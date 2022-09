L'oroscopo del 14 settembre afferma che non è importante quale sia la vostra attuale posizione professionale, siete destinati a salire più in alto nel prossimo anno. Tuttavia dovete credere di meritare quel podio. Agite come se apparteneste a quel posto e presto sarà solo vostro. Per approfondire leggete le seguenti previsioni astrologiche di mercoledì 14 settembre e le pagelle delle stelle, con voto da zero (giornataccia) a dieci (giornata molto facile da gestire).

Oroscopo di mercoledì 14 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Dovete prendervi cura di alcuni dettagli da soli.

Non potete permettervi, finanziariamente o professionalmente, di lasciare che gli altri facciano il lavoro per voi, ma dovete anche allargare i vostri punti di vista. Ricordate spesso a voi stessi l’importanza di questo progetto. Voto: 7

Toro – Siete convinti di non potervi permettere di fare un viaggio o di godervi un evento sociale, ma le stelle vi esortano a farlo comunque. L’universo farà in modo che voi abbiate le risorse di cui avete bisogno per pagare ciò che state facendo. I soldi non sono affatto un problema. Voto: 7

Gemelli – Se prendete in considerazione i bisogni degli altri, potete ottenere molto lavorando insieme. Tuttavia, se provate a spingerli nella direzione in cui non vogliono andare, potrebbero ribellarsi al vostro volere: attenzione.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo del giorno 14 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Sforzatevi di parlare con le persone che incontrate durante una delle vostre attività quotidiane. Una volta che si rendono conto che la vostra faccia seria è una maschera che nasconde i vostri sentimenti sensibili, si apriranno con voi e vi riveleranno informazioni che potete usare a vostro vantaggio.

Voto: 7

Leone – Avete così tanto per cui essere grati e così tanto a cui guardare con impazienza, quindi, perché il musone? Qualunque sia la ragione del vostro attuale malessere, dovete superarlo perché ci sono alcune ottime opportunità che si stanno dirigendo verso di voi. Voto: 7

Vergine – Vi piace lavorare dietro le quinte, ma se volete un riconoscimento per i vostri sforzi dovrete mettervi sotto i riflettori e far vedere al mondo di cosa siete capaci.

Fate qualcosa adesso che faccia cambiare opinione ai vostri critici. Voto: 7

Astrologia applicata al giorno 14 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Non è da voi stare fuori dal mondo, ma potreste sentire il bisogno di stare lontano dai riflettori. Qualunque sia la ragione, non dovete pensare che questa vostra voglia di non attirare l’attenzione su di voi sia un crimine terribile come temete. Voto: 6,5

Scorpione – In questo periodo, grazie a Sole e Venere, sarà abbastanza facile attivare tutto il vostro charme, ma assicuratevi di usare i vostri poteri persuasivi sulle persone giuste, quelle che possono aprirvi le porte a livello professionale. Voto: 8

Sagittario – Marte, pianeta dell’energia, si sta muovendo attraverso il settore del viaggio, quindi, se avete voglia di viaggiare ed esplorare luoghi che vi ispirano, allora realizzatelo.

Non avete bisogno del permesso di nessuno, preparate le valigie e viaggiate. Voto: 7,5

Oroscopo e previsioni di mercoledì 14 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Non dovete aver paura di correre qualche rischio e non esitate a chiedere ad amici e colleghi di aiutarvi. L'Oroscopo dice che loro si uniranno volentieri a qualsiasi nuova avventura voi stiate pianificando. Riconoscono un vincitore quando ne vedono uno. Voto: 8

Acquario – Può anche essere vero che l’ignoranza è beatitudine, ma in questa giornata accadrà qualcosa che non potete ignorare. Se scoprite una specie di ingiustizia in atto, potete e dovete fare in modo che sia compito vostro sistemare le cose. Siate la voce della verità.

Voto: 7

Pesci – Esprimete la vostra opinione, ma non aspettatevi che tutti siano d’accordo con voi. Anche se quello che dite è chiaramente vero, ci sarà sicuramente un contraccolpo da parte di coloro a cui non piace essere mostrati per stupidi. Ignorateli e fatevi valere. Voto: 8