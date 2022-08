L'oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro il possibile andazzo riservato dalle stelle alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali dell'8 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi si conoscere quali saranno i simboli astrali supportati alla grande dall'Astrologia del momento? Bene, iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei dettagli i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ecco cosa dice l'Oroscopo di domani, lunedì 8 agosto 2022.

Previsioni zodiacali dell'8 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'8 agosto rivela una Luna parzialmente di parte, ben disposta a sponsorizzare il vostro segno, ma situazioni contrarie non deporranno affatto favore del vostro umore. Tenete sotto controllo gli scatti di nervi e i colpi di testa. Non avete bisogno di procedere sui binari del battibecco: rispettate la vostra esigenza di pace, ok? In amore, il partner rimarrà molto contento delle vostre idee e scoprirà finalmente nuove, inaspettate sfaccettature del vostro carattere. L'Astro d'Argento, come anticipato sarà un'ottimo alleato per tanti di voi: tutto o quasi procederà al meglio e il meglio sarà da intendersi non per come lo vorreste voi: intensità e serietà dovranno andare di pari passo.

Single, vi aspetta una giornata tutta da dedicare all'amore e agli amici. Grazie alle stelle parzialmente favorevoli sarete pronti per innamorarvi. Un sentimento forte potrebbe anche nascere da una semplice amicizia, sappiatelo! Nel lavoro, il cielo azzurro è pronto a regalare un buon slancio, giusto per realizzare quel progetto a cui tenete particolarmente.

Toro: ★★★. In campo sentimentale la dissonanza di Sole e Saturno complicherà una situazione che già vi teneva un po' con il fiato sospeso. Il bisogno di avere sempre ragione dovrà necessariamente lasciare spazio alla ricerca di un compromesso, cosa quanto mai difficile per tipi "peperini" come voi. Alcune altre stelle poi, potrebbero farvi sentire un po' insofferenti: forse dovreste controllarvi di più, giusto per evitare inutili discussioni con il partner.

Cercate di concedere più tempo a chi amate, al fine di ritrovare quella complicità affettiva capace di rendere il percorso di vita meno duro e più agevole. Single, non scoraggiatevi davanti ai cambiamenti di programma: la vita va saputa prendere alla giornata e non sempre un'organizzazione perfetta risulta essere la giusta soluzione. Non tenete quindi il broncio se qualcosa dovesse andare diversamente rispetto a quanto preventivato, ok? A ben vedere, alla fine potrebbe rilevarsi ancor più interessante. Sarete pronti a vivrete una storia nuova lasciando alle spalle le ferite del passato, grazie ad un invito davvero interessante. Se il lavoro che vi sarà assegnato vi sembrasse particolarmente impegnativo, cercate aiuto dai colleghi e rimanete concentrati.

Gemelli: ★★★★★. La felicità darà sapore all'inizio della settimana e la maggior parte delle azioni intraprese dalla maggioranza di voi Gemelli troveranno sbocco positivo. In amore specialmente, troverete finalmente quello che cercate a livello emotivo: in questa giornata qualcosa vi stupirà più del solito rendendovi molto più disponibili nei confronti di richieste fatte dalla persona amata che sicuramente un tempo non avreste mai accettato. In molti casi approverete le scelte del partner, soprattutto le appoggerete con tutta la propensione possibile. Se continuerete su questa strada, ben presto riuscirete a fare un salto di qualità nel rapporto, migliorando l'intesa e la passione. Cercate di raggiungere qualsiasi tipo di accordo, anche state insieme da poco tempo.

Single, giornata appagante su molti fronti e per tanti aspetti, cosa che vi condurrà beatamente in estasi senza farvi allontanare però da quelli che sono i vostri compiti abituali. Le idee e l'originalità in questa frizzante giornata non mancheranno! Vi sveglierete al massimo: adrenalinici e più che mai carichi di energia. Nel lavoro sono in arrivo buone notizie. Puntando sull'astuzia riuscirete a ottenere molto di più di quello che immaginate.

Oroscopo di lunedì 8 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Nettuno è pronto a spronare tantissimi del vostro segno visto che lunedì si troverà in ottimo trigono astrale con la vostra bella Venere nel segno. Per i sentimenti dunque, sicuramente avrete un cielo favorevole per un'intesa davvero ottima.

Molti desideri si esaudiranno magicamente e nello stesso tempo daranno un valido contributo alle coppie appena nate. In generale, le stelle di lunedì aiuteranno nel seguire con intelligenza e pazienza ciò che il vostro partner vorrà dire o proporre. E, naturalmente, riuscire a progettare con chi amate piani di vita da gustare insieme, qualcuno dei quali già da tempo approntato per essere messo in cantiere. Single, giornata in perfetto equilibrio, secondo le stelle: riuscirete a conciliare un gran numero di attività con un'armonia sorprendente per voi stessi e anche per le persone che vi stanno vicino. In pratica non solo voi ma in tanti godranno con piacere di quanto riuscirete a fare. Nel lavoro, Venere pianeta guida, vi aprirà a svolte importanti.

Nuovi contatti potranno aprire scelte che vi porranno di fronte occasioni uniche.

Leone: ★★★★. Giornata di inizio settimana da considerare pacata, stabile, normale. In amore, il quadro sarà sostanzialmente armonico, grazie alla fortissima positività che vi giunge dall'astro presente nel vostro settore: il Sole. L’armonia, l’affettività e naturalmente la ritrovata passionalità regaleranno al vostro segno nuova energia a cui attingere. Così, uno stato generale di benessere vi accompagnerà, consentendovi di agire con tatto e delicatezza in ogni situazione della vostra vita, specialmente in quella di coppia. Single, le stelle si troveranno in una posizione astrale tra le migliori, pronte a spingervi ad osare oppure a gettarvi nel divertimento più folle e spensierato.

Anche se il lavoro vi stressa, in serata avrete modo di divertirvi e di lasciare campo libero alle emozioni: sarete perfettamente in contatto con voi stessi e con i vostri desideri. Questo lunedì saprete prendere anche le decisioni giuste, senza farvi distrarre da nessuno. Nel lavoro, i dirigenti rimarranno soddisfatti dalla vostra precisione. Toccando il tasto giusto, ottenete molto.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, lunedì 8 agosto, vede il probabile arrivo di un periodo poco convincente. In campo sentimentale perciò non dovrete cadere nelle solite abitudini, questo se non vorrete giungere al capolinea della vostra storia d'amore in breve tempo. L'influsso negativo delle stelle vi renderà poco propensi ad ascoltare il partner, così passerete subito dalle parole ai fatti: calma!

Invece sorprendete chi amate mettendo a tacere qualsiasi motivo di astio: sappiate dimostrare tutto il vostro sincero amore. Single, giornata pesante, così come l'atmosfera che vivrete in casa dove si potrebbero addensate molteplici tensioni. Avrete la sensazione che manchi qualcosa, un caposaldo, un punto di riferimento che forse davate per scontato. Tutto questo vi immobilizzerà in una nube scura, il che non porterà sicuramente buoni presagi. Se vi sentiste malinconici, un po’ giù di tono, non aggiungete impegni al vostro programma: prendendo una pausa non succederà mica niente di particolare. Nel lavoro, inutile pretendere di restare concentrati in un progetto se i colleghi non vogliono collaborare.

