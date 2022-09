L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì 15 settembre 2022. Ansiosi di mettere in chiaro quale sarà l'andazzo del periodo secondo l'astrologia quotidiana? Bene, allora senza dilungarci troppo, iniziamo a togliere il velo alle analisi astrologiche inerenti le attività di lavoro e il comparto sentimentale.

A voi il responso delle stelle riguardante la sestina dello zodiaco formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: focus sull'oroscopo del giorno 15 settembre.

Previsioni zodiacali del 15 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. In arrivo un deciso calo di forma, non solo fisica ma soprattutto mentale. Potreste in qualche caso accusare un lieve affanno nell'eseguire lavori pesanti o impegnativi; concedetevi un po' di relax. Invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da lavoro e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate. Gestendo meglio tempo ed energie, riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi. Nel lavoro, invece, avreste una proposta da sottoporre all’attenzione dei superiori, ma con una specie di sesto senso capite che non è ancora il momento giusto; meglio attendere.

In amore, riuscire a contrastare eventuali difficoltà vi appare ogni volta come un'impresa superiore alle vostre forze. Per questo da giovedì 15 settembre forse risulterete insolitamente accomodanti.

Scorpione: ★★★★★. Si prospetta un giro di boa infrasettimanale a cinque stelle. Ottime performance in diversi settori per molti nativi: momento da sfruttare a proprio vantaggio, quindi.

La Luna in Toro è pronta a generare una vera tempesta di emozioni che, riportando a galla il passato, vi farà dimenticare eventuali lati bui del presente. Se le cose non girassero nel verso giusto (es. se con ascendente negativo), non affannatevi ma risparmiate le energie: limiterete certamente i danni. Nel lavoro, la messa in sicurezza di qualche piccolo intoppo avuto nei giorni scorsi, e una miglior concentrazione, renderanno la giornata più produttiva del solito.

In amore, l'incontro inatteso con una persona che tempo addietro ha contato molto farà riaffiorare ricordi, nostalgie e domande alle quali non riuscite ancora a rispondere: sorridete.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 15 settembre vi vede tra i favoriti in ambito sentimentale. In prevalenza saranno ben sostenuti i rapporti di coppia e single, un po' meno forse quelli relativi alle amicizie. In molti guarderete al futuro con molta più fiducia ed ottimismo del solito, magari pensando che forse non cambierà il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare certe cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra le maglie di questa nostra società, ogni giorno sempre più difficile ed egoista.

Nel lavoro, se siete in cerca di una nuova occupazione, tentate settori innovativi diversi da quelli in cui vi siete impegnati fino ad ora: tentar non nuoce. In amore, invece, nel caso stiate vivendo un rapporto a due, sappiate che non devono e non dovranno mai esserci segreti fra di voi. Manifestate senza timidezza quello che avete nel cuore.

Oroscopo e stelle del 15 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un giovedì non male, anche se qualcuno di voi si aspettava qualcosina di più. Pazienza, alla prossima sicuramente. La Luna in Toro, da fine sera nel segno dei Gemelli, è pronta a mettervi di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici, oppure invitando a cena qualche collega di lavoro da voi stimato.

Impegnatevi nel sociale, se potete: il vostro contributo ad un'iniziativa benefica sarà ben accolto da una persona a voi molto vicina (in tutti i sensi...). Nel lavoro, intanto, non spaventatevi per la marea di cose che avete in agenda; procedete con metodo e rimarrete stupiti dalla vostra efficienza. In amore è previsto un soprassalto di belle emozioni tra fine giovedì e venerdì. Niente che sconvolga l'equilibrio sentimentale, ma una rovente occasione potrebbe impegnare davvero i sensi: prendere o lasciare?

Acquario: ★★★★. In arrivo una giornata buona: le stelle danno l'ok sui settori riguardanti il lavoro e l'amore. Vi sentirete solleticati da una serie di stimoli nuovi. Tra incontri, progetti e iniziative, mostrerete con facilità i vostri lati migliori.

In serata, proprio grazie alle vostre doti di brillanti intrattenitori, sarete ricercati dagli amici. In ambito lavorativo, invece, per realizzare un vecchio sogno o raggiungere un obiettivo importante dovrete essere disposti a sostenere il peso di qualche sacrificio. Ad ogni modo, non date nulla per scontato e tenete alta la concentrazione. In amore, se la relazione di coppia fosse un po' appesantita dal ménage quotidiano, provate a coinvolgere il partner nei vostri mille interessi, anche passionali: non ve ne pentirete. Impegnatevi nel far sparire per un giorno la routine, con un inaspettato spirito d'iniziativa.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 15 settembre, prevede un periodo abbastanza impegnativo.

Qualcuno del segno potrebbe accusare un po' di stanchezza o affanno in certe occasioni. Il vostro umore purtroppo in questi giorni non è affatto dei migliori. L'importante sarà che non riversiate fra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girassero come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire. Lo sapete bene, se non lo sapete ve lo diciamo noi: una soluzione si trova sempre. Nel lavoro, invece, potreste anche trovare conforto, se solo riusciste ad allentare la tensione interiore e a concentrarvi solo sui vostri obiettivi. In amore, non fosse per la vostra confusione emotiva, la parte sentimentale della giornata vi riserverebbe momenti piacevoli. Discreti i risultati: dimostrazioni concrete di stima da parte di chi vi è intorno.