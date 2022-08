L’oroscopo di agosto 2022 per i nati sotto il segno dell’Acquario presenta molto coinvolgimento in amore e tanta fortuna sul piano pecuniario. La concentrazione sul lavoro sarà fortemente indicata, mentre bisognerà essere molto più protettivi nei confronti di se stessi. Se ogni cosa andrà per il verso giusto, ci saranno situazioni favorevoli anche nei mesi a venire.

Di seguito i dettagli per i nativi Acquario per il mese di agosto 2022.

L'oroscopo di agosto 2022: amore

Probabilmente avrete un maggiore coinvolgimento da parte del partner e anche voi in questo momento potreste avere voglia di ristabilire un equilibrio.

Non ci sarà necessariamente una situazione di romanticismo a cui affidarvi, ma di un vero senso di responsabilità che potrebbe fare la differenza in questo momento sul piano della complicità. Se ci saranno turbolenze, riuscirete a contare fino a dieci prima di mettere in crisi una relazione a cui tenete particolarmente.

L’Oroscopo per i single invece verterà molto sulle amicizie. Certamente ci saranno incontri, ma impegnarvi in questo momento potrebbe non essere l’ideale. In famiglia le occasioni di fare qualcosa insieme saranno sempre più incentivate su una forte propensione alla cura delle persone che vi circondano.

Fortuna

Sicuramente le novità sulla fortuna influiranno su ciò che al momento vi interessa di più, ovvero il guadagno.

Ora più che mai avvertirete una forte esigenza di mettervi a posto e di non avere problematiche troppo difficili con le spese, sia mensili che quotidiane. Fare attenzione al vostro rendimento lavorativo in questo momento potrebbe portare a risultati più stabili e a darvi anche delle soddisfazioni in più in un futuro non troppo lontano nel tempo.

Fare investimenti potrebbe essere indicato solo se questi siano "piccoli", ovvero che non comportino spese ingenti in futuro.

Le novità del mese

Potrebbero esserci delle vere "rivoluzioni" per il vostro segno: cambiare lavoro, casa, mettervi in proprio sul piano professionale: le possibilità saranno tante e molto ampie. Avrete intenzione di modificare qualcosa attorno a voi, magari rinnovando il look oppure esercitandovi con qualche sport che avete sempre voluto fare.

Un viaggio sarà fortemente indicato per superare qualche momento di forte stress. Una località che non vi dia un tragitto troppo lungo vi aiuterà a rilassarvi ulteriormente. Secondo quanto riportato dall'oroscopo potreste fare anche un semplice salto in campagna o al mare, per poter respirare un'aria diversa dal solito.