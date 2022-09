I nati sotto il segno della Bilancia necessitano di vivere con maggiore leggerezza secondo l'oroscopo del 28 settembre 2022. Gli Scorpione, invece, avranno una giornata molto interessante. Approfittatene soprattutto sul lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: la giornata comincerà in maniera un po' impegnativa e, soprattutto, con qualche faccenda da mettere a posto, non fatevi prendere dal panico e andateci piano.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 28 settembre denotano l'esistenza di alcune preoccupazioni.

Cercate di allontanare i pensieri negativi e di focalizzarvi solamente sulle cose belle.

10° Cancro: siete molto partecipi delle emozioni altrui in questo periodo e questo potrebbe portare alla nascita di qualche problema. Cercate di tenere gli occhi ben aperti sul lavoro.

9° Scorpione: giornata interessante e piena di aspettative. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo severi con voi stessi, siate più flessibili e apritevi a nuovi orizzonti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: chi cerca trova. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego o di una nuova relazione, vedrete che con il tempo riceverete le giuste soddisfazioni. In amore bisogna essere audaci.

7° Vergine: oggi vi sentite particolarmente in vena di fare nuove conoscenze.

L'Oroscopo del 28 settembre vi esorta ad uscite e a gettarvi a capofitto nelle cose senza pensarci troppo.

6° Pesci: se ci sono delle indecisioni su una faccenda lavorativa molto importante, non abbiate fretta. Aspettate di avere le idee più chiare per prendere le dovute decisioni.

5° Bilancia: meglio non fasciarsi la testa prima di cadere.

Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, tendete a farvi più problemi del dovuto. Vivete con maggiore leggerezza e vi troverete meglio.

Oroscopo segni fortunati del 28 settembre

4° in classifica Ariete: non ponete limiti alla provvidenza. Nella vita è sempre necessario osare e non avere freni. Soprattutto in amore, dovete dare il 100% se volete vivere delle emozioni forti.

3° Toro: sul lavoro siete i migliori, pertanto, cercate di non farvi mettere i piedi in testa da nessuno. Andate avanti per la vostra strada e non pensate a quello che dicono gli altri. Anche in amore ci vuole determinazione.

2° Capricorno: finalmente delle situazioni cominceranno a sbloccarsi. Poco alla volta riuscirete a vivere delle situazioni davvero interessanti sul fronte del lavoro.

1° Acquario: in amore è giunto il tempo di dichiararsi. Non tenetevi tutto dentro ed esternate quello che provate e quello che pensate. Si vive una volta sola e bisogna farlo al massimo.