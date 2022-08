L'Oroscopo di martedì 23 agosto è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni astrologiche, grazie all'influenza dei pianeti, descrivono gli aspetti fondamentali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi rincorrerà il successo e chi intraprenderà un percorso inaspettato

In particolare, Capricorno, Cancro e Ariete si posizionano ai primi posti della classifica, seguiti subito dopo da Vergine, Acquario e Scorpione. Tra i segni più insicuri figurano Bilancia, Gemelli e Sagittario. Infine, Leone, Pesci e Toro si collocheranno nelle ultime posizioni.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 23 agosto 2022, con le pagelle e la relativa classifica.

Previsioni astrologiche di martedì 23 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il partner sarà molto premuroso nei vostri confronti. Vi farà sentire sicuri della relazione di coppia. Avrete molti piani per il futuro, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di non trascurare il presente. Le opportunità personali e lavorative, sicuramente, non mancheranno. La famiglia sarà dalla vostra parte. Voto 8.5.

Toro: sarete travolti da una rabbia cieca. Non riuscirete a gestire le situazioni di crisi e tenderete a scagliarvi contro le persone che vi vogliono bene. Per il momento, le stelle non saranno dalla vostra parte.

Ingaggerete una lotta spietata contro i mulini a vento. Nei prossimi giorni, però, le cose saranno destinate a cambiare. Voto 4.

Gemelli: la paura del fallimento potrebbe offuscare tutto il resto. Il lavoro intrapreso non corrisponderà a quello dei sogni. Vorrete provare a cambiare le cose, ma dovrete avere molta pazienza. Potrebbe non essere ancora il momento giusto per una simile svolta.

Potrete contare sul supporto degli amici. Voto 6.

Cancro: metterete al primo posto la serenità interiore. Non vi adeguerete ai ritmi degli altri, ma deciderete di seguire i vostri. Sarà una scelta complessa, ma che riceverà l'ammirazione di parenti e amici. Potrebbe essere il momento giusto per accogliere la svolta tanto attesa.

Dovrete solo credere nelle vostre capacità. Voto 9.

Oroscopo e classifica del 23 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete l'impressione che le forze vi abbiano abbandonato. Sentirete il bisogno di ricaricarvi e di iniziare una nuova fase della vostra vita. Abbracciare il cambiamento, però, non sarà affatto semplice perché vi costringerà a scendere a patti con alcuni lati inesplorati del vostro carattere. Voto 5.

Vergine: i rapporti con la famiglia subiranno un brusco miglioramento. Finalmente, dopo giorni incerti e combattuti, troverete il coraggio di essere voi stessi. Anche gli amici e il partner apprezzeranno questo noi aspetto di voi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di continuare su questa strada.

Voto 8.

Bilancia: vorrete aumentare la fiducia in voi stessi. Sarete certi di potercela fare, ma vi renderete conto di provare sicurezza in determinate situazioni sociali. Sarà fondamentale provare a superare gli ostacoli sul vostro camminino. Le difficoltà vi fortificheranno e nutriranno la vostra grinta. Voto 6.5.

Scorpione: il desiderio di affermarvi sul posto di lavoro vi porterà molto lontano. Non porrete limiti tra voi e il successo tanto desiderato. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non caricarvi di uno stress eccessivo. Per avere una personalità energica dovrete cercare di raggiungere un determinato equilibrio. Voto 7.

Previsioni zodiacali e voti del 23 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete abbastanza confusi. Non saprete quale strada intraprendere. Anche a livello sentimentale, avrete molti dubbi sulle decisioni migliori da prendere. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di prendervi una pausa. Sarà inutile, infatti, adottare atteggiamenti forzati o artefatti. Voto 5.5.

Capricorno: questo martedì vi sorriderà. Il lavoro sarà ricco di sfide entusiasmanti che vi consentiranno di raggiungere nuovi traguardi. Non avrete paura di esporvi, ma lo farete sempre con rispetto e tolleranza. Non prenderete a cuore le persone troppo esuberanti o aggressive. Preferirete un ambiente più armonico.

Voto 9.5.

Acquario: tenderete a essere molto romantici. Apprezzerete i film sentimentali e le ore trascorse con il partner. Non vi importerà di non poter dedicare tempo ai vostri hobby perché l'unica cosa che vorrete sarà quello di fortificare il rapporto di coppia. Per fortuna, inizierete a essere molto vicini al vostro obiettivo. Voto 7.5.

Pesci: deciderete di riporre i sogni nel cassetto. Infatti, non sarete certi di poterli realizzare. Preferirete provare a percorrere una strada più sicura. La vostra famiglia sarà entusiasta, ma voi non vi sentirete affatto bene. Le previsioni astrologiche vi consigliano di tornare sui vostri passi per non andare incontro a una delusione. Voto 4.5.

Classifica finale del 23 agosto dei 12 segni zodiacali