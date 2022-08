L'Oroscopo di mercoledì 24 agosto ha in serbo incredibili novità. Le previsioni astrologiche, in base ai movimenti planetari, descrivono l'impatto che le stelle hanno sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Per alcuni l'amore sarà nell'aria, mentre per altri il lavoro avrà la priorità.

Scorpione, Ariete e Leone saranno al settimo cielo, mentre Sagittario, Bilancia e Capricorno vivranno momenti indimenticabili con il partner. Cancro, Toro e Gemelli saranno rapiti dalla loro incessante curiosità e, infine, Acquario, Vergine e Pesci dovranno affrontare alcune difficoltà.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 24 agosto, con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche e voti del 24 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vostra intraprendenza vi premierà. Non avrete alcun ostacolo sul posto di lavoro, ma la collaborazione non sarà una delle vostre priorità. La libertà di scelta vi consentirà di affermare le vostre opinioni in modo coerente. Per voi, non sarà affatto difficile fare nuove conoscenze, anche in ambito sentimentale. Voto 9.

Toro: dedicherete parte della giornata allo shopping. Il relax avrà la priorità, ma preferirete non condividere gli spazi personali con gli altri, almeno per il momento. Sarete spigliati sul posto di lavoro, senza risultare inopportuni.

Il successo sarà uno dei vostri obiettivi, soprattutto in ambito economico. Voto 6.

Gemelli: nella giornata di oggi, non riuscirete a prendere una posizione definita. Cambierete opinione in base alle circostanze, mettendo in difficoltà gli altri. Gli amici tenderanno a farvelo notare, ma il vostro atteggiamento non cambierà.

Anche il partner sarà un po' infastidito dalla situazione. Voto 5.5.

Cancro: tenderete a essere molto premurosi con gli altri. La vostra empatia vi consentirà di scavare a fondo nella psiche altrui. Sarete dotati di un forte istinto emotivo, che vi aiuterà in alcune situazioni. Attenzione, però, a non farvi travolgere dai problemi e dalle insicurezze delle persone care.

Voto 6.5.

Oroscopo e classifica del 24 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: le relazioni amichevoli vi spingeranno ad abbandonare il vostro porto sicuro. Vi lancerete in sfide inaspettate, senza temere un eventuale fallimento. Le previsioni astrologiche vi consigliano di coinvolgere il partner. L'amore e il rispetto reciproco saranno due delle colonne fondamentali del vostro legame. Voto 8.5.

Vergine: fare ordine nella vostra testa non sarà affatto semplice. Avrete molte idee, ma poca organizzazione e poco spazio per esprimerle. Sarete travolti da un turbine di emozioni esterne e, per questo, avrete pensieri confusi e difficili da gestire. Subirete il giudizio delle altre persone e dei colleghi di lavoro.

Voto 4.5.

Bilancia: andrete alla ricerca del vostro equilibrio interiore, però, prima dovrete superare i vostri dubbi. Nelle liti con gli altri, non prenderete una posizione certa. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non essere troppo rigidi e di abbracciare la vostra flessibilità con ottimismo. Voto 7.5.

Scorpione: la giornata inizierà nel migliore dei modi. Sarete pieni di energia e di entusiasmo. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da un incrollabile feeling di coppia. Vi sentirete a vostro agio con gli amici e la famiglia. Collaborerete con i colleghi di lavoro e vi fiderete del loro giudizio. Voto 9.5.

Previsioni zodiacali del giorno 24 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: finalmente, vi sentirete a vostro agio sul posto di lavoro. Inseguirete il successo, ma senza mettere a rischio i rapporti con i colleghi di lavoro. Avrete un'autostima incrollabile grazie al percorso intrapreso negli ultimi mesi. Sarete leali nei confronti degli amici, del partner e della famiglia. Voto 8.

Capricorno: la vita di coppia migliorerà sensibilmente. Pianificherete insieme il vostro futuro, senza perdere di vista le esigenze personali. Vi impegnerete sul posto di lavoro, dando la priorità al superamento di determinate difficoltà. I pianeti vi assisteranno e potrete contare sul favore delle stelle. Voto 7.

Acquario: il vostro umore sarà alquanto altalenante. Farete fatica a trovare un centro di gravità emozionale, soprattutto in ambito sentimentale. Dovrete acquisire più sicurezza sul posto di lavoro. Le vostre decisioni saranno incerte e poco incisive. Le previsioni astrologiche vi consigliano di tenere un basso profilo e riflettere sulla vostra interiorità. Voto 5.

Pesci: non sarete favoriti dal punto di vista emozionale perché dovrete provare a gestire sentimenti molto contrastanti tra loro. Gli amici e il partner vi influenzeranno con le loro idee, ma dovrete trovare il modo per far valere la vostra personalità e interiorità. Per questo, sul luogo di lavoro, non vi sentirete a vostro agio.

Voto 4.

Classifica finale del 24 agosto dei dodici segni zodiacali