiche dovranno essere affrontate in particolare nelle coppie nate da molto tempo. In ambito professionale sentite l'esigenza di cambiare.

Sagittario: con la Luna nel segno, questo è un momento di serenità per le coppie nate da poco tempo.

Nel lavoro non mancheranno opportunità di accogliere.

Capricorno: sono possibili dei momenti sottotono in ambito sentimentale, i single del segno potranno fare delle conoscenze interessanti. In campo professionale siete pronti a fare delle richieste.

Acquario: la fine del weekend sarà caratterizzata da più vitalità, in particolare in amore. Cercate di non agire in modo ansioso alle questioni che accadono. Nel lavoro possibile nuovi incontri.

Pesci: sarà meglio non strafare in questa giornata, in particolare in ambito sentimentale. Nella sfera lavorativa potrebbero arrivare delle nuove opportunità.