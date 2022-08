Il mese di settembre sta arrivando e queste giornate verranno attraversate da intense transizioni astrali. Si parla di una stagione retrograda con Giove, Urano, Nettuno, Saturno e Plutone più influenti che mai. Il 5 settembre Venere sarà in Vergine, lasciando la casa del Leone, e il 23 settembre il Sole transiterà in Bilancia. L'oroscopo prevede un mese intenso a livello personale, professionale e anche economico. Ci sarà un grande movimento e tante pratiche e questioni da risolvere. Qualcuno si sentirà nostalgico e qualcun altro avrà bisogno di un supporto speciale.

Vediamo che cosa aspettarci dagli astri in questo mese dal sapore autunnale.

Oroscopo mensile di settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - In questo mese di transizione, tra l'estate e l'autunno, porterà alti e bassi dentro di voi. Fisicamente e mentalmente non sarete sempre al massimo. Da una parte non vedrete l'ora di intraprendere dei nuovi progetti o di dare più gas ai vostri impegni quotidiani. Dall'altra parte, invece, sentirete nostalgia delle belle giornate, della leggerezza vissuta nel corso dei mesi passati, della passione, dell'attrazione provata. L'equinozio autunnale, del 23 settembre, e anche la Luna Nuova del giorno 25, vi aiuterà a ristabilirvi e a mettere in ordine ogni singolo comparto.

Avrete a che fare con l'ansia dei figli o quella dei genitori, ma cercate di non perdere il controllo della situazione. Curate l'alimentazione con cibi di stagione e tantissima acqua.

Toro - Detestate questo periodo dell'anno, ma è necessario riprendere il solito tran tran. Se proprio non ve la sentite, allora cercate di apportare delle modifiche volte a rendere più interessante il quotidiano.

Via libera a nuovi corsi e percorsi. Dite addio a ciò che avete trascorso in estate e andate avanti. Rimanere bloccati nei ricordi è controproducente! I giorni migliori saranno quelli dal 13 al 15 settembre, per cui investite di più in questo particolare momento. Qualcuno dovrà portare l'auto dal meccanico, fare il cambio del guardaroba oppure sistemare i capelli dal parrucchiere.

Possibili controlli medici o dal dentista. L'autunno arriverà portando con sé un grosso carico di novità generali: state in guardia!

Gemelli - Mese importante e che vi vedrà pieni di energia e voglia di fare. Avrete qualcosa in cantiere, forse dei progetti nuovi o una cerimonia importante. I vostri livelli di produttività risulteranno maggiori e dormirete molto meglio la notte. Approfittate di questo periodo per farvi notare ai piani alti e chiedere l'aumento. Chi lavora in proprio, avrà le idee più limpide e maggiore spazio d'azione. Rivedere la propria routine e lasciar andare i vecchi problemi sentimentali vi permetterà di fare degli enormi passi in avanti. Chi ha dei figli, vivrà dei momenti memorabili e si emozionerà tantissimo.

Un ex potrebbe tornare a bussare alla vostra porta, ma le minestre riscaldate non sono buone.

Cancro - Ogni volta che arriva settembre, riscoprite una grande energia e vi promettete di fare dei miglioramenti sia dentro di voi che attorno a voi. Rimanete con i piedi per terra e non esagerate con i soliti voli pindarici. Puntate tutto sulle giornate del 18-19-20 settembre e sorridete di più giovedì 15. Anche il 23 settembre si presenta un momento valido, percepirete a pelle l'arrivo dell'autunno e saluterete con grande nostalgia l'estate appena vissuta. Cercate di non dire e fare sempre le stesse cose, anzi vivete questo mese come una sorta di ripartenza o rilancio. Sorrisi e vicinanza in famiglia.

Il vostro cuore esploderà di gioia. Entro Natale potrebbe arrivare quella notizia che tanto attendevate.

Le previsioni dell'oroscopo di settembre 2022 dal Leone allo Scorpione

Leone - L'amore prenderà il sopravvento in questo mese di settembre che busserà alla vostra porta portandovi parecchie novità. Non saranno da escludersi delle riprese finanziarie e dei vantaggi professionali. Qualcuno vorrebbe dedicarsi alla carriera, in tal caso sarà bene continuare a studiare e a seguire corsi di aggiornamento. I tempi sono cambiati, per cui occorrerà sempre avere un piano di riserva a portata di mano. Non esagerate con i propositi! Siete soliti partire con mille promesse e poi vi lasciate andare dopo qualche settimana.

Un passettino alla volta vi aiuterà a consolidare le buone abitudini. Il posizionamento di Saturno retrogrado nella tua sesta casa sarà di grande aiuto per salute e benessere. Avrete una maggiore vitalità!

Vergine - Le prime giornate di settembre saranno un po' tiepide. C'è chi gioverà delle vacanze fuori stagione e chi dovrà rincasare. Tornare a studiare o a lavorare vi incuterà sia ansia che eccitazione. Il 17 settembre la situazione si rasserenerà, ma sarete molto stanchi e spossati subito dopo pranzo. Cercate di non strapazzarvi troppo ed eliminate le abitudini deleterie. Prendetevi più cura dei vostri cari e della vostra salute. Per quanto riguarda l'amore, le coppie torneranno a fare dei progetti emozionanti mentre i single potrebbero voltare pagina dopo l'avventura vissuta negli scorsi mesi caldi.

Bilancia - Vi attendere un mese rivoluzionario. Sta per giungere il vostro compleanno ma le novità riguarderanno anche la vostra vita professionale e sentimentale. Farete un grosso passo in avanti e la passione non mancherà. La vostra mente si sentirà più riposata e pimpante. Potrete partire con il lavoro e sistemare le faccende finanziarie al meglio possibile. La fine del mese sarà sorprendente! Lavori in corso in casa, ma non mettetevi sempre da parte per aiutare gli altri. Un Cancro vi penserà intensamente.

Scorpione - Settembre porterà trasferimenti, risvolti finanziari e pratiche legali. Potrebbero verificarsi cambiamenti nella professione o in un certo legame. Chi ha dei figli, avrà modo di emozionarsi per qualcosa che li riguarda.

Voglia di partire, di ricaricare le pile. Forse l'estate vi ha messo a dura prova? Cercate di non abbuffarvi troppo e nutritevi con cibi di stagione. Iscriversi in palestra oppure seguire un regolare esercizio fisico, non farà altro che agevolarvi. Decisioni da prendere, ristrutturazioni in corso, soldi in uscita!

Settembre oroscopo, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Settembre sarà un mese molto pesante per voi che siete un segno libertino e amante dell'estate. Anche se sarà difficile, dovrete riprendere le redini in mano perché la famiglia necessita del vostro sostegno. Avrete difficoltà ad addormentarvi, possibile insonnia. Vi sentirete combattuti dalla necessità di instaurare delle abitudini sane e la paura di scivolare nella logorante routine.

Sviluppate un hobby, meditate, trascorrete del tempo in mezzo alla natura. Non trascurate gli affetti, le amicizie di vecchia data e l'amore. Chi è solo dovrebbe mettere la testa a posto e cercare il partner giusto con cui intraprendere una convivenza o un matrimonio. Evitate i tradimenti se siete in una relazione consolidata! Soldi in uscita per questioni domestiche o di salute.

Capricorno - Adorate in modo particolare questo periodo dell'anno perché ritrovate la calma generale, la serenità interiore e anche una maggiore lucidità mentale. Avrete molte cose da fare, ma il duro lavoro non vi spaventa. Siete un segno molto organizzato e che da il meglio di sé sotto pressione. In questo mese sarete chiamati a prendere una decisione importanti e assisterete a un cambio di guardia.

Coloro che dovranno presentarsi a dei colloqui o effettuare dei trasferimenti professionali, riusciranno a catturare una positiva attenzione. Occhio all'ambiente domestico, potreste dover ristrutturare o fare delle riparazioni da non sottovalutare. Chi ha dei figli, si sentirà un po' dispiaciuto e nostalgico dal doversi separare da loro con l'inizio della scuola. Shopping, ma non strafate!

Acquario - L'Oroscopo di questo mese settembrine vi troverà rilassati. La creatività risulterà pimpante e non vi fermerete davanti a niente. Eventuali insidie potranno essere eliminate. Ricorderete una persona che avete perso o farete una sorta di bilancio generale di come sono andate le cose durante l'anno o l'estate.

In alcune giornate avvertirete una forte spossatezza e sarete poco concentrati. Possibili carenze nutrizionali, considerate di effettuare un controllo medico. Una persona vi chiederà un favore o si metterà in contatto con voi dopo un bel po' di tempo. Attenzione ai vecchi amori, tenetevene alla larga! Rinnovate l'abbigliamento e sistemate i capelli che potrebbero essersi rovinati tra salsedine e sole.

Pesci - Finalmente settembre! Detestate il caldo e il caos, ed ecco che questo mese vi permetterà di respirare a pieni polmoni. Avrete molti progetti in ballo, ma cercate di non lavorare troppo specie se siete dei liberi professionisti. Forse la vostra vita dipende dalle decisioni altrui? Imparate a muovervi con i vostri piedi e a correre qualche rischio in più.

La situazione sarà ancora più fortunata dal 23 in poi, quando il Sole transiterà nella casa della Bilancia. Le coppie potranno sognare in grande perché le emozioni non mancheranno. Chi è single, dovrebbe sforzarsi di aprire il proprio cuore a qualcuno/a. Novità economiche positive, era ora! Con un Cancro e un Gemelli interagirete di più.