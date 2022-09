L'Oroscopo del giorno 30 settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì. In analisi il filotto comprendente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire come andrà la giornata numero cinque, in questo caso rappresentante anche quella dell'ultimo del mese? A fare da timone una meravigliosa Luna in Sagittario, alleata sicura sulla quale poter puntare in caso di problematiche aperte. Periodo davvero positivo anche per Bilancia e Pesci, in questo caso considerati quasi all'altezza del migliore, pertanto valutati in periodo da cinque stelle.

Ansiosi di conoscere qualcosa di più in merito ai restanti segni?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di venerdì 30 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 30 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Deliziose novità potrebbero nascere proprio in questa parte finale di settembre. Dunque, un ottimo periodo in arrivo. Con la Luna in Sagittario vi sembrerà rinascere a nuova vita. La voglia di divertimento sarà davvero molta e la serata poi non sarà da meno. Volete esagerare? Dichiarate il vostro amore appassionatamente, con sottofondo di musica romantica. Nel lavoro, la volontà è tutto nella vita, anche se spesso bisogna fare i conti pure con le circostanze esterne, che non sempre dipendono da voi.

In amore il coraggio non vi manca, e se il desiderio di parlare con quella persona fosse tanto intenso, che aspettate a comporre il suo numero?

Scorpione: ★★★★. Un venerdì da vivere come sempre, secondo i soliti andazzi quotidiani, né più e né meno. In pratica preparatevi a vivere una giornata assolutamente normale. In questa giornata ci saranno indubbiamente delle priorità da dare alle situazioni che state vivendo, alcune delle quali le state già affrontando con grande dignità.

Il vostro cuore potrebbe avere bisogno di un po' di rodaggio in questo periodo, quindi dovreste cercare un po' di conferme da soli, dentro di voi. Sappiate comunque che da ora in avanti dovete essere più incisivi e prendere delle decisioni importanti. Un nuovo vento potrebbe portare qualche nuovo impegno, ma questo non dovrebbe sconvolgere né la vita sentimentale né tantomeno quella professionale.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 30 settembre invoglia alla beatitudine assoluta. In previsione c'è il transito della Luna nel vostro segno, quindi amore affetti rigorosamente in bella mostra. Ancora una giornata positiva e sotto certi aspetti eccellente che promette entusiasmo, sensualità, fiducia in voi stessi e nelle vostre possibilità. L'amore, gli svaghi, i figli e le opere creative assumeranno per tutti i nati in Sagittario toni brillanti. L'intesa di coppia sfiorerà la perfezione e i nuovi amori avranno tutta l'aria di essere trascinanti. Naturalmente il destino andrà aiutato: felici non si nasce, ma lo si diventa piano piano contando sulle proprie forze e soprattutto su quelle delle persone che amate di più al mondo.

La Luna renderà speciale questo finale di settembre anche in altri ambiti. Nel lavoro la sensibilità e la gioia di vivere riemergeranno dando vita a momenti di intensa serenità.

Oroscopo e stelle del 30 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Fine di settembre non male davvero. Certo, non sarà una giornata "dorata", anche se non mancherà sicuramente di nulla. Ovviamente, visto il periodo, qualche attenzione in più è consigliata. Non lasciatevi andare a confidenze con chi già sapete incapace di capirvi e non sa mantenere i segreti. Diversamente, rischiereste di pentirvene. Liberatevi nel frattempo dai troppi condizionamenti della famiglia. Dimostrate spesso di saper camminare con le vostre gambe, quindi perché quasi sempre dubitate delle vostre capacità?

Nel lavoro in questo periodo state dando molto credito, forse troppo, a un/una collega diciamo "un po’ sfuggente". Il rischio è che alla fine potreste essere delusi dalla realtà dei fatti... In amore., siete sicuri di volervi concedere quel colpo di testa, per una cosa a cui non dovreste dare nessun peso? Se amate il partner chiedetevelo.

Acquario: ★★. Un venerdì da considerare abbastanza impegnativo, sia nelle relazioni affettive che in ambito familiare piuttosto che nel settore delle amicizie. Il consiglio in questi frangenti è senz'altro quello di evitare, se possibile, di impelagarsi inutilmente in faccende che non toccano direttamente. Giornata con Urano in Toro decisamente in contrasto con il vostro Saturno nel segno.

Invece la passione potrebbe fare da padrona: cercate solo di essere il più possibile riflessivi, ragionevoli e decisi. Aggregatevi a persone di spessore, che sappiano aiutarvi a mettere a frutto le vostre risorse, fin qui mai espresse. Nel lavoro, se non tutto procedesse come vorreste, abbiate ancora pazienza. Presto dal vostro cielo sparirà ogni nuvola grigia e riprenderete a sorridere. In amore potreste essere travolti da una relazione sentimentale improvvisa e dirompente. Se si rendesse necessario, buttate acqua sul fuoco!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 30 settembre, promette un periodo sfavillante. In primissimo piano i rapporti d'amicizia e quelli legati all'amore, in tutte le salse e in qualsiasi situazione.

I pianeti vi renderanno particolarmente intuitivi e strateghi. Sarete degli ottimi giocatori di scacchi: non darete a vedere agli avversari quali sono i vostri obiettivi, ma al momento giusto muoverete le vostre pedine e darete scacco matto! Alcuni si metteranno in viaggio, altri organizzeranno programmi divertenti con gli amici. Bella l’atmosfera in ambito delle amicizie come anche in famiglia: tanta dolcezza e serenità da prendere a piene mani. Anche le situazioni più ingarbugliate si risolveranno al meglio, giustamente sapendo bene cosa fare al momento giusto: fatevi consigliare da chi sapete.