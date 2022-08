L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'8 agosto 2022. In analisi la ripartenza della settimana: curiosi di sapere quali segni potranno contare su un lunedì vincente? Ebbene, sono in tutto quattro i simboli astrali considerati alla massima positività nel periodo, ovviamente prelevati dalla seconda sestina zodiacale che è quella messa sotto controllo in esclusiva in questo contesto. Iniziamo dunque a togliere il velo all'oroscopo del giorno 8 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'8 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Un inizio di settimana come tanti altri. Non male ma certamente poco movimentato, nel senso che non si notano svolte, cambiamenti o notizie rilevanti ma solo ed esclusivamente la scontata normalità. La Luna in Capricorno vi spronerà a essere gentili con gli altri, ma non sempre ci riuscirete. Il vostro sguardo sarà puntato altrove e forse la testa lontana dalle normali situazioni. Anche se vorreste dare una svolta sostanziale alla vostra vita, mantenete buoni rapporti con tutti perché il periodo non promette. Nel lavoro invece, riuscirete a mettere a punto una nuova idea che potrebbe rivelarsi vincente. Trovate chi può darvi un saggio consiglio in merito.

Se il partner vi rimproverasse per qualcosa che avete fatto, riflettete prima di rispondere d’istinto. Non peggiorate la situazione. Questo fine settimana è finito, perché non programmate una visita ai vostri familiari questo lunedì? Stare di più in loro compagnia vi farà bene.

Scorpione: ★★★★★. Giornata indicata dall'Astrologia sicuramente molto fortunata, per questo meritevole di avere le cinque stelle della buona sorte.

Con Venere in Cancro che strizza l’occhiolino a Nettuno in Pesci potreste guadagnare qualcosa anche voi, visto che siete un segno d'Acqua come loro. Sarete brillanti, estroversi e riuscirete a conquistare la simpatia di tutti. Prenderete la vita come viene, non facendo progetti per il futuro e vedrete le preoccupazioni sparire d'incanto.

Nel lavoro forse sarete attratti dal tentare esperienze nuove, proporre progetti d’avanguardia o collaborazioni insolite per dare vita ai vostri sogni. In amore invece, riceverete le attenzioni che desiderate e vivrete una giornata meravigliosa. Single, prima di dire sì, verificate se vi steste invischiando in una storia intricata o travagliata. Anche se siete abbastanza soddisfatti della vostra forma estetica, sottoponetevi ai soliti trattamenti estetici: daranno nuovo sprint anche al buonumore.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'8 agosto vede molto bene la giornata numero uno della settimana che sta per entrare. Fino a ora diciamo che avete avuto tanta pazienza e altrettanta forza d’animo nel fermarvi, rimanendo seduti sulla sponda del fiume ad aspettare che il periodo "no" passasse, e ora potete gustarvi la giusta felicità che meritate.

A volte potrebbe bastare anche solo l’ascolto di una bella musica o la lettura di un buon libro per emozionare il vostro cuore. Nel lavoro gli affari andranno decisamente a gonfie vele: tutto sarà facile e semplice. Immediata e costruttiva la collaborazione con colleghi o persone direttamente interessate alla vostra attività. In amore in questo periodo potreste persino realizzare un sogno a lungo vagheggiato: incontrare una persona capace di far battere forte il cuore e con cui poter condividere il resto della vita. Cercate nel frattempo di fare un po' di movimento: se proprio non potrete fare altro, anche un po’ di jogging sotto casa può bastare. Così facendo, favorirete la salute e l’umore.

Oroscopo e stelle dell'8 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. La luna risulta in entrata nel vostro segno proprio questo lunedì: pronti a gongolare? Dunque giornata preventivata al massimo della positività. Ricomincerà benissimo la settimana, quindi, mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico. Riuscirete a cavarvela bene in diverse situazioni, anche le più ingarbugliate o difficili da mettere in sicurezza. Canalizzate nel mentre la vostra sana voglia di rinnovamento, magari esplorando o dando seguito a nuove motivazioni. Nel lavoro prendetevi del tempo per riflettere su quale versante buttarvi per guadagnarvi la possibilità di lavorare nel settore che più vi interessa.

In amore, fate pure ricorso al vostro senso della misura, anche se in parte qualcuno dovesse spingervi sui lidi dell’amplificazione o dell’improvvisazione. In ultimo, trovate del tempo per rilassarvi, magari approfondendo un argomento o una disciplina che vi interessa o che vi sta particolarmente a cuore.

Acquario: ★★★★★. Ottimo lunedì supportato davvero alla grande da una specialissima Luna in Capricorno. Se questa parte iniziale della settimana pertanto si delineasse foriera di novità in tutti i campi (ne siamo certi), sia affettivi, che familiari e lavorativi, dovrete ringraziare l'Astro d'Argento. Se vi sarà possibile, organizzate finalmente un’uscita con la persona del cuore in un luogo romantico.

Senz'altro (ri)scoprirete quanto è bello prendersi cura della persona che più si ama al mondo, forse anche riconquistandone la fiducia eventualmente fosse un po' scemata. Sappiate offrire dedizione e riconoscenza senza aspettarvi niente in cambio: il vero amore è solo "dare". Nel lavoro invece, riflettete sulla collaborazione da avviare con nuovi colleghi prediligendo in primis quelli che finora si sono dimostrati più affidabili e competenti. Per il fisico, questo periodo davvero bollente vi crea qualche malessere? Evitate di uscire nelle ore più calde, bevete tanto e consumate frutta e verdura in quantità.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 8 agosto, annuncia un po' di monotonia in questa fase, mettendo in risalto un periodo probabilmente routinario.

Plutone, insieme a Marte e Venere, vi sta dando una mano ad affrontare e risolvere qualche malanno stagionale che più di qualcuno tra voi sta accusando in questi giorni, ovviamente legati agli alti tassi di calore legati alla stagione. Nell'attesa di trovare ristoro in qualche inaspettata quanto apprezzatissima folata di vento fresco, aiuterà di certo il sapere che presto potrete gustare appieno l’arrivo di una nuova fase: pronti a rigenerarvi respirando vita e salute insieme alla natura? Nel lavoro diversi di voi dipaneranno intricate matasse riconquistando la stima e l’ammirazione di colleghi e superiori. In amore, per chi fosse già in coppia da tempo, la vita affettiva riacquisterà il fulgore e la serenità dei tempi passati: stimoli nuovi, piaceri che risorgono dalle ceneri del vissuto.

Semaforo verde anche per i single. Godetevi se possibile delle passeggiate lungomare, in campagna o in montagna e se proprio non potete spostarvi, potrebbe andar bene anche il parco cittadino nelle primissime ore del mattino.