Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 ottobre 2022, i nati sotto il segno del Sagittario dovrebbero fare un po' di chiarezza in più in amore. I Toro e i Leone non riescono ancora a sollevarsi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: il periodo potrebbe essere caratterizzato da qualche tensione. Cercate di mantenere la calma e di impegnarvi un po' di più su voi stessi.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del 3 ottobre vi invitano a stare lontano dalle polemiche. In questo momento avete bisogno di leggerezza e di non sentire troppo il peso delle responsabilità.

10° Vergine: in amore siete abbastanza appagati, ma dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle notizie inaspettate. Cercate di mantenere alto il self control.

9° Scorpione: amate guardare come gli altri si cuociono nel brodo da soli. Siete tra coloro i quali adorano servire la vendetta su di un piatto freddo. Nel lavoro riceverete delle soddisfazioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: interessanti risvolti dal punto di vista sentimentale. In questo momento, però, siete un po' confusi e con la testa tra le nuvole, quindi c'è il rischio di commettere qualche errore.

7° Acquario: giornata piena di impegni. Cercate di risolvere una questione alla volta, altrimenti c'è il rischio di complicare le cose.

L'Oroscopo del 3 ottobre vi esorta ad essere più determinati.

6° Cancro: tra oggi e domani potreste ricevere delle belle notizie sul fronte professionale. Forse una situazione a cui stavate lavorando da tempo potrebbe sbloccarsi in meglio.

5° Capricorno: in amore ci vuole coraggio. Siete determinati e non permettere a nessuno di ostacolare i vostri obiettivi.

Se ci sono delle cose che non vi stanno bene, parlatene con calma.

Oroscopo segni fortunati del 3 ottobre

4° in classifica Gemelli: siete un po' fiacchi, tuttavia, il periodo è favorevole. Cercate di riposare in modo da recuperare le forze e cominciare in maniera carica questa settimana.

3° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 3 ottobre denotano l'inizio di un periodo molto favorevole dal punto di vista delle finanze.

Favoriti gli investimenti e le decisioni importanti.

2° Pesci: siete alquanto decisi e determinati a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati in questi ultimi mesi. Se siete alla ricerca di consensi presto potreste averli.

1° Sagittario: ottimo momento per cominciare nuovi progetti. La Luna è favorevole, pertanto, questo è il momento di farsi avanti e di osare. In amore è necessario fare un po' di chiarezza perché potreste non viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del partner.