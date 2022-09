L'Oroscopo del giorno 28 settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì. In evidenza in questo contesto l'amore con il lavoro, il tutto indirizzato al filotto zodiacale composto da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, ansiosi di conoscere cosa porteranno di buono le stelle di mercoledì? In primissimo piano c'è il transito della Luna in Scorpione, ottima per le coppie e i single del segno interessato e non solo. Vediamo di analizzare più a fondo la giornata che sta per arrivare iniziando a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 28 settembre.

A voi il piacere di scoprire cosa riserverà di positivo l'Astrologia del periodo entrando nel merito dei singoli segni.

Previsioni zodiacali del 28 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata in prevalenza impelagata in un soffuso quanto stizzoso sottotono. Il transito della Luna in Scorpione a questo giro si rifletterà negativamente sul vostro stato d’animo. Confusi e taciturni, avrete le idee chiare, ma non riuscirete a esprimerle come vorreste. Correrete il rischio di essere fraintesi, perciò sarebbe molto meglio evitare discussioni impegnative. Nel lavoro, tenendo conto di qualche possibile contrattempo, muovetevi per raggiungere la sede dove operate con un buon margine di anticipo rispetto al consueto.

In amore invece, possibili incomprensioni con il partner. Ma non vi mancherà di certo il suo appoggio, come al solito silenzioso e profondo, al di là delle parole.

Scorpione: "top del giorno". Ecco una giornata di quelle da annotare sul calendario, grazie alla Luna in arrivo finalmente nel vostro segno. A questo giro l'Astro d'Argento risulterà decisamente e incondizionatamente schierato dalla vostra parte.

Favoritissimi gli affari di cuore, come anche in parte il lavoro e gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle comunicazioni. Potrete dedicarvi con buon profitto alle attività che vi stanno più a cuore, sbrigando gli impegni più pressanti con efficienza e tempestività. In amore tutta un'altra storia: in coppia l’attrazione terrà bene, mentre i nuovi flirt saranno appassionanti e altamente focosi.

La sensazione sarà quella di aver trovato il segreto dell'eterna felicità. Chissà...

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 settembre predice una sostanziosa giornata, in massima parte positiva, comunque non esente da lievi incomprensioni soprattutto in ambito familiare. Il denaro come sempre sarà in cima ai vostri pensieri. Uscite non programmate attenteranno al vostro sudato gruzzolo, ma non sarà questo il caso di piangere miseria. La vostra concretezza non mancherà di dare i risultati sperati, riuscendo a sistemare ogni situazione. Mantenete nel frattempo costante la determinazione e guardate avanti con fiducia. Nel lavoro sperare che la propria opera sia ben monetizzata è senz'altro giusto, Perciò pretendete che venga adeguatamente ricompensata: se necessario non esitate a reclamare, ovviamente senza forzare troppo la mano.

In amore invece, malgrado le molte responsabilità anche a livello familiare, avrete una gran voglia di sentire il calore di chi amate. Non mancheranno le occasioni per soddisfare questo sacrosanto desiderio.

Oroscopo e stelle del 28 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo mercoledì in arrivo per tanti del segno. Se poi il proprio simbolo astrale di nascita risulta essere affiancato da un ascendente all'altezza della classifica del periodo, allora tutto andrà al massimo. Ci voleva proprio la Luna in Scorpione per regalare a molti una predisposizione d’animo allegra e leggera. Molto soddisfacenti si prevedono eventuali trattative d'affari. Super favoriti probabilmente quegli studenti che necessitassero di una dose extra di sicurezza, magari anche dovendo affrontare prove impegnative.

Nel lavoro mettete sul tavolo progetti validi, proposte e nuove alleanze. Sarete talmente persuasivi che nessuno vi rifiuterà il proprio appoggio. In amore, chi è solo provi caute manovre di avvicinamento facendo leva sulla simpatia, sulla comunicativa e su un pizzico di faccia tosta che non guasta mai.

Acquario: ★★★★. Si avvicina un giorno decisamente nella norma, comunque abbastanza vivibile e in generale positivo. In alcuni casi potrebbe maturare una giornata caratterizzata da un velo di pigrizia. A trarne migliori benefici potrebbero essere quelle attività o occupazioni che non richiedano troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità, giusto per dare il tempo alle batterie un po’ esaurite di ricaricarsi.

Nel lavoro, diversi aspetti planetari convergeranno verso la realizzazione dei progetti tendenti all’acquisizione di una maggiore stabilità. In rialzo la parte economica dovuto a minori spese o alla buona gestione del proprio budget. In amore intanto, in un momento così importante per la relazione, la voce della coscienza vi dirà che, se ci tenete alla persona amata, doveste evitare distrazioni mentali. Siate presenti anche con la testa, non solo fisicamente...

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 28 settembre, preannuncia un periodo poco positivo. In pratica, con Sole e Venere in opposizione al vostro Nettuno non andrete da nessuna parte. La fine del mese sopraggiungerà purtroppo con qualche nota stonata.

Starà a voi rimediare con maggiore impegno e un pizzico di fiducia nelle persone che vi stanno accanto e nel cuore. Per ritrovare l’armonia perduta dovreste dapprima chiarire alcuni dubbi che vi rodono dentro per poi, senza alcuna paura, provare a dialogare con la persona direttamente interessata. Nel lavoro, se l’umore fosse un po’ giù di tono, anche il rendimento potrebbe scendere al di sotto della tollerabilità. Una barzelletta divertente sarà la vostra medicina "tiramisù". In amore, per chiudere, se steste cercando la vostra vera anima gemella, concentratevi prima di tutto sui vostri conoscenti. Chissà che non si trovi fra questi.