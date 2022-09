L'Oroscopo del giorno 27 settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì. Pochi e buoni i segni ritenuti fortunati dall'Astrologia del periodo. In questo frangente infatti, a risultare vincenti nella sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci solo tre potranno gongolare. Curiosi di sapere quali sono i segni migliori del giorno? Eccoli: Scorpione, Capricorno e Acquario, trio considerato in periodo da cinque stelle. Gli altri simboli astrali cosa dovranno aspettarsi? Lo saprete quanto prima iniziando col togliere il velo all'oroscopo di martedì 27 settembre.

A voi il piacere di consultare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 27 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Periodo abbastanza positivo, tranquillo quanto basta. Muovendovi liberi da lacci e laccioli potrete guardare al prossimo futuro con un certo ottimismo e tanta convinzione. Occasioni di riuscita nel lavoro: basterà solamente credere un po' di più nelle proprie capacità. È in arrivo nei prossimi giorni una piccola rivoluzione da non temere. Alcuni dubbi svaniranno e tutto andrà al posto giusto. Ottime opportunità per dare un taglio nuovo alla vostra attività, molto probabilmente veicolate da contatti insoliti e stimolanti.

In amore, nel solito giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza. Nel frattempo che ne direste di iniziare un viaggio interiore con l'intento di capire qualcosa di più su voi stessi? Finora molte cose non le avete voluto vedere o riconoscere.

Scorpione: ★★★★★. Un martedì molto fortunato, non solo in ambito sentimentale ma anche sul reparto dedicato al lavoro. Il doppio trigono Luna-Saturno-Marte darà una rispolveratina al vostro smalto. Simpatia e grinta vi sosterranno nella competizione amatoria come pure in quella professionale. Un viaggio, un incontro, una notizia foriera di grandi entusiasmi saranno senz'altro capaci di infondere nuova fiducia nel domani.

Consiglio: se doveste affrontare un esame come anche un colloquio, non siate troppo sicuri del fatto vostro, meglio ripassare il programma. Per leggerezza potreste prendere una svista madornale! In amore avete una passione dichiarata per le avventure? Allora questa è davvero la vostra giornata fortunata. Un incontro casuale vi regalerà eccitanti emozioni. Ottimo un viaggio di piacere: se poi avrete occasione per unire l’utile al dilettevole, allora tutto si rivelerà proficuo per la vostra attività.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 27 settembre prevede possa arrivare un periodo poco positivo. Occhi aperti e cervello sveglio: ce la potete fare benissimo! Una certa inquietudine, sia mentale che fisica, consiglia di concedere qualcosa di più in termini di tempo sia ai vostri hobby che agli interessi.

Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la vostra attenzione. Non siate pigri ne mettere paletti protettivi ad eventuali situazione potenzialmente a rischio: prevenire è meglio... Chi lavora alle dipendenze altrui farà bene ad attenersi scrupolosamente alle consegne ricevute, evitando di fare di testa propria. In amore, ravvivate questa giornata: potrebbe rivelarsi un po’ spenta. Magari fatevi venire in mente qualche trovata divertente. Ma, soprattutto, non sbadigliate, ok? Se vi sentiste un po’ sottotono, una passeggiata nel verde cittadino vi aiuterà a sentirvi meglio. Un "sos" potrebbe giungere da un animaletto bisognoso di affetto.

Oroscopo e stelle del 27 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo martedì, quasi sicuramente molto fortunato. Preparatevi a gongolare in diversi ambiti: la buona sorte a questo giro vi sorride. Complici Venere e Mercurio, sarete carichi di tantissima buona energia. In società farete un figurone e in eventuali competizioni professionali vi guadagnate postazioni di rispetto. Successi nel lavoro e voglia di essere al centro dell’attenzione saranno ben accette, a patto di evitare di strafare, come accade di solito. Probabilmente non sarete troppo precisi né scrupolosi nel lavoro, ma in compenso offrirete ottime dritte per risolvere uno spinoso problema.

In amore, dolci e appassionate schermaglie amorose faranno un gran bene al cuore, specie se tutto si mantenesse su un tono di sensuale disimpegno. Accogliete quelle proposte o novità che vi offrissero la possibilità di entrare in contatto con ambienti nuovi e mentalmente stimolanti.

Acquario: ★★★★★. Stelle fulgide sono pronte a fare tifo per voi nativi. In programma una marea di buone occasioni da sfruttare senza pensarci due volte. Sotto l’egida di una vivace Luna in Bilancia, finalmente i progetti di lavoro, di affari e di cuore procederanno velocemente e senza intralci. Siete e rimarrete sempre una miniera di buona energia: presto concluderete diversi impegni lavorativi con soddisfazione, grazie anche ad alcune idee vincenti.

Se siete a caccia di un cambiamento, un breve viaggio oppure un nuovo contatto vi offrirà l'opportunità di sistemare un affare a cui tenete davvero tanto. In amore in programma chance imperdibili, specialmente per i single. Spigliatezza, loquacità e simpatia assicureranno un mare di conquiste. Giochi maliziosi in camera da letto rinvigoriranno diverse coppie. Le risorse energetiche comunque andranno spese con una certa “larghezza di maniche”, senza ignorare eventuali esigenze dell’organismo.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 27 settembre, predice un periodo sottotono. Flemma, stanchezza e tanta routine potrebbero tagliare le gambe alla giornata. Un momento poco brillante, senz’altro non all’altezza delle vostre aspettative per colpa del trio Sole-Venere-Mercurio: apporteranno intralci e tanta confusione al periodo.

La quadratura della Luna con Plutone, poi, potrebbe determinare un po’ di ansia e qualche insicurezza sul piano affettivo. Nel lavoro, invece di agire con la solita decisione, mostrerete insicurezza e non riuscirete a venire a capo di nulla. Non fatevi prendere dall’agitazione! In amore, pensieri che non hanno niente a che fare con la realtà vi renderanno poco espansivi. Parlatene: potrete contare sulla comprensione di chi vi ama. Date il giusto peso ai segnali e alle richieste inviate dal vostro corpo.