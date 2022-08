L'Oroscopo dal 29 agosto al 4 settembre preannuncia una settimana più che importante per i sentimenti. Per molti sarà tempo di rientro al lavoro o di preparazione agli studi. La voglia di ricominciare e fare tutto sarà elevata, tuttavia è bene non esagerare e procedere a piccoli passi, anche perché la settimana sembra nascondere qualche insidia di troppo.

Sul piano astrologico si segnala Giove in opposizione a Luna e Mercurio, che saranno entrambi nella casa della Bilancia. Vediamo nel dettaglio che cosa comporta tutto questo, attraverso le previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo sino al 4 settembre, dall'Ariete al Cancro

Ariete - In settimana dovrete necessariamente essere prudenti. Sarete tentati a strafare, magari iniziando certe nuove abitudini o numerosi progetti. Nel weekend cercate di prendervi una pausa, lo dovete a voi stessi. Con il partner i progetti di coppia non mancheranno. Accettate degli inviti se siete single oppure proponete qualcosa da fare alla persona che vi interessa. Qualche Ariete vorrà dedicarsi esclusivamente alla carriera, forse state pensando a degli straordinari o ad un ulteriore impiego per aumentare le entrate. Bollette da pagare, spese domestiche o riparazioni.

Toro - Dovrete sforzarvi di mettere da parte la stagione estiva vissuta e cercare di concentrarvi sull'autunno che verrà.

Siate lungimiranti e giocate d'anticipo. La procrastinazione porta soltanto ad una doppia fatica e a grossi problemi. In vista del fatidico rientro dovrete evitare di stilare una lista di buoni propositi esagerati. Siete soliti farvi mille promesse e a perdervi nei cosiddetti voli pindarici. Mettete i piedi a terra. Tra genitori e figli si avrà modo e tempo di interagire di più.

Chi è single sembra pensare ad una persona che ha conosciuto nelle passate settimane, potrebbe farsi risentire.

Gemelli - Ultimamente vi sentite apatici e sottotono. L'estate per voi è ufficialmente terminata e siete già ritornati a lavoro oppure lo farete a breve. Stesso discorso vale anche per coloro che studiano. Cercate di prendervi cura di voi stessi e non consumatevi dietro agli schermi.

Staccate la spina, in tutti i sensi, e concedetevi delle sane passeggiate all'aria aperta. La vostra mente risulta preoccupata o stressata o forse entrambe le cose. Accettate quello che è stato e voltate pagina. Con il partner o il coniuge le discussioni saranno improntate sulle bollette, le tasse in aumento, il mutuo oppure su alcuni membri della famiglia.

Cancro - In settimana vi rialzerete perché siete un segno resiliente. Avete perso qualcosa o qualcuno di importante oppure vi sembra di essere tornati punto a capo. I cambiamenti richiedono dei grandi sacrifici. Non si può ottenere tutto subito, per cui non auto-commiseratevi se non riuscite a star dietro a mille progetti. Cercate di darvi delle priorità e di mettere la salute al primo piano.

Siete preoccupati per il futuro, la famiglia e i soldi, ma non ha senso tormentarsi prima dell'eventualità, anche perché potrebbe non accadere niente di tutto quello che pensate. Dedicate questa settimana al recupero psicofisico e all'amore, lasciatevi coccolare dal partner o dalla famiglia.

L'oroscopo settimanale dal 29 agosto al 4 settembre, dal Leone allo Scorpione

Leone - La settimana offre più spunti del consueto ma dovrete agire. Tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Le parole sono un conto e le azioni sono un altro conto, per cui rimboccatevi le maniche. Occhio, però, a non esagerare. Siete un segno che ci mette il 100% nel lavoro e in tutte le cose a cui tiene, questo va bene ma è necessario porre dei limiti.

Evitate di fare le ore piccole e cercate di fare fitness. Moto e alimentazione bilanciata vi aiuteranno a superare le situazioni stressanti e a stare bene con il vostro corpo. Un imprevisto generale potrebbe causare ritardi, cancellazioni o comunque dei cambi di programma.

Vergine - Quei sentimenti contrastanti vissuti nelle precedenti giornate scemeranno. Mente e cuore risulteranno più sereni e limpidi. Non avrete dubbi e sarete pronti ad agire. Chi studia, dovrà cercare di portarsi avanti in modo da alleggerire il peso della nuova stagione. Questo vale anche per chi lavora o sogna di fare carriera in ambito creativo. Le energie saranno maggiori nel cuore della settimana e non vedrete l'ora che arrivi il weekend per stare insieme ai vostri cari o al partner.

Possibili viaggi fuori stagione per coloro che hanno lavorato ad agosto. Chi ha dei figli potrebbe ritrovarsi a doverli rasserenare circa l'inizio della scuola.

Bilancia - Settimana di calma piatta. Potreste ritrovarvi a sbadigliare più del dovuto e a sentirvi stanchi, apatici. Da quando questo 2022 è iniziato, ne avete vissute di cotte e crude e ancora non siete riusciti a digerire ciò che vi ha colpito nel profondo. Chi è in una coppia stabile, potrà consolidarla e fare dei progetti concreti da attuare nell'immediato. Chi ha un amore a distanza dovrà cercare di non far sentire troppo la propria assenza alla persona amata. Chi è single, invece, potrebbe lanciarsi in alcune conoscenze virtuali e poco serie.

Per quanto riguarda la sfera professionale, avete molta carne a cuocere e forse non sapete dove cominciare. Curate l'alimentazione e cercate di eliminare i vizi nocivi.

Scorpione - Settimana decisiva a livello famigliare e personale. Ancora sono in atto delle evoluzioni che si concretizzeranno entro il prossimo anno. Vi ritroverete a pensare o a parlare di una persona che non c'è più, ma cercate di non rattristarvi troppo. L'amore avrà i suoi alti e bassi, ma chi ha superato la crisi all'interno del rapporto di coppia, potrà concedersi una ripartenza. Via libera a dei viaggi, anche dalla durata breve di un weekend. Avete un gran bisogno di stoppare il solito tran tran e di ricaricare le vostre energie.

Chi studia sembra propenso a voler cambiare indirizzo di studi.

Previsioni oroscopo al 4 settembre 2022, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Potreste dover correre un po' in questa settimana che però sarà migliore rispetto alla precedente. Tra lunedì e martedì potrebbe arrivare quel pacco o quella risposta che tanto attendevate. Sarà la settimana di responsi, test, verifiche, visite mediche. Possibili operazioni, occhio alle code in banca/posta, soprattutto nei primi giorni di settembre. Sarà bene essere preparati a tutto perché l'autunno porterà un grosso carico di incombenze. Il weekend si prefigura interessante, con qualche tocco di passione e fascino. Le coppie potranno beneficiare di un maggiore trasporto e feeling.

Bene anche le questioni familiari mentre, quelle interpersonali potrebbero subire un arresto. Non avrete tanta voglia di discutere.

Capricorno - Cercate di essere il più brevi e concisi possibile perché questa settimana sarà discreta. Non dovrebbero mancare delle pressioni all'interno della sfera amorosa o professionale. Chi studia avrà a che fare con l'ansia del ritorno, sarà bene prepararsi in anticipo. Shopping in vista, anche se le finanze non consentono spese eccessive. Occhio a bollette e imprevisti domestici. Qualcuno potrebbe anche smarrire un oggetto importante e rattristarsi. Prendetevi cura dei vostri cari e di voi stessi. Non trascurate l'attività fisica all'aperto, una sana alimentazione e la lettura.

Acquario - In questa settimana vi sembrerà di volare. Vi sentirete talmente leggeri e ispirati che coloro che lavorano con la creatività potranno farsi valere. La fortuna sarà con voi e potrete anche tentare un piccolo azzardo. Sono tempo difficili e pieni di problemi, tuttavia cercate di mantenere una visione più ottimista e rimboccatevi le maniche. Quando il gioco si fa duro, conviene impegnarsi ancora di più per non soccombere. In famiglia non mancheranno momenti di ritrovata intesa. Potrebbero formarsi dei nuovi ricordi che custodirete dentro di voi per sempre. Amore passionale anche per i cuori solitari più estroversi.

Pesci - In queste giornate sarete pronti a ricominciare, magari con nuove abitudini o progetti.

Per voi è così facile perdervi nei meandri dei sogni stellari, per questo l'oroscopo vi esorta a mantenere i piedi per terra. Una persona a voi vicina sembra stanca marcia delle continue sfortune che le stanno capitando, statele vicino ma non lasciatevi contagiare dal suo pessimismo. Per quanto riguarda la professione, i freelance potranno ricevere delle proposte ghiotte o accettare un trasferimento o un cambio di ruolo. Cercate di rimanere versatili e siate pronti a tutto perché è un periodo di ripresa. Confidenze in arrivo. Non esagerate a tavola.