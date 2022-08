L'oroscopo della settimana prossima, da lunedì 5 a domenica 11 settembre, segnala importanti transizioni astrali. In queste giornate si potrà fare affidamento su Venere e Sole in Vergine, mentre l'evento maggiormente atteso è il plenilunio in Pesci che avverrà sabato. C'è chi dovrà correre tra lavoro, casa e famiglia, c'è chi potrà effettuare degli ottimi investimenti e chiudere buoni affari, c'è chi otterrà il massimo nel proprio campo professionale o di studi e c'è chi farà un incontro speciale. Amore, lavoro, benessere e soldi, vediamo subito che cosa hanno in serbo gli astri.

Oroscopo settimanale 5-11 settembre, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Settimana in cui tirare un bel sospiro di sollievo. In amore non mancherà il supporto del partner o di un familiare. Avrete le idee limpide e l'animo tranquillo rispetto agli ultimi tempi. Certo, qualche giornata confusa sarà da tenere in conto, ma niente di irrisolvibile. Nella professione sarete pronti a farvi avanti e a metterci la faccia. Occhio ai denti!

Toro - Non dovrete tirare troppo la corda in ambito lavorativo o familiare. Qualcuno cercherà di mettervi il bastone tra le ruote e di mandarvi fuori strada, per questo motivo dovrete mantenere tutta la lucidità mentale possibile e contare fino a dieci prima di aprire bocca.

Soldi in uscita per una spesa imprevista. Stanchezza e stress vi renderanno le giornate piuttosto tormentate.

Gemelli - In questa settimana torna la serenità in famiglia. Ci sarà più vicinanza e amore. Saranno possibili i chiarimenti e la passione non mancherà di certo. Coloro che hanno due storie in contemporanea, dovranno cercare di tagliare i ponti con una delle due perché non va bene vivere nell'incertezza sentimentale.

Chi lavora potrebbe ricevere un compito pesante. Cercate di rilassarvi in mezzo alla natura o visitando qualche paesino nei dintorni.

Cancro - In amore sta cambiando qualcosa. Le coppie di fresca data potrebbero fare un passo in avanti entro la fine dell'anno mentre, coloro che sono sposati o convivono, torneranno a progettare.

Agitazione tra le mura domestiche ma anche all'interno della sfera lavorativa. Forse vi hanno tolto degli incarichi oppure sono diminuite le entrate. In ogni caso fate un piano d'azione e non andate nel panico. Notti d'ansia e di incubi.

Previsioni oroscopo settimana dal 5 all'11 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - I vostri riflessi saranno smaglianti e sprizzerete fascino da tutti i pori. Queste due qualità vi porteranno al trionfo sia professionale che amoroso. Chi è single ed ha qualcuno/a nel proprio cuore, potrà ben sperare. Incontro speciale per chi è solo da tempo. Anche le coppie non andranno tanto male. Per quanto concernono i soldi, i liberi professionisti e coloro che hanno un'attività commerciale o turistica, avranno delle liete soddisfazioni.

Non fate le ore piccole venerdì!

Vergine - Sarete di gran fretta per tutta la settimana e questo perché dovrete sistemare dei conti finanziari e/o cose private. Avete necessità di recarvi dal dentista o da uno specialista in quanto avete incontrato dei problemi, ma non andate nel panico perché ogni cosa è aggiustabile. Una persona a voi cara potrebbe chiedervi una cortesia o farvi un'inattesa confidenza. Stanchezza in certe serate.

Bilancia - In amore le soluzioni non mancheranno. Presto potrete chiudere delle situazioni e dedicarvi interamente al partner o ai figli. Il lavoro è rallentato in questa stagione estiva, per fortuna l'Oroscopo segnala un'inversione di rotta. Non mancheranno investimenti e incassi.

Chi sta ripartendo da zero, non deve cedere allo scoraggiamento e al pessimismo. Prendetevi buona cura di voi stessi, vi state trascurando troppo.

Scorpione - Avete molta carne al fuoco. Diversi progetti sono in corso e a volte temete di non finire in tempo. Qualcosa vi impensierisce, forse la perdita di una persona cara o dei problemi economici. Smettetela di leggere le notizie disfattiste e riposate la vostra mente che risulta essere tormentata. Ripristinate le buone abitudini come fitness, alimentazione equilibrata e buon sonno. I figli o i nipoti si metteranno in contatto con voi.

Previsioni astrologiche settimanali 5-11 settembre, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - L'oroscopo settimanale vi sorride.

L'estate è stata piuttosto gentile nei vostri confronti infatti, non è escluso che abbiate fatto affari o vi siate divertiti. Per quanto riguarda l'amore, queste giornate saranno favorevoli per i single. Possibili colpi di fulmine! Nel lavoro sarete carismatici e pieni di idee vincenti. Siete dei leader nati. Via libera ad un'alimentazione depurativa per smaltire gli eccessi accumulati nei mesi caldi.

Capricorno - In settimana sarete di corsa e avrete molti progetti in cantiere. Ciononostante, le cose andranno piuttosto bene. Potrete effettuare investimenti vincenti, accettare una collaborazione o una proposta proficua, tentare la sorte, farvi avanti con la persona del cuore o chiedere un aumento della busta paga.

Cercate di andare a dormire e di svegliarvi nello stesso orario e non dimenticate di idratarvi a sufficienza.

Acquario - Settimana interessante per la professione e gli affari. Potrebbero esserci degli imprevisti o dei rallentamenti, ma niente di irrisolvibile. In famiglia forse ci sono stati dei problemi, discussioni, dimenticanze, ma quello che conta è rimanere insieme. Stanno per giungere tempi difficili per l'economia, per cui studiare accuratamente il budget a disposizione e cercate un modo per trovare delle entrate extra. Possibili mal di pancia o di testa.

Pesci - Occorrerà avere un maggior autocontrollo, questa settimana sarà altalenante. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare. Possibili imprevisti in casa, magari una visita inaspettata o una spesa non preventivata.

In ogni caso riuscirete a cavarvela. Avrete molto da fare tra venerdì e domenica, per cui fate attenzione allo stress. In amore possibili discussioni. Curate l'alimentazione e meditate! Il mese di settembre vi porterà qualcosa in più.