L'Oroscopo del giorno 1° ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato. Come sempre a tenere alta la curiosità saranno i settori della vita dedicati all'amore e al lavoro. Ansiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle in questo primo giorno del mese di ottobre?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di sabato 1° ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. In evidenza i sei simboli dello zodiaco relativi alla sestina dalla Bilancia sino a quello dei Pesci.

Previsioni zodiacali del 1° ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Serena ma affatto noiosa, la giornata di sabato sarà in parte illuminata dalla Luna in sagittario, promuovendo iniziative coraggiose o decisioni importanti. Proposte audaci da parte di una persona amica vi metteranno in serio imbarazzo: prendere o lasciare? A voi la scelta. Giove nel frattempo vi vuole gioiosi, propiziando per voi i viaggi oppure offrendovi l’opportunità di scoprire realtà affascinanti, diverse da quelle che vi appartengono. Approfittate di questo momento abbastanza buono per investire in modo azzeccato il vostro gruzzolo. Nel lavoro avrete gli assi in mano per poter giocare una partita decisamente a vostro favore, quindi intervenite con prontezza e savoir-faire.

In amore le stelle del vostro cielo creeranno tra loro una danza armoniosa e manterranno il vostro rapporto di coppia brioso e appassionato.

Scorpione: ★★★. Una pausa d’ascolto interiore, in concomitanza con il basso tono psicofisico, vi consentirà di riposarvi e d’individuare le reali esigenze della vostra mente. Apatia e pigrizia non vi si addicono, perciò non c’è motivo di deprimersi solo perché questo primo di ottobre non sarà un giorno "da leoni".

Se vi ritrovaste coinvolti, senza rendervene conto, in giochi di potere ambigui e discutibili, non pensateci due volte: ribellatevi! Coraggio, ricordate che niente e nessuno può costringervi a fare quello che non volete dire o fare. Nel lavoro invece fareste meglio a non dare ascolto ai pettegolezzi, tenendovi alla larga da colleghi poco leali.

Procedete sulla vostra strada. In amore, il periodo sottotono vi spingerà a voler giocare col fuoco, ma voi resistete. Se vi scotterete, non potrete né dovrete poi lamentarvi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 1° ottobre, complice la Luna nel vostro segno, invoglia a riacquistare carisma, autostima e presa sugli altri. Scelte coraggiose ma vincenti si profilano non solo in amore o nella professione ma anche in ambito familiare. In compagnia di qualcuno partirete alla ricerca di posticini caratteristici, tipo quelli che conservano ancora intatto il sapore d’altri tempi. La Luna in Sagittario strizzerà l’occhiolino a Saturno nel segno dell'Acquario, ma dovrete anche vedervela con l’ostilità di Marte.

Faticherete un po', ma alla fine riuscirete a dare quell’impronta personale al periodo come desiderato. Nel lavoro, se lascerete giusto spazio a un collega, vi ricrederete su un giudizio superficiale e lo apprezzerete per quello che è veramente. L'aria ottobrina renderà qualcuno del segno abbastanza geloso: smettetela di fare il terzo grado alla dolce metà, se non volete farla arrabbiare veramente!

Oroscopo e stelle del 1° ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Simpatici e brillanti sarete perfino disposti a sorvolare sulle divergenze a favore di un clima più sereno, cosa che non accade da tempo. La Luna in Sagittario vi metterà nella condizione di spirito giusta per sdrammatizzare qualsivoglia problema.

Il primo di ottobre porterà nuovi stimoli e tanta energia: l'aria del periodo vi rinvigorirà non solo nel fisico ma anche nello spirito. Ne conseguirà una giornata in cui riuscirete a sfuggire con gioia alla routine. Geometri astrali compiacenti poi, vi vorranno più pretenziosi, più decisi a rispettare le vostre esigenze. Nel lavoro rimandate pure a domani eventuali decisioni importanti. Se potete, riposate, magari con un occhio rivolto all’organizzazione della settimana prossima. In amore, se single, cercate ancora la persona giusta? Non abbiate timore di mostrare la vostra vera essenza: la sincerità sarà premiata.

Acquario: ★★★★. Giornata abbastanza divertente e in generale rilassante. Il denaro e gli affari saranno il fiore all’occhiello del periodo (non senza eventuali rischi, sappiatelo!).

Un fiuto più che mai imbattibile consentirà di centrare qualche piccolo colpo. La vostra concretezza non mancherà di dare i risultati sperati a patto di mantenere costante la determinazione. Ritagliatevi del tempo libero da dedicare questo weekend, ai vostri hobby preferiti, da soli o in compagnia. Se la vostra solita cerchia di amici dovesse essere fonte di tensione, frequentate gente nuova e climi più sereni. Se dovesse nascerà un’attrazione nuova tutta vivere, senza farsi tante domande, vivetevela senza tanti se e senza tanti ma. Domani si vedrà... Nel lavoro forse sarebbe il caso che iniziaste a mettere i puntini sulle i, con coloro che vorrebbero delegarvi responsabilità che non vi competono.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 1° ottobre, annuncia un inizio mese davvero positivo. Con la Luna nel segno del Sagittario non vi perderete certo d’animo, neanche di fronte a ostacoli che potreste trovare sul vostro cammino. Facendo leva sulla buona fantasia, rimuoverete con una certa facilità gli intralci e risolverete i problemi più urgenti. Quando la Luna tocca un segno di Fuoco, tanti di voi se la intendono benissimo con tutti, soprattutto in famiglia. Potreste anche realizzare un progetto che avete a cuore da tempo. Sfoderate quella vostra "famosa" dialettica e con diplomazia appianate qualsiasi dissidio dovesse scoppiare, sia con gli amici che con i colleghi di lavoro. Saranno favoriti viaggi e contatti, il che vi porterà dritti a degli ottimi risultati. Il suggerimento di una persona sarà prezioso ai fini della relazione amorosa. Grazie alla passione e alla complicità, vi sentirete di nuovo al sicuro, protetti e coccolati.