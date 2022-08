L'oroscopo dal 22 al 28 agosto è pronto a rivelare cosa hanno in serbo le stelle per l’ultima settimana di agosto. Chi avrà una settimana ricca di emozioni inedite? Chi, invece, avrà una settimana sottotono e problematica? Inoltre, le stelle hanno messo a disposizione per voi amanti dell’astrologia i numeri settimanali baciati dalla fortuna. Se siete curiosi di saperli, leggete le seguenti previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 agosto su amore, viaggi, numeri fortunati, lavoro e salute.

Oroscopo e previsioni settimanali fino al 28 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – È una grande settimana per discutere i piani futuri con il vostro partner d’amore, ma prima di farlo dovete occuparvi dei suoi bisogni emotivi. I single del segno si sentono sicuri e innamorati. I vostri sentimenti cambieranno spesso questa settimana. Cercate di essere gentili con le persone a cui tenete. Anche se viaggiare arricchisce la vostra vita, potreste voler posticipare qualsiasi viaggio che avete programmato per questa settimana. I vostri numeri fortunati sono 58, 93 e 20. Potreste avere la testa altrove, ma al lavoro siete concentrati e pronti a portare a termine i vostri compiti. Cercate di passare un po’ di tempo con un collega.

Mentalmente, dovete iniziare a prendervi più cura di voi stessi. Anche se le cose possono sembrare un po’ caotiche, la vostra salute è completamente a posto.

Toro – Sfruttate questa settimana per studiare un buon piano finanziario con il vostro partner d’amore. Con Venere che invia buona energia, i single del segno godranno della compagnia dei gentili segni della Bilancia.

Credete di più in voi stessi. Il vostro potere mentale è forte e vi sentite bene con voi stessi. Fate qualcosa di gentile per aiutare un amico o un familiare. Il luogo da visitare sarà il Perù. Scattate tante foto e divertitevi. I vostri numeri fortunati di questa settimana saranno 1, 6, 49 e 82. Al lavoro, avrete una buona settimana.

Il vostro capo è molto contento della vostra performance. Aspettatevi entrate finanziarie, potrebbero non essere molte, ma farà la differenza. È necessario rivedere la dieta. Smettete di fare spuntini tra i pasti, oppure scegliete un’opzione più salutare come un frutto o una mancata di mandorle.

Gemelli – I single del segno si divertiranno a stare in compagnia dei segni d’acqua questa settimana. Grazie all’energia che Venere vi sta inviando, sarete in grado di andare d’accordo con loro in un modo molto speciale e un po’ romantico. Se siete bloccati nel mezzo di emozioni intense, l'oroscopo consiglia di sedervi, respirare e riflettere con calma. Presto farete un viaggio interessante. I vostri numeri fortunati di questa settimana saranno 10, 18 e 68.

In campo lavorativo, odiate essere comandati, specialmente se qualcuno non apprezza il lavoro che viene svolto. Se state comprendo qualcuno, è il momento di smettere di farlo. Lo stress si fa sentire più forte che mai in questa settimana. Prestate maggiore attenzione a quali sono i maggiori fattori di stress e cercate di eliminarli dalla vostra vita.

Cancro – I single andranno d’accordo con i nativi dell’Ariete. Per natura, siete molto inclini a cambiare idea. In primo luogo, siate onesti prima con voi stessi e poi con il vostro partner. Tutto sommato, le vostre emozioni sono abbastanza stabili, ma c’è una persona che vi ha buttato fuori dal gioco. Potrebbe essere il momento di parlare direttamente con questa persona.

Vi piace quando le cose sono ben organizzate. Trovate il modo di essere più efficienti quando fate le valigie per il vostro prossimo viaggio. I vostri numeri fortunati saranno 5, 21, 37 e 98. Non investite nel settore immobiliare questa settimana. Attualmente, non siete molto soddisfatti della situazione sul lavoro. Vi sentite sottovalutati, eppure fate ancora così tanto lavoro. Parlatene con il vostro superiore, soprattutto se sentite alcune voci poco rassicuranti sul lavoro. Attenzione ai denti: teneteli d’occhio e non trascurate ogni singolo segnale di dolore. Chiamate il vostro dentista non appena sbuca fuori un problema ai denti.

Previsioni zodiacali da lunedì 22 a domenica 28 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Qualunque cosa voi stiate cercando in amore, non mollate. Una conversazione con un amico vi aiuterà a vedere meglio le cose. Siete una persona molto premurosa, ma non lasciate che le persone vi calpestino. Un viaggio normale potrebbe rivelarsi molto insolito questa settimana. I vostri numeri fortunati saranno 3, 15, 29 e 60. Evitate di fare spese folli. Rivedete le vostre finanze, se tutto è in ordine, allora concedetevi qualche spesa extra. Se vi state stancando di vostri pasti abituali, considerate di introdurre altri alimenti nella vostra dieta. Potete migliorare la vostra energia e il vostro entusiasmo per il cibo.

Vergine – C’è una connessione emotiva tra voi e una persona inaspettata, questo legame speciale diventerà forte giorno dopo giorno. Qualunque emozione voi abbiate cercato di sopprimere, è tempo di lasciarla uscire. Se siete stanchi della vostra attuale situazione di vita, non affrettatevi a prendere decisioni importanti per trasferirvi. Sembrate la persona più fortunata del mondo rispetto alle persone che vi circondano. I vostri numeri fortunati saranno 7, 32, 54 e 89. Sul lavoro usate la vostra naturale simpatia per raggiungere i vostri obiettivi. Se avete trascurato alcune delle vostre buone abitudini, questo è il periodo adatto per tornare in carreggiata. Fissate un obiettivo solido, ma raggiungibile.

Bilancia – I single del segno flirteranno con una persona interessante, ma le cose potrebbero finire male. I segni innamorati si sentiranno molto bene con il loro partner. Ci sarà un momento in cui sarete sopraffatti da sentimenti tristi. Chiamate i vostri amici e parlate con loro nei momenti di difficoltà. Quando viaggiate, assicuratevi di portare sempre con voi una fotocamera in più. I numeri 8, 19 e 74 vi porteranno molta fortuna questa settimana. Non è il periodo migliore per acquistare un veicolo. Non comprate nulla d’impulso, perché ve ne pentirete amaramente in seguito. Le cose al lavoro non stanno andando al ritmo che vorreste. Potreste avere difficoltà a dormire, perché i vostri pensieri rimbalzeranno da un neurone all’altro per tutta la settimana.

In generale, la vostra salute va più che bene.

Scorpione – Ci sono alcune tensioni in amore, quindi, pianificare un appuntamento romantico non è una cattiva idea. I single del segno dovrebbero stare lontani dai loro ex. I tristi ricordi del vostro passato vi terranno giù questa settimana, ma ricordate come siete cresciuti e maturati da quelle esperienze. Ovunque voi stiate viaggiando, andate piano, ammirate e assaporate questo nuovo posto. I vostri numeri fortunati di questa settimana sono 49 e 55. Non è un brutto momento per fare degli investimenti. Fate un passo indietro e apprezzate la carriera che avete creato per voi stessi. Mettete più soldi da parte nel vostro conto di risparmio. Vi state prendendo molta cura di voi stessi, tuttavia, assicuratevi solo di non esagerare con il cibo ricco di colesterolo.

La settimana 22-28 agosto secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, avete difficoltà a esprimere affetto. Provate a superare questo problema o potreste confondere i sentimenti della persona che vi piace. Esprimete i vostri sentimenti. Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere? Un piccolo dosso sulla strada potrebbe scoraggiarvi. Tenete d’occhio la destinazione del vostro viaggio. Questa è la vostra settimana fortunata, i vostri numeri portafortuna sono 89 e 90. Siate positivi al lavoro. Aggiornate la vostra lista di cose da fare e prendete le vostre soddisfazioni. Continuate a fare quello che state facendo, perché il vostro approccio alla vita sano ed equilibrato è un ottimo obiettivo.

Capricorno – È la settimana giusta per condividere i vostri sentimenti con la persona che vi piace. È tempo di mettere da parte preoccupazioni e paure, e concentrarvi sulla vostra vita personale. Un vecchio conoscente entrerà in contatto con voi e renderà questo periodo memorabile. Utilizzate la vostra energia per superare le avversità con coraggio e fiducia. Il vostro atteggiamento positivo vi aiuterà a raggiungere nuovi traguardi. I viaggi di lavoro possono portarvi molti profitti. Questa è una settimana favorevole sia a livello personale che professionale. I vostri numeri portafortuna sono 14, 26 e 80. Vi meritate il successo. La vostra visione pratica e la vostra intelligenza miglioreranno la vostra reputazione professionale.

Sarete molto metodici nel vostro approccio. Questa settimana offrirà opportunità per stabilire contatti importanti e imparare qualcosa. La situazione finanziaria sarà buona. La salute sarà buona, sarete pieni di energia. Qualcuno vi ispirerà a iniziare un nuovo programma di dieta o una nuova serie di esercizi fisici. Fare una lunga passeggiata si rivelerà molto utile per voi.

Acquario – Un’ottima settimana per iniziare un nuovo interesse amoroso. I nativi dell’Acquario sono molto attraenti per tutti in questa settimana perché emanate un’aria sicura di voi. Emotivamente espressivi, è più probabile che voi facciate una mossa su qualcuno che vi piace, e questo aprirà la porta a una nuova storia d’amore. Questa è una buona settimana per fare una vacanza rilassante. A volte un oggetto d’antiquariato può portarvi fortuna. I vostri numeri fortunati di questa settimana sono 12 e 24. In campo lavorativo, avete una creatività ineguagliabile e potete produrre lavori velocemente: alcuni dei vostri progetti devono essere perfezionati, fatelo subito e lasciate sfogare tutte le vostre emozioni profondamente radicati. In salute, non esagerate, prendete tutto il vostro tempo.

Pesci – Non c’è una sola relazione o matrimonio là fuori che sia funzionale al 100%, completamente perfetto. Gli alti e bassi sono normali nelle relazioni, basta essere aperti e comunicare chiaramente i problemi. Dovete risolvere alcune cose del passato. Se qualcuno nella vostra famiglia è malato, fate del vostro meglio per essere lì per lui. A volte riunire i vostri amici sembra un compito impossibile. Sforzatevi di più, se volete vederli. Questa è un’ottima settimana per investire in borsa o per acquistare immobili. I vostri numeri fortunati sono 2, 23 e 88. Sarete in grado di risolvere i problemi di lavoro alla velocità della luce. La vostra carriera è fiorente. Presto arriverà una promozione. I disoccupati riceveranno una chiamata di lavoro. Vi sentite più forti e sicuri di voi stessi, cercate di non sforzare troppo il vostro corpo. Riposo e relax giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute.