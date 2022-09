L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'8 settembre 2022. Sulla carta risultano in analisi i sei simboli dello zodiaco compresi nella seconda metà. In questo caso a stare un pochino in ansia potrebbero essere coloro appartenenti ad uno dei seguenti segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 8 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 8 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Si presume possiate avere a che fare con una giornata abbastanza favorevole. In qualche occasione poi, oltre ad ottenere discreti risultati, potreste finalmente riuscire a visualizzare le idee che avete in testa, immaginandole in progetti, per poi iniziare a scegliere sagacemente quello che è più aderente alla vostra realtà. Di certo punterete su ciò che può dare maggiori soddisfazioni, anche materiali. Probabili discussioni con il partner, ma non c’è nulla che non si possa chiarire prendendo le cose con calma e sviscerandole alla radice. In ambito lavorativo invece non sarà facile sostenere prove importanti, poiché probabilmente qualcuno vi farà ostruzione.

Vedetela così: vincere sarà un doppio piacere.

Scorpione: ★★. Giornata abbastanza faticosa sia che lavoriate fuori che affaccendati in casa: si sa, la casalinga è doppiamente penalizzata in quanto nessuno la ripaga di ciò che fa. Sul posto di lavoro invece sarete forse obbligati a tenere in considerazione il parere di persone influenti, pur non condividendone la validità.

Decisamente meglio se avete il giorno libero, a patto che anche gli altri siano propensi a scegliere il programma da voi desiderato. In generale la concentrazione lascerà un po’ a desiderare e potreste ancora dover faticare per mettere a punto alcuni dettagli. In amore invece vi sentirete sempre più coinvolti in una relazione alla quale non avevate dato troppa importanza.

Un attacco di pigrizia acuta a fine periodo potrebbe portarvi a non considerare più alcuni progetti che avevate riservato per occasioni speciali: cercate di riattivarvi, altrimenti poi vi potreste pentire.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno, in questo caso interessante giovedì 8 settembre, preannuncia tanta buona routine. Per riuscire in tutte le cose che vi siete prefissi per questa giornata, avreste bisogno di una scorta considerevole di energia ma non l'avete, dunque mettetevi da subito il cuore in pace e non strafate, soltanto perché credete di essere "d'acciaio". Di tanto in tanto avete bisogno anche voi di stare senza far nulla, e quale momento migliore di questo per dedicarsi un pochino a se stessi?

Forse la vostra irrequietezza nasce proprio dal fatto che non volete restare soli con la vostra coscienza. La realtà è che non volete assumervi certi rischi, in quanto vi spaventano. Non dovete lasciare che qualcosa vi fermi, soprattutto perché se vi fermate ora resterete in questo stato per un po' di tempo. Probabilmente avete bisogno di riappropriarvi di un po' del vostro vecchio stile di vita, chissà.

Oroscopo e stelle dell'8 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In questa giornata che sta per arrivare potreste affrontare un piccolo cambiamento in voi stessi, una consapevolezza nuova o un nuovo sentimento che state esplorando. Ad ogni modo troverete di certo la via più giusta per metabolizzarlo alla svelta.

E non è assolutamente detto che sia una cosa negativa, anzi, senz'altro nella maggior parte dei casi potrebbe significare che vi state preparando per affrontare un nuovo periodo, forse ben più importante di quello odierno. Nel frattempo che il destino si compia, cercate di impegnarvi in quello che state facendo in questo periodo, concentrandovi sugli obiettivi che ormai avete quasi raggiunto. In questo modo vincerete due volte! Qualcuno, parlando di sentimenti, non vi darà quell'attenzione che vorreste e ciò per varie ragioni. Potrebbe avervene data troppa in passato ad esempio, senza ottenere riscontri da parte vostra.

Acquario: ★★★★★. Le stelle assicurano una giornata briosa e a tratti persino super-fortunata.

Sebbene siate più propensi a soddisfare il presente, saprete anche come investire sul futuro prossimo. In questo periodo, visto che le ferie sono ormai quasi un lontano ricordo, prendetevi pure un piccolo anticipo sulle prossime organizzando un breve viaggio per questo o l'altro weekend. Nel lavoro tutto a gonfie vele (non per tutti ovviamente): la vivace disinvoltura con cui gestirete le svariate situazioni senz'altro sarà un primo passo verso il meritato successo. In ambito amoroso invece, dichiarazioni e tante belle sorprese: magari via internet, da una persona amica o da qualcun'altro/a al quale non avevate mai osato pensato in termini sentimentali. Invece di tenerli tutti per voi, aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 11 settembre, promette un periodo denso di positività, a tutto tondo con le cose che avete magari già in agenda. Stuzzicati dalla Luna in Acquario, in avvicinamento al vostro segno, la giornata sarà promotrice di allegria e tanta buona comunicativa. In molti vi sentite in fermento, pronti ad afferrare ogni opportunità che dovesse capitare a tiro. Giornata probabilmente anche di tregua, non solo col partner ma anche con eventuali amicizie in attesa di chiarimenti. Nel lavoro vi saranno risultati appaganti, specie per coloro che avessero a che fare con il pubblico. In coppia, poi, con un fare insolitamente romantico e molto convincente, riuscirete a strappare alla persona amata un sorriso e, qualora ce ne fosse bisogno, persino una seconda possibilità. Se single invece e l'amore dovesse essere latitante, la "famigerata" tavoletta di cioccolato non aspetta che voi.