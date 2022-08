Per il mese di settembre 2022 l’oroscopo vede il pianeta Venere presente nella costellazione della Vergine, nella quale sarà presente anche il Sole. Ciò significa una grandissima intesa per i nati sotto questo segno e per gli altri dello stesso elemento, Terra. Enormi progetti verranno realizzati, alcuni dei quali sono attualmente in corso.

Di seguitola classifica con le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di settembre per l’ambito amoroso: decisione per Toro

1° Vergine: settembre sarà il mese giusto per iniziare una nuova vita amorosa, incontrare persone che potrebbero farvi battere il cuore e gestire la coppia indirizzandola verso un piano familiare più concreto.

La vostra proverbiale razionalità e il romanticismo creeranno una combinazione che vi permetterà di realizzare i vostri desideri sentimentali, e al tempo stesso di fare tutto con la dovuta calma e razionalità.

2° Toro: ciò che sarà per voi un autentico punto di forza nelle questioni amorose sarà la volontà di mantenere viva la vostra storia d’amore. Con il partner potrete finalmente attraversare qualche momento non esattamente congeniale, senza che questo possa intaccare la fiducia reciproca. Dovrete prendere una decisione che comporterà una grande responsabilità, ma che accetterete con entusiasmo.

3° Pesci: sarete eccezionalmente armoniosi, soprattutto con voi stessi. Raggiungerete una serenità che probabilmente farà bene anche all’ambiente circostante, dunque anche nella coppia si svilupperà una forte intesa, non necessariamente romantica.

Farete di tutto per ritagliarvi del tempo da trascorrere con le persone amate, che siano familiari o amicizie.

4° Ariete: sicuramente sarete molto determinati nel mese di settembre 2022, dunque non sarà un caso se riuscirete a riprendere in mano le redini di una situazione amorosa che per molto tempo non ha decollato. Rafforzerete la relazione amorosa e favorirete le amicizie nel caso siate single.

L’amore potrebbe arrivare quando meno ve lo aspetterete, ma soltanto se lo vorrete veramente.

Influssi di Mercurio per Bilancia

5° Bilancia: con l’intervento di Mercurio finalmente si aprirà un periodo di dialogo con il partner, che farà emergere situazioni che potrete risolvere insieme, se soltanto lo vorrete entrambi. Saprete se ci saranno degli attriti nascosti, in caso contrario non ci sarà una situazione spiacevole nel caso di un allontanamento.

Secondo l’Oroscopo il focus maggiore sarà indirizzato sulla famiglia di origine.

6° Gemelli: sicuramente attraverserete il mese di settembre con la dovuta creatività in ambito amoroso. Le idee che condividerete con il partner saranno quelle che potrebbero decretare il proseguimento della vostra relazione, ma anche una nuova amicizia potrebbe sopperire alla mancanza di un amore nel caso siate single. A volte preferirete stare un po’ da soli con voi stessi.

7° Acquario: settembre potrebbe essere un mese che vi porterà un desiderio di libertà molto forte, quindi essere single o voltare pagina nella vostra vita sentimentale verrà visto da voi esclusivamente in modo positivo. L’oroscopo vi consiglia più che amore verso un partner, l’amore verso voi stessi.

Prendervi anche più cura della vostra mente vi darà anche qualche sorpresa inaspettata.

8° Leone: avrete un atteggiamento molto amichevole nei confronti del partner e questo faciliterà l’intesa. Andare d’accordo sarà decisamente molto più semplice del previsto, ma non ci sarà molto romanticismo. Quello che si prospetta davanti a voi potrebbe darvi una concezione leggermente distaccata dell’amore, perché in questo momento siete interessati molto di più alle avventure e alle questioni personali.

Cancro in cerca di amore

9° Cancro: questo settembre la Luna potrebbe influenzare molto il vostro umore. Avrete la necessità di sentire il vostro partner vicino e di avere il supporto delle amicizie e dei familiari, specialmente nelle giornate non del tutto ottimali.

Fare qualcosa da soli in questo momento potrebbe migliorare drasticamente il vostro equilibrio. Dovrete stare bene voi stessi per stare bene con gli altri.

10° Scorpione: dovreste fare attenzione, perché settembre 2022 potrebbero portarvi solo delusioni. Pensare con più raziocinio vi aiuterà a riflettere sugli incontri, e a dedicarvi di più a voi stessi e alle amicizie più strette, più che all’amore in senso stretto. Nella coppia potrebbero esserci dei venti di gelosia o delle situazioni di incomprensione, che potrebbero portare a una eventuale rottura, anche nelle coppie datate.

11° Capricorno: se arriverete a pensare all’amore, lo farete con un senso di nostalgia davvero molto profondo. Anche se siete in una relazione che sta andando avanti abbastanza bene, potrete pensare a qualche tempo addietro.

Dovrete lavorare sull’intesa di coppia molto intensamente. Avrete modo di riflettere bene sulle decisioni da prendere a settembre, ma che non siano impulsive.

12° Sagittario: correte il rischio di non considerare affatto l’amore nel corso del mese di settembre 2022. Sicuramente sarete focalizzati molto su voi stessi, sul vostro fisico e anche sulla prospettiva che vi darà l’ambito lavorativo e finanziario. Non di certo all’amore. Le amicizie però potrebbero farvi passare qualche momento spensierato, che potrebbe essere utile per trascorrere delle serate in compagnia.