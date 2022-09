L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 20 settembre. In analisi la seconda giornata dell'attuale settimana, messa a confronto con i segni della seconda tranche zodiacale. Curiosi di conoscere in anteprima come potrebbe evolvere il periodo per il vostro segno di nascita? Certo che si, a patto di appartenere a uno dei seguenti segni valutati in questo contesto: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 20 settembre 2022 consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata buona, ottima da vivere secondo il solito stile, ossia in serenità ma senza aspettarsi chissà cosa. In alcuni casi/situazioni dovrete prendere decisioni abbastanza importanti, alcune potrebbero interessare la parte economica. Non perdete tempo in minuziose valutazioni ma procedete speditamente. Intuizioni e fiducia in chi amate in questo periodo potrebbero fare la differenza: è la giornata giusta per chiarire con il partner le rispettive aspettative per il futuro. Nel lavoro intanto, scrollatevi pure di dosso quell’odiosa insicurezza che da un pezzo vi perseguita, magari buttando dalla finestra perplessità e remore.

Non è il momento di fermarsi: qualcuno non fa che ripetervelo! In amore il cuore spesso si confonde. Sottintesi e sfumature non si addicono alla vostra natura: esprimetevi con sincerità, parlando con chi interessato.

Scorpione: ★★★★★. Si preannuncia per voi del segno un martedì sicuramente sorridente in molti settori. Tenetevi pronti, qualcosa di veramente bello potrebbe accadere da qua alle prossime 24/48 ore.

Gli aspetti positivi della Luna in Cancro, di Venere e di Plutone, vi faranno sentire tranquilli e più che soddisfatti. Posta in arrivo: una buona notizia vi renderà sereni e appagati. Vi dedicherete con gioia all’amore, con uscite in gruppo oppure occupando il tempo libero con i vostri hobby preferiti. Nel lavoro qualcosa di nuovo si potrebbe muovere in merito a un qualcosa che attendete da tempo, questo v’infonderà tanto ottimismo.

In amore sarete dotati di un particolare magnetismo, fungerete da polo d’attrazione. Chi vi circonda rimarrà incantato dalla vostra spiccata personalità. Si prevedono benessere e morale alle stelle: godetevi questa bella giornata!

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 20 settembre vede qualche difficoltà in più del solito, a cui dover porre rimedio in questo martedì. In generale potrebbe maturare il classico periodo sottotono nel quale non sapere con certezza come muoversi o cosa fare per evitare di sbagliare. Con la Luna in orbita disarmonica (opposizione a Plutone), la concretezza potrebbe perdersi fra le tante cose da fare. I risultati stenteranno e la stanchezza potrebbe in breve avere la meglio.

A fine giornata in tanti vi sentirete un po' più esausti e insoddisfatti del solito: dai, una notte di buon sonno vi ridarà la carica. Nel lavoro riconoscete al volo una situazione vantaggiosa con possibili lauti guadagni: stranamente vi mancherà un po’ di coraggio. In amore, l'istinto unito alla troppa gelosia rischierà di prendervi la mano. Non fate gesti inconsulti e non mettete la persona amata alle strette.

Oroscopo e stelle del 20 settembre, previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata buona, anche se sul filo della scontata normalità. State tranquilli, davanti a voi ci saranno presto solo eventi positivi nei quali poter dimostrare davvero chi siete. Non scambiate i consigli per imposizioni e valutateli senza scartarli a priori.

L’esperienza è un valore aggiunto di cui tener conto. La Luna in opposizione con Plutone non faciliterà certo la buona socialità. Intanto non siate troppo impulsivi o frettolosi nelle reazioni ma lasciate tempo al tempo, in modo che possano maturare con calma gli eventi. Nel lavoro, se la stanchezza si dovesse far sentire, oppure la concentrazione non dovesse essere esattamente al massimo, fate pure un ultimo sforzo. Presto porterete a termine un buon affare. In amore, l’umore non sarà certo al top, anche se accettabile; state attenti a non riversare sul partner eventuali preoccupazioni; potreste pentirvene.

Acquario: ★★★★. Martedì particolarmente favorevole a voi del segno. Sarete certamente molto più originali e fantasiosi del normale, ma in alcuni casi poco disposti ad andare fino in fondo in certe cose.

Ci penserà nel frattempo la Luna, a questo giro presente nel segno del Cancro sino alla 22:00, a rimettervi in pista dopo una serie di giornate non troppo esaltanti. Pronti a ripartire a tutta velocità? Tenetevi predisposti per eventuali nuove esperienze, magari anche insolite ma straricche di sorprese, di ambienti e facce nuove. Nel lavoro intanto, in arrivo occasioni inattese e forse uniche: pronti a coglierle? L’esitazione potrebbe essere fatale per voi e una speranza per gli altri. In amore un sentimento di simpatia si stabilirà con una persona appena conosciuta. Qualunque siano gli sviluppi futuri, vivete il momento, ai dettagli penserete dopo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 20 settembre, predice una giornata all'insegna del sorriso.

Se non tutta, in massima parte sarà all'insegna della passione più sfrenata. Amate già qualcuno/a? Allora datevi da fare! Sia se in coppia oppure single, seguendo alla lettera la ricetta migliore non avrete difficoltà a essere felici con chi vi piace. Allora, basterà un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e tanta disponibilità per avere ciò che il cuore ardentemente desidera. Nel settore professionale è la giornata giusta per seminare: il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto. Animati da una spinta positiva, riconoscerete i vostri errori e ascolterete senza controbattere le lamentele di chi lavora al vostro fianco.