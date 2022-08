L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 22 agosto 2022. La seconda parte delle analisi astrologiche dunque sta per essere svelata: direttamente interessati sono i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primissimo piano, oltre alle predizioni astrologiche di lunedì, la classifica stelline quotidiana, indice di positività o negatività per ogni simbolo astrale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 22 agosto consultando il responso dell'astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali e oroscopo del 22 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata probabilmente incanalata in qualcosa di abbastanza impegnativo. Qualcuno del segno, complici eventuali situazioni pregresse, potrebbe trovarsi a dover scegliere il male minore tra due possibilità: insomma la classica situazione difficile da cui non si sa come uscire. Non agite quindi con troppa superficialità. Lasciare il certo per l’incerto può risultare a volte controproducente, quindi tenetelo bene a mente. Buone ispirazioni invece se siete artisti o impegnati in lavori creativi, come moda o pubblicità. Nel lavoro in generale intanto, la prudenza soprattutto negli affari non sarà mai troppa: intorno a voi ci sono zone d’ombra dove potrebbe nascondersi un tranello.

In amore, la Luna d'Acqua fa scintille, non per voi purtroppo! In alcuni casi però il vostro fascino spontaneo vi renderà irresistibili. Non pensateci troppo e cogliete l’attimo senza esitare.

Scorpione: ★★★. Poco da aspettarsi in questo inizio settimana. La giornata di lunedì si pronostica in questo caso come sottotono, causa astri dissonanti.

Potrebbe capitarvi, vostro malgrado, di perdere quell’alone di serietà che è il vostro biglietto da visita. Al contrario, guadagnerete punti in simpatia e questo, se visto con altri occhi, sarà da prendere con una conquista. Plausi pioveranno in direzione della vostra bella persona a patto di risultare particolarmente versatili e brillanti.

Nel lavoro invece, parte dell’abituale scioltezza potrebbe venir meno, ma non per lungo tempo. Eventualmente, basterà una piccola pausa per recuperare la lucidità e la voglia di fare. In amore è caldamente consigliato smettetela di gettarsi in avventure spesso di scarso respiro e senza prospettive. Cercate l’anima gemella a cui dedicare ogni vostro pensiero e bon, scrivete un finale tipo "...e vissero per sempre felici e contenti".

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 22 agosto promette passione al top e sensualità ai massimi livelli. Date spazio a idee, sogni e desideri, con la quasi certezza che molti di questi potrebbero esaudirsi proprio in questo giorno. Strizzando l’occhiolino a Giove, Venere in Leone riporterà in auge la vostra vera e indiscussa vivacità nonché quell’entusiasmo prezioso capace di generare nuova voglia di mettersi in gioco.

Nel lavoro invece potrete presentarvi in ogni situazione, anche in un colloquio o esame, in tutta tranquillità e sicuri di spuntarla. La vostra simpatia farà chiudere un occhio su eventuali, ingloriosi vuoti di memoria. In amore la conversazione con la persona del cuore scorrerà fluida e affettuosa. Senza imbarazzi parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti e inizierete a programmare qualcosa di veramente importante per il futuro. Sappiate poi che il riso fa buon sangue e allontana ogni malessere.

Oroscopo e stelle di lunedì 22 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata indicata dall'Astrologia in linea di massima buona, anche se da considerare nella normale positività.

In molti casi quindi potreste avere a che fare con un lunedì caratterizzato anche da un po’ di pigrizia, in cui potrete trarre beneficio da occupazioni che non richiedessero troppo impegno o concentrazione. Un imprevisto potrebbe rallentare il corso di un’iniziativa, ma ciò vi permetterà di studiare nuove soluzioni. Nel lavoro, quasi tutti gli aspetti planetari convergeranno verso la realizzazione di quei progetti tendenti all’acquisizione di una maggiore stabilità: fate tesoro di quanto appena svelato! In amore la voglia di passione sarà intensa, forse anche favorita da grandi promesse o sogni che si andranno ad avverare. Fortunati coloro che hanno appena trovato qualcuno di speciale da amare.

Se siete ancora single invece, grazie ad una sensualità coinvolgente sarete in grado di catturare l’attenzione e la simpatia di chi vi sta a cuore.

Acquario: ★★★★. Routine e scontata quotidianità potrebbero avere la meglio in questo primo giorno della settimana. Nulla di che, intendiamoci, solo servirà una dose di concentrazione maggiore rispetto ad giornate. In molti casi potreste andare incontro ad una giornata a tratti soddisfacente ma in altri decisamente un po’ apatica, sia dal punto di vista emotivo che fisico. Qualche grattacapo continuerà a ronzarvi in testa, disturbando il sonno e il relax. In sogno potrebbe arrivare qualche messaggio a cui dedicare un’ampia e approfondita riflessione: se fossero numeri, giocateli al lotto!

Nel lavoro invece, una persona/collega vi terrà sotto controllo, quindi evitate stratagemmi per risparmiare la fatica e mostratevi intraprendenti come siete soliti fare. In amore, sollecitati da astri che vorrebbero vedervi “sistemati”, potreste fare l’incontro giusto per vivere una lunga appassionante storia sentimentale. Fate ciò che vi pare e piace, dal giardinaggio a una buona lettura, magari passando per la cucina: scegliete ciò che è meglio.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 22 agosto, mette in primo piano il sestile Nettuno-Urano, favorevolissimo per il segno. A dominare il periodo senz'altro tanta euforia, gioia di vivere e tanta, davvero tanta serenità. Grazie ad armonie astrali portate avanti ancora da Nettuno, questa volta con Plutone anch'esso in sestile, la buona fortuna sosterrà in molti casi persino il conto in banca.

Tentate la fortuna al tavolo verde, investite sul mattone, fate passi impegnativi, insomma osate! Progetti e iniziative portate avanti con determinazione e ottimismo in questo momento promettono davvero di arrivare in porto. Nel lavoro, se capaci e ben organizzati, apparirete instancabili e porterete a termine le vostre mansioni efficacemente e in un batter d’occhio. In amore poi, grazie alle coccole del partner potrete dedicarvi ad una serata rilassante con finale al peperoncino. I single invece, con il loro fascino irresistibile, faranno certamente nuove conquiste. L’ottimismo migliora la qualità della vita e con essa l'appetito.