L'oroscopo del weekend che va dal 24 al 25 settembre vedrà nuove opportunità al lavoro per la Vergine, forte del sostegno di Mercurio in congiunzione, mentre Toro darà il meglio di sé in amore. Per il Leone potrebbero esserci delle incomprensioni in amore a causa della Luna, mentre Capricorno avrà l'occasione di migliorare al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 24 al 25 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 24-25 settembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo tutto sommato discreto sul fronte amoroso per voi.

Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante, avrete buone occasioni per vivere un bel rapporto con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro Mercurio smetterà di darvi fastidio, e potrete iniziare a pensare più in grande con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali eccellenti sotto il profilo amoroso secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi metteranno nelle condizioni ideali per amare con tutto voi stessi. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio in trigono adesso. Sarete più concentrati e con qualche buona idea in più, utile per scalare la montagna del successo. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale che purtroppo non avrà molto da riservarvi sul fronte amoroso secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Single oppure no, dovrete limare alcuni aspetti del vostro carattere, e dimostrare davvero quanto ci tenete alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio adesso sarà contro di voi, anche se non sarà per molto. Ciò nonostante, avrete un buon cielo sopra di voi, e potrete ancora raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale favorevole in questo weekend.

Questo cielo vedrà la Luna e Venere in ottimo aspetto, che vi metteranno nelle condizioni migliori per concedervi alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo sarete un po’ più sicuri di voi grazie a Mercurio ora in sestile. Avrete dunque qualche occasione in più per poter aspirare un po’ più in alto.

Voto - 8️⃣

Leone: periodo discreto sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante tra voi e la vostra fiamma ci saranno buone occasioni per vivere un rapporto acceso. In ambito lavorativo Mercurio si metterà di fronte a voi. Alcune idee che avrete dunque potrebbero non essere particolarmente geniali, ciò nonostante sarete comunque una risorsa valida all'interno del vostro ambiente, e potete ancora dimostrare tanto. Voto - 8️⃣

Vergine: ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Desideri d'amore e dolci momenti non mancheranno quando la Luna e Venere saranno dalla vostra parte. Single oppure no, dunque, datevi da fare per rendere migliore la vostra vita sentimentale.

Nel lavoro arriveranno nuove opportunità grazie a Mercurio nel segno, che dovrete cogliere al volo. Voto - 9️⃣

Bilancia: perderete il supporto di Mercurio in questo weekend, anche se sarà così per molto. In ogni caso, sul posto di lavoro, avrete ancora molte carte da giocare, utili per raggiungere i vostri obiettivi e svolgere un buon lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti questo cielo sarà tutto sommato discreto per vivere un bel rapporto con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: settore professionale che vedrà Mercurio dalla vostra parte secondo l'oroscopo del fine settimana. Con le giuste idee, potreste convincere colleghi e superiori a investire su di voi, e voi non dovrete deluderli.

In amore avrete la Luna e Venere dalla vostra parte. Single oppure no, condividere i vostri sentimenti, e lasciarsi andare all'amore più puro sarà possibile. Voto - 8️⃣

Sagittario: situazione che si complica al lavoro per voi nativi del segno. Mercurio si sposterà in quadratura dal segno della Vergine, e potrebbe rendere più complessa del previsto la vostra scalata al successo. Difficoltà in arrivo anche sul fronte amoroso. Non solo Venere, ma anche la Luna sarà contro di voi e, single oppure no, i rapporti con la persona che amate non saranno così facili da portare avanti. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottimo weekend per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna e Venere dalla vostra parte, che vi regaleranno emozioni e incontri fortunati, cuori solitari o meno.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, e vi darà l'opportunità di migliorare, nonostante Giove sia ancora contrario. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Single oppure no, con il giusto atteggiamento, avrete l'opportunità di vivere momenti piacevoli con la persona che amate. Nel lavoro novità e risultati importanti non tarderanno ad arrivare, anche se Mercurio non sarà più così favorevole. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarà il weekend perfetto per parlare d'amore e recuperare terreno. Luna e Venere saranno alleate contro di voi, e ciò influirà particolarmente sul vostro umore. Attenzione, dunque, a quello che potrete dire o fare nei confronti della vostra fiamma. Anche nel lavoro la situazione si complicherà un po’ ora che Mercurio sarà opposto. Non sempre, dunque, le vostre idee potrebbero portarvi verso il successo. Voto - 6️⃣