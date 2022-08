L'Oroscopo di domenica 7 agosto è caratterizzato da notevoli volontà. L'assetto astrologico, così variegato e sorprendente, permette di identificare i principali aspetti della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi avrà bisogno di una pausa e chi si farà travolgere dall'entusiasmo.

In particolare, Acquario, Toro e Sagittario saranno vittime delle infuocate frecce di Cupido, mentre Capricorno, Bilancia e Pesci metteranno al primo posto l'amicizia. Vergine, Ariete e Gemelli cercheranno di stare al passo con le ultime novità, al contrario di Scorpione, Cancro e Leone che appariranno piuttosto ansiosi.

In fondo all'oroscopo del 7 agosto, sarà possibile trovare la classifica completa dei 12 segni.

Previsioni astrologiche e pagelle del 7 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'oroscopo continuerà a essere poco generoso nei vostri confronti. Non dovrete affrontare situazioni difficili, ma non vi riterrete neanche soddisfatti. Desidererete introdurre dei cambiamenti nella vostra routine quotidiana, in modo da provare a ottenere la svolta tanto attesa. Voto 6.

Toro: vivrete all'insegna dell'emozioni. Non sopporterete l'idea di non condividere i sentimenti provati. Sarete convinti di dover essere completamente sinceri con il partner. In effetti, in questo modo, riuscirete a dare vita a una bellissima complicità.

La persona amata si aggrapperà a voi senza alcuna paura. Voto 9.

Gemelli: il partner vi deluderà. Le sue parole non riusciranno a farvi cambiare idea. Per il momento, preferirete guardare in un altra direzione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non farvi influenzare dalle parole altrui. Sarà importante prendere come punto di riferimento il vostro benessere personale.

Voto 5.5.

Cancro: le persone potrebbero provare ad approfittarsi della vostra sensibilità. Per loro, non sarà difficile ottenere una determinata reazione, però, a soffrire, sarete voi. Sarà fondamentale dare il giusto valore alle informazioni ricevute e non lasciarvi trascinare troppo dal vostro lato empatico. Voto 4.5.

Oroscopo e classifica di domenica 7 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: l'ansia la farà da padrona. Non riuscirete a controllare lo stress per via di un litigio complesso. Al momento, non vorrete dare un seguito alla cosa, ma temerete che, in futuro, la situazione tenderà a complicarsi ulteriormente. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a svuotare la mente. Voto 4.

Vergine: avrete la sensazione che il mondo vada troppo veloce per i vostri gusti. Dovrete adattarvi a ritmi nuovi e a percorsi inaspettati. Per fortuna, non ve ne farete un problema. Anzi, sarete pronti a lanciarvi in questa nuova sfida. Inoltre, non sarete da soli perché la famiglia vi resterà accanto. Voto 6.5.

Bilancia: sarete in grado di stabilire ottimi legami.

Coltiverete le vecchie amicizie e cercherete di farvene di nuove. Sarete molto socievoli, ma lotterete per non rivelare troppo di voi stessi. Infatti, non vi piacerà ricevere domande personali. Preferirete rimanere sul vago, almeno per ora. Voto 7.5.

Scorpione: proverete una forte delusioni nei riguardi di alcune persone. Non saprete come uscire da questa situazione e questo vi spingerà a prendere decisioni azzardate. Inizialmente, vi sembreranno correte, ma con il passare delle ore vi renderete conto di aver preso un abbaglio. Voto 5.

Previsioni zodiacali e voti del 7 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: riverserete la vostra infinità dolcezza sul partner e sulle persone a cui volete bene.

Metterete al primo posto la vita sociale perché desidererete trascorrere momenti indimenticabili. Adorerete fare progetti e pianificare la prossima vacanza. Le vostre idee saranno decisamente innovative. Voto 8.5.

Capricorno: per il momento, non sarete più disposti a concentrarvi sull'amore. Darete spazio agli amici e al divertimento. Cercherete di sfruttare questa giornata per svolgere attività divertenti e spensierate. Non ci saranno preoccupazioni in vista e adotterete un atteggiamento sbarazzino. Voto 8.

Acquario: sarà una giornata decisamente romantica. Le interazioni con il partner appariranno più sentite che mai. Non riuscirete a tirarvi indietro davanti ai vostri sentimenti perché, ormai, sarete troppo coinvolti.

Potrebbe essere l'inizio di una splendida vita di coppia. Voto 9.5.

Pesci: l'ultimo giorno della settimana vi darà tante soddisfazioni. Anche se non potrete mettervi alla prova con il lavoro, farete del vostro meglio per spiccare nella vita sociale. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non alterare la vostra personalità: la cosa migliore sarà rimanere fedeli ai valori con cui siete cresciuti. Voto 7.

Classifica del 7 agosto dei 12 segni zodiacali