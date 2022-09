Tra i premiati al Sana Novità Awards, cerimonia di premiazione per i prodotti biologici più innovativi tenutasi domenica 11 settembre al Sana 2022 presso Bologna Fiere, è stato nominato anche David D’Alessandro, inventore bolognese del cubetto fatto in legno di faggio lavorato tutto a mano e contenente semi di abete rosso attentamente selezionati. Un prodotto che consente di coltivare un abete in modo ecologico e rapido direttamente a casa, semplicemente annaffiando i semi. Una volta che l’abete sarà cresciuto, è sufficiente collocarlo all'interno di un vaso o nel terreno di un giardino.

Per conoscere meglio alcune curiosità in più del prodotto vincitore della sezione Green Lifestyle di Sana 2022, noi di Blasting News abbiamo intervistato David, che ci ha raccontato anche delle sue prime sensazioni provate dopo la premiazione.

L’intervista a David D’Alessandro

Innanzitutto se lo aspettava di ricevere il premio per la sezione Green Lifestyle al Sana 2022 di Bologna?

E’ stato una vera sorpresa perché è da un sacco di tempo che noi creiamo idee una dietro l’altra. Quest’anno abbiamo presentato questo cubetto, dal quale normalmente crescono piante fiorite e questa volta l’obiettivo era trovare un seme di albero che crescesse in un periodo di breve tempo. Quindi, io ci ho messo un anno per selezionare il seme, l’ho trovato e mi sono subito accaparrato la sua produzione.

E’ un seme di abete rosso che riesce a germogliare in una settimana. Dunque, noi abbiamo preparato quest’oggetto, che abbiamo pensato un mese fa, testato e la settimana scorsa lo abbiamo presentato per la fiera per la selezione novità ed è andata molto bene. Sono cubetti lavorati a mano e li facciamo sia per la vendita nei negozi che per le aziende che li voglio usare come budget personalizzati.

Su questo cubetto in legno è scritto “Buon Natale”. Quindi, si pensa già ai regali per il periodo natalizio?

Certo, l’abete è in tema natalizio. Quando finisce il Natale, lo faremo in versione estiva perché è giusto che un albero possa crescere da un seme e abbiamo già pensato a una cartolina, da cui crescerà questa pianta che dice “per fare un albero ci vuole il seme e per fare il seme ci vuole il frutto”.

Quindi, finalmente abbiamo un albero che si può coltivare tranquillamente anche in casa partendo soltanto da un seme ed è un gioco bellissimo che tutti potranno fare, soprattutto i bambini.

Qual è il messaggio principale che vorrebbe trasmettere in generale a tutti?

Con questi articoli ecologici inventati tutti da me, vorrei comunicare e far parlare di sostenibilità al mondo intero, in particolare alle aziende che sono interessate a farlo.