L'oroscopo dal 22 al 28 agosto rivela una settimana importante e ricca di sentimenti. L'estate è praticamente giunta al termine e molti segni si ritroveranno a riprendere in mano la solita quotidianità. Tra nostalgia, nervosismo e voglia di riscattarsi, le prossime giornate saranno determinanti. A livello astrologico si segnala il transito del Sole in Vergine, Mercurio in Bilancia senza trascurare la Luna Nuova di sabato. Vediamo nel dettaglio che cosa comporta tutto ciò, leggendo le previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo 22-28 agosto, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Settimana con pianeti interessanti. Ritroverete quiete, spazio e riposo. Agosto è stato un mese impegnativo ma anche indimenticabile. Coloro che hanno affrontato una battaglia interiore, ecco che recupereranno alla grande. In vista del fatidico rientro sarà bene non fare troppi voli pindarici. Piuttosto cercate di procedere un passo alla volta e di affidarvi a degli esperti. Casa dolce casa per quei fortunati che rientreranno dalle vacanze, ma occhio alla nostalgia che per un po' di tempo susciterà sentimenti contrastanti. Curate l'alimentazione e fate molta attenzione ai costi.

Toro - L'Oroscopo di questa settimana vi vede in partenza. Qualcosa di nuovo sta per iniziare, dentro di voi saranno piantati i primi semi del cambiamento.

Settembre sarà un mese rivoluzionario poiché molte situazioni si stravolgeranno. Sfruttate questa settimana per giocare in anticipo e recuperare terreno, negli ultimi mesi vi siete lasciati andare un bel po'. In amore occorrerà ritrovare fiducia e passione, se una di esse manca allora il rapporto rischierà il deterioramento.

I single ripenseranno a quella persona conosciuta durante le vacanze.

Gemelli - Pianificazione e rinnovamento, saranno queste le due parole chiavi che dovrete stamparvi in mente in quest'ultima settimana di agosto. Coloro che sono ancora in vacanza o che hanno potuto prendersi le ferie soltanto in questo periodo, allora potranno lasciarsi andare e azzerare stress e preoccupazioni.

Cercate di non prendervela troppo se il partner dovesse farvi delle rimostranze. Una persona a voi cara potrebbe non stare bene o sta attraversando un periodo estremamente difficile, per cui cercate di aiutarla o di starle accanto. In tutto questo, però, non dovrete trascurare la vostra salute. Leggete di più e sinceratevi di dormire almeno 7 ore a notte.

Cancro - Settimana importante per ripartire, specie se avete avuto un periodo di fermo o vi siete lasciati andare. Ogni volta che l'estate arriva agli sgoccioli, dentro di voi provate una fortissima sensazione di nostalgia. Vorreste tornare indietro per poter agire diversamente. Coloro che non saranno in vacanza dovranno dedicare la settimana al riordino generale.

Cambiare mobili, tinteggiare le pareti, aggiustare ciò che rotto e sbarazzarsi delle cose che non servono più, aiuterà a ripulire la mente. Qualcuno dovrà tornare a studiare, anche per migliorare le proprie qualifiche. Le entrate mensili stentano ad aumentare, ma almeno in famiglia si respirerà un clima sereno.

L'oroscopo settimanale dal 22 al 28/8, dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana in cui i pianeti vi spianeranno la strada. Certo, durante il cammino potreste dover risolvere un grattacapo, ma non vi mancheranno le risorse giuste per farlo. Vi sentirete felici e soddisfatti, specie se in famiglia regna l'armonia. Coloro che termineranno le vacanze, proveranno un senso di nostalgia ma anche tanta voglia di ripartire con le proprie passioni o la carriera.

Voglia di reinventarsi. Una capatina dal parrucchiere e dall'estetista vi aiuterà a rimettervi in sesto, soprattutto se avete trascorso troppo tempo a mare e sotto al sole. Possibili controlli medici o dal dentista. Occhio alle bollette e ai consumi.

Vergine - Vi sembrerà di avere il controllo della situazione, ma combatterete contro dei sentimenti contrastanti. Forse con il partner di sempre sono emersi tradimenti, dubbi, gelosie. Anche nel lavoro ci sarà una bella matassa da sbrogliare. Fortunatamente le energie accumulate nelle precedenti settimane non mancheranno, quindi spendetele in maniera saggia! Gli studenti vivranno questo periodo come se avessero l'acqua in gola, visto che a settembre riapriranno le scuole.

Lavoro, scuola, cercate di mantenere la mente lucida.

Bilancia - Finalmente vi rimetterete in sesto e potrete riprendere ciò che avete interrotto. Sarete un po' di fretta perché dovrete recuperare molto terreno perso. L'amore necessiterà di prese di posizioni importanti, non potrete più rimandare! Possibili tradimenti o gelosie, attenzione al partner! Chi studia potrebbe decidere di fare una pausa o di cambiare indirizzo, in ogni caso sarà bene riflettere con calma. Sbalzi d'umore, certe giornate vi vedranno stanchi e con le energie sotto ai tacchi. Cercate di adottare delle buone e sane abitudini!

Scorpione - La vostra energia mentale sarà traballante, anche perché siete reduci da un'annata brutta.

Ne avete vissute di cotte e crude, forse avete perso un lavoro o una persona cara. Prendetevi del tempo per riflettere sui cambiamenti vissuti e accettate questa fase "out" perché è inutile remare controcorrente. Il tempo è il miglior medico. Coloro che per una ragione o per un'altra non hanno potuto fare una vacanza al mare, potranno organizzarsi per fare qualcosa con la famiglia o degli amici. Basta davvero poco per trasformare la vita e la giornata, aprite gli occhi e godetevi quello che avete attorno.

Previsioni oroscopo al 28 agosto 2022, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Vi attende una settimana "storta". Se qualcosa potrà andare male, lo farà inevitabilmente. Sarà meglio muoversi con cautela e riflettere a fondo prima di aprire bocca.

Sarà così facile perdere il controllo della situazione e discutere con famigliari, parenti, amici o il vicino. Tra lunedì e mercoledì avrete delle giornate critiche, attenzione al traffico, alla coda e agli imprevisti. Nel weekend potrete starvene per conto vostro, magari raccogliendo le idee e cercando di capire come muoversi nel mese di settembre. Con i figli o i genitori anziani occorrerà essere più indulgenti.

Capricorno - Settimana interessante e con del potenziale in più. Non vedete l'ora che finisca l'estate perché più che riposare vi siete stressati di più. Queste giornate porteranno fortuna, relax e passione. Le coppie potranno progettare, fare passi in avanti. Tenetevi a debita distanza dai soggetti con pensieri retrogradi e pessimisti.

Evitate di criticare il prossimo, astenetevi dal rilasciare commenti negativi sui social. Curate la vostra abitazione e il vostro corpo. Bevete acqua e muovetevi di più.

Acquario - In queste giornate di fine agosto sarete alle prese con un carico di nostalgia. Forse sarete di ritorno dalle vacanze e potreste pensare a quella persona che vi ha fatto battere il cuore. C'è chi dovrà riprendere a lavorare a breve, o a studiare, ed ha un po' di ansia interiore. Cercate di rimettervi in sesto e non fate le ore piccole. Avete trascurato l'attività fisica oltre a eccedere con i cibi spazzatura, per cui correte ai ripari. Confronti con famigliari o parenti. Nel weekend qualcuno si metterà in contatto con voi.

Pesci - In questa estate siete tornati a fare certe cose che non facevate da un po' di anni. In settimana sarete preoccupati e nostalgici. A impensierirvi saranno alcuni numeri e ciò che potrebbe riservare il prossimo autunno-inverno. Ripenserete a qualcuno/a che vi ha tenuto compagnia nel corso dell'estate o a ciò che avete fatto durante le vacanze. Coloro che sono stati impegnati a lavorare, a breve potranno prendersi una piccola ma rigenerante pausa. Non strapazzatevi troppo. Riorganizzate la routine e tagliate via gli impegni inutili. Arriveranno delle grosse novità riguardo il denaro o l'abitazione.