L'Oroscopo del giorno 24 settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato. Sotto controllo da parte dell'Astrologia quotidiana i sei segni appartenenti al filotto composto da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquari e Pesci. In evidenza, questo sabato, il segno della Bilancia, forte della presenza del Sole nel proprio settore. In lieve stallo, invece, quelli dello Scorpione e dei Pesci, rispettivamente indicati in periodo da due e tre stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di sabato 24 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti: focus sul primo giorno di weekend.

Previsioni zodiacali del 24 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo sabato con relativa condizione astrologica: Sole nel segno doverosamente da sfruttare! Se doveste risolvere un problema impegnativo, contattate pure qualcuno ferrato in materia. Sappiate che questo è il momento adatto per fare o eventualmente disfare. In amore tirate fuori le unghie e tutto il vostro fascino per far cadere ai vostri piedi la persona desiderata: non lasciate nulla di intentato. Questo sabato arriverete a raggiungere una pace interiore sufficiente ad appianare qualsivoglia dissidio con chi vi circonda. Dopo le recenti acclamazioni che avete ricevuto in questi giorni per la vostra creatività e voglia di fare, è giunto il momento di impegnarsi davvero apportando il proprio contributo laddove ce ne fosse effettivamente bisogno.

Approfittate delle buone stelle concedendovi anche di spendere qualche soldino in più, ne varrà la pena.

Scorpione: ★★. Inizierà in maniera particolarmente agitata questo ultimo weekend di settembre. Sarete più intransigenti e lo noterete soprattutto nel lavoro, ma anche in amore. A causa della Luna ostile (quadrata a Marte), cercate di non impelagarvi in questioni che non vi toccano direttamente, anche se di poco conto perché, lo sappiamo tutti, alla fine non se ne esce mai del tutto indenni.

Meglio un atteggiamento di rispetto e d’amicizia o magari di perdono verso chi vi avesse fatto un torto. Certo, la costanza in questo momento non è che sia il vostro forte, però riuscirete lo stesso ad arrampicarvi sugli specchi per un po’. In amore. l’altro/a già vi parla di seri progetti, ma voi non siete del tutto convinti di essere pronti al cento per cento per fare il grande passo.

Forse avete solo bisogno di scaricarvi un po', anche se per pochi minuti. Se il tempo lo permette, uscite a fare quattro passi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 24 settembre vi vede reduci da un periodo abbastanza difficile. Per fortuna la fine della giornata si prevede sufficientemente a favore. Questa situazione permetterà in parte di risolvere incomprensioni o tensioni di coppia, nel lavoro o con qualcuna delle vostre amicizie. Non vi saranno seri pericoli, quindi potrete affrontare le novità fidandovi che tutto andrà bene. Mettete comunque ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche. Certi progetti, al momento, vanno abbandonati; eviterete così delusioni, sprechi di energia e di denaro.

Dedicate del tempo al riposo. La Luna nella settima Casa, quella delle emozioni e delle relazioni, rappresenta un diabolico invito a sparlare senza guardare troppo per il sottile. Cercate di chiudere questa giornata in serenità: non è il caso di spingere le cose.

Oroscopo e stelle del 24 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questa che sta per arrivare sarà senz'altro una buona giornata per il segno del Capricorno. Si aprirà un periodo abbastanza importante con piccole vittorie nel lavoro, dopo mesi di preparazione. Ultimi giorni del mese all’insegna di inattesi quanto spettacolari colpi di scena: non adesso, molto presto ci saranno cambiamenti di vita davvero molto apprezzati da voi nativi.

Grazie ad uno spirito di adattamento davvero eccezionale, saprete trarne sicuro vantaggio. Giornata quasi perfetta per la vita sociale e nel lavoro. Non rimandate un chiarimento in un rapporto che non vi soddisfa, anche se dovesse risultare un po’ frustrante. Lasciatevi andare al fascino dell’avventura: un incontro si rivelerà pieno di sorprese. Giornata ideale per rinnovare il guardaroba: fate qualche piccola concessione alla voglia di trasgredire.

Acquario: ★★★★. Guardate sempre avanti! Questo è il messaggio delle stelle: puntando a contatti sereni, in serata potreste avere piccole soddisfazioni, soprattutto in famiglia. Giornata dunque nella norma, tranquilla quanto basta e senza intoppi o scossoni.

Approfittatene per trarne vantaggio nel campo lavorativo oppure in quello degli interessi personali. La Luna in Vergine proverà a favorire piccole novità sul fronte delle amicizie o in ambito del lavoro. L’acutezza di giudizio vi permetterà di valutare obiettivamente una proposta allettante; ciò comunque richiederà un impegno superiore al previsto. In amore, rivolgetevi pure alla persona cara con affetto, non lesinate le attenzioni e non accampate assurde pretese: verrete ripagati con la stessa moneta. Giornata favorevole alle attività fisiche. Incrementate l’attività fisica stimolando la mente e coltivando nuovi interessi.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 24 settembre, mette in chiaro il fatto che eventuali problemi che avessero reso pesante l'atmosfera generale sono in via di soluzione.

Tuttavia in serata è possibile un calo fisico accompagnato da momenti di stanchezza mentale. Giornata a tratti opaca nel pomeriggio: forse sarà questione passeggera o forse a causa di una eccessiva mole d’impegni che potrebbero convergere su di voi. Provate a delegare qualcun altro: è sbagliato tenersi tutto dentro. Parlate dei problemi con chi amate, senza paura di mostrare le vostre debolezze. Non concentratevi sulla quantità dei risultati, bensì sulla qualità. Se non foste soddisfatti di voi stessi, evitate di accumulare il nervosismo. In amore potrebbe maturare una scarsa attenzione per alcune faccende di cuore. Presi dagli impegni, potreste risultare un po’ freddi o poco interessati a ciò che si muove intorno a voi.