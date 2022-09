L'oroscopo del mese di ottobre vedrà Venere illuminare i nativi Bilancia e Scorpione, che potranno contare su fortuna e amore nel prossimo periodo, mentre il Leone potrebbe non vivere sempre con gran serenità la propria vita amorosa. Settore professionale che andrà alla grande per i nativi Gemelli, che recupereranno terreno anche in amore, mentre il Toro dovrà essere più incisivo con le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sarà un ottobre poco entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti.

Questo cielo comincerà a remare contro di voi, rendendo di fatto complicati i rapporti con le persone che amate. Cercare di dare nuova linfa alla vostra relazione di coppia potrebbe fare bene, ma non sarà affatto facile. Piccoli miglioramenti arriveranno alla fine del mese, quando Venere non sarà più opposta. Se siete single mettete da parte le nuove storie d'amore, perché difficilmente riuscirete a mandarle in porto, a meno che si tratterà di qualcosa di veramente serio. In ambito lavorativo Giove sarà ancora dalla vostra parte, ma con Mercurio opposto portare a termine i vostri progetti non sarà sempre così facile. Voto - 6️⃣

Toro: il pianeta Venere non sarà più in posizione favorevole secondo l'oroscopo, ciò nonostante i buoni sentimenti non mancheranno in questo mese di ottobre.

Single oppure no, ci saranno ancora splendide giornate da condividere con la persona che più amate. Attenzione invece nell'ultima settimana del mese, quando il pianeta dell'amore si sposterà in Scorpione, dunque in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo sarà tutto sommato discreto. Proprio per questo, dovrete darvi da fare in questo periodo, e cercare di portare a termine le vostre mansioni nel migliore dei modi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo del mese di ottobre che vi vedrà tornare alla carica sul fronte amoroso. Venere si sposterà in Bilancia, e vi aiuterà a vivere con maggior sentimento la vostra vita sentimentale. Single oppure no, è arrivato dunque il momento di dedicare più attenzione alla persona che amate. In ambito lavorativo questo mese si rivelerà davvero produttivo e proficuo, ciò nonostante, se avete progetti importanti in cantiere, questo sarà il momento adatto per ultimarli, perché Giove sarà presto in quadratura, e potrebbe ostacolarvi.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che tenderà a complicarsi secondo l'oroscopo. Il pianeta dell'amore si sposterà in quadratura dal segno della Bilancia, e la parte più romantica di voi potrebbe venire meno. Single oppure no, tenetevi strette quelle persone che ci tengono davvero a voi per riuscire a superare serenamente questo periodo. In ambito lavorativo gli impegni da portare a termine saranno tanti, e con questo cielo non sarà affatto facile. Piccoli ma importanti miglioramenti arriveranno nell'ultima parte del mese. Sarà allora che dovrete darvi da fare per recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Leone: questo mese si rivelerà tutto sommato discreto in amore per voi nativi del segno. Venere sarà in sestile per buona parte del mese, ciò nonostante non sempre ci saranno momenti da favola tra voi e la persona che amate.

Attenzione in particolare nell'ultima settimana di ottobre, quando il pianeta dell'amore sarà in quadratura. Sul fronte lavorativo ci sarà una discreta stabilità, dunque con i vostri progetti riuscirete tutto sommato a ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: anche se Venere non sarà più nel vostro cielo, questo mese di ottobre vi darà comunque buone soddisfazioni in amore secondo l'oroscopo. Riuscirete a consolidare il vostro legame efficacemente, ma anche voi cuori solitari avrete buone occasioni per vivere una nuova e interessante storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro v'impegnerete a fondo per riuscire a portare a termine i vostri progetti, ciò nonostante tenete conto che non saranno tutte ciambelle col buco.

Voto - 8️⃣

Bilancia: con Venere che si sposterà nel vostro cielo, l'oroscopo del mese di ottobre si rivelerà davvero interessante in ambito amoroso. Se siete single ci saranno buone occasioni per fare incontri interessanti e magari con un po’ di fortuna, vivere una nuova storia d'amore. Se invece siete già impegnati, questo cielo vi metterà nelle condizioni ideali per vivere una relazione di coppia solida e forte, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio e Marte saranno dalla vostra parte, ma con Giove opposto la fortuna non sempre sarà dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Scorpione: fortuna e amore saranno dalla vostra parte secondo l'oroscopo di ottobre. Soprattutto in ambito amoroso, riuscirete a vivere una relazione davvero appagante, fatta di momenti di crescita e stabilità.

Impegnatevi per rendere vivo il vostro rapporto, portando novità e progetti interessanti da fare insieme. Anche per voi cuori solitari ci saranno momenti interessanti da vivere con la persona che amate, che possono dare inizio a nuova storia d'amore. Approfittate dell'ultima parte del mese per mettere in risalto i vostri sentimenti, quando Venere sarà nel vostro cielo. Nel lavoro lentamente recupererete terreno, riuscendo a svolgere i vostri progetti efficacemente. Nell'ultima parte del mese poi, Giove sarà dalla vostra parte, e potrebbe essere un buon momento per mettere insieme progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Sagittario: Venere non sarà più sfavorevole in questo decimo mese dell'anno, e sul fronte amoroso finalmente recupererete terreno.

Single oppure no, questo prossimo periodo potrebbe regalarvi qualche soddisfazione in più, grazie al vostro modo di essere attraenti, e di trasmettere fiducia alle persone che amate. Pochi cambiamenti sul posto di lavoro. Marte opposto vi toglierà importanti energie da sfruttare, ma le idee non mancheranno, e con un po’ di fortuna, riuscirete a portare a termine i vostri progetti. Attenzione all'ultima parte del mese, perché Giove si metterà in quadratura, e potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che potrebbe attraversare un periodo di crisi secondo l'oroscopo. Con il pianeta dell'amore che si sposterà nel segno della Bilancia, vivere un rapporto sereno e affiatato non sarà sempre possibile.

Se siete single dovrete limare alcuni aspetti del vostro carattere prima di dare inizio a nuove conoscenze. In ambito lavorativo dovrete attraversare ancora diverse difficoltà, ciò nonostante alla fine del mese le cose potrebbero finalmente migliorare. Voto - 6️⃣

Acquario: mese di ottobre che si rivelerà migliore dal punto di vista sentimentale. L'estate se ne va, e arriverà un autunno pieno di calore per voi nativi del segno grazie a Venere in trigono dal segno della Bilancia. Single oppure no dunque, le occasioni per vivere una vita sentimentale fantastica non mancheranno. Attenzione però alla fine del mese, quando il pianeta Venere si sposterà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro queste stelle saranno in ottima posizione per tutto il mese.

Non avrete difficoltà dunque nello svolgere egregiamente le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Pesci: un quadro astrale che finalmente vi concederà un po’ di respiro secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere non agirà più a vostro svantaggio, ciò nonostante ricostruire la vostra relazione sentimentale non sarà così semplice. In ogni caso, le possibilità di vivere una vita amorosa migliore ci saranno, e andranno sfruttate. Sul fronte professionale ci saranno pochi cambiamenti, tuttavia le possibilità di riuscire a mettere insieme buoni risultati non mancheranno. Attenzione solo a Marte in quadratura che non sempre vi farà sentire al top delle forze. Voto - 7️⃣