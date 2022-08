L’Oroscopo del mese di settembre 2022 per il segno del Capricorno potrebbe essere molto destabilizzante sotto molti punti di vista, ma sicuramente potrebbero esserci degli ‘scivoloni’ maggiori sui sentimenti e sulle emozioni. Sicuramente ci sarà bisogno di prendere qualche decisione e di curare maggiormente il fisico, oltre che la mente. Quest’ultima dovrà essere il più libera possibile per evitare di essere troppo stressati.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Capricorno di settembre 2022.

L’oroscopo di settembre: amore

Purtroppo ci saranno delle incombenze da sbrigare e delle responsabilità che probabilmente saranno sempre più pesanti in famiglia.

Sarà proprio questa a rivelarsi molto difficile da gestire. All’interno del contesto amoroso in sé si creeranno delle divergenze, forse delle gelosie passate che non avete ‘digerito’ e che adesso potrebbero emergere in modo sempre più prorompente, mettendo a rischio la vostra storia d’amore. Questo Venere nella costellazione del Vergine purtroppo da parte vostra sarà meno influente a causa di Saturno, abbastanza 'arrabbiato', quindi dovreste prendere una decisione molto più risoluta nelle occasioni sentimentali. Nel frattempo, dovrete imparare a riflettere molto di più sui sentimenti, secondo l’oroscopo. Perderli di vista per molto tempo potrebbe essere controproducente per i vostri affetti.

Lavoro

Avrete poca cura delle vostre mansioni, anzi, potreste procrastinare molto qualche affare o progetto di cui dovreste occuparvi il prima possibile per poterci guadagnare. Non ci saranno situazioni spiacevoli con le spese, ma probabilmente questo settembre 2022 potrebbe risultare molto più ‘piatto’ se voi non pensate a qualcosa che riesca a smuovere la vostra carriera e vederla in risalita.

Al momento vedrete il futuro incerto, ma vi basterà poco per ritrovare il buonumore e per poter portare anche un po’ di serenità e collaborazione all’interno del contesto professionale. Secondo l’oroscopo infatti i colleghi potrebbero portarvi qualche bella novità per niente scontata.

Fortuna

Dovrete essere molto cauti con questo Venere, perché non darà il meglio di sé.

Fate attenzione al fisico prima che alla mente, perché tenderete a fare meno sport, cosa assolutamente non da voi, mettendo a repentaglio anche la forma. Se riuscirete a mettere tutti voi stessi in un progetto, la creatività potrebbe fare capolino quando meno ve lo aspettate. Evitare di pensare troppo al passato potrebbe essere un incentivo a guardare al futuro con meno tensione. Fate in modo di pensare sempre e comunque in positivo, secondo l’oroscopo.