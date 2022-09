L'Oroscopo della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 è pronto a valutare i prossimi sette giorni in calendario. In evidenza il periodo a cavallo tra la fine dell'attuale mese e l'inizio di ottobre. Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e cosa dicono le previsioni settimanali? Da sottolineare, in questo frangente, che ad essere messi sotto analisi saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica e, di conseguenza, svelare le pagelle con i voti nonché le attesissime stelline attribuite alle giornate in oggetto.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Una settimana valutata nelle nostre previsioni come ottima in gran parte delle giornate esaminate. Una sola quella in cui potreste sottostare a certe condizioni: mercoledì, giornata segnata 'sottotono' con solo tre stelle. Invece, molto meglio andrà giovedì, favolosa giornata tutta all'insegna di Venere. Sfruttate questo momento per parlare d'amore. Inoltre, alla fine della settimana, avrete stelle ancora più interessanti per i rapporti interpersonali. Nuove emozioni in arrivo per chi è single. Novità in ambito lavorativo, da giovedì.

La classifica dei nativi della Bilancia:

Top del giorno giovedì 29 settembre (Venere nel segno);

giovedì 29 settembre (Venere nel segno); ★★★★★ lunedì 26 e venerdì 30 settembre, domenica 2 ottobre;

★★★★ martedì 27 e sabato 1 ottobre;

★★★ mercoledì 28 settembre 2022.

♏ Scorpione: voto 7.

Le predizioni della settimana indicano in arrivo un periodo sostanzialmente sopra la sufficienza, incanalato verso sette giorni mediamente positivi. Il periodo chiuderà un po' in affanno, soprattutto sabato, segnato con tre stelline da 'sottotono' e, a seguire, domenica valutata con due stelle da 'ko'. Superati questi primi due scogli, non avrete alcuna scusa per lamentarvi.

Dovete cercare di superare qualche tensione, soprattutto al mattino: certe ansie, purtroppo fanno ancora parte della vostra vita. È opportuno voltare pagina al più presto; una persona del Cancro potrebbe aiutare a tale scopo.

È opportuno voltare pagina al più presto; una persona del Cancro potrebbe aiutare a tale scopo.

La classifica dei nativi del segno dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 28 settembre (Luna nel segno);

mercoledì 28 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 27 e giovedì 29;

★★★★ lunedì 26 e venerdì 30;

★★★ sabato 1 ottobre;

★★ domenica 2 ottobre 2022.

♐ Sagittario: voto 8. Una settimana più che soddisfacente, classificata nelle nostre previsioni astrali come 'buona'. La parte migliore, tra i sette giorni sotto esame, sarà quella coincidente con venerdì, merito di una speciale 'top del giorno' regalata dalla Luna nel segno. Massima attenzione all'inizio della settimana: lunedì e martedì indicano un periodo negativo. Chi non avesse ancora un amore, proprio in questi giorni dovrebbe iniziare a fare nuove conoscenze.

Doveroso comunque indicare un periodo particolare, per lavoro o per studio, con progetti da mettere in pratica o da portare a termine. Soddisfacente l'ambiente familiare.

La classifica dei nativi del segno del Sagittario:

Top del giorno venerdì 30 settembre (Luna nel segno);

venerdì 30 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 29 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre;

★★★★ mercoledì 28 settembre;

★★★ lunedì 26 settembre;

★★ martedì 27 settembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Periodo con massima positività, tutto da sfruttare nei settori riguardanti l'amore, le amicizie e i rapporti interpersonali in genere. Domenica 2 ottobre sarà la vostra giornata migliore, quella al 'top del giorno': l'arrivo nel comparto della Luna nel segno favorirà affetti e sentimenti.

Le stelle in questi giorni saranno da ritenere molto fortunate, specialmente per chi è single in cerca di nuovi incontri. Presto riuscirete a superare anche eventuali fasi d'ansia. Unica nota: è sempre opportuno essere cauti con le spese; sapete benissimo che sono state troppe di recente.

La classifica dei nativi del segno del Capricorno:

Top del giorno domenica 2 ottobre (Luna nel segno);

domenica 2 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 27 e mercoledì 28 settembre, sabato 1 ottobre;

★★★★ lunedì 26, giovedì 29 e venerdì 30.

♒ Acquario: voto 6. I prossimi sette giorni a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre sono stati valutati nella media sufficienza. Benissimo in amore sia lunedì che martedì. Un appunto da considerare sulla qualità di giovedì e venerdì: occhio!

Sarà importante, se non necessario, cercare di mettere a posto alcuni conti in sospeso. Possibili spese per la casa o un trasferimento, forse non messi in conto. Resta comunque un periodo di buona crescita personale e professionale: questo punto dipenderà solo dalle proprie capacità. Lavori part-time, incarichi o piccoli guadagni in arrivo prossimamente.

La classifica dei nativi del segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 26, martedì 27;

★★★★ mercoledì 28 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre;

★★★ giovedì 29 settembre;

★★ venerdì 30 settembre 2022.

♓ Pesci: voto 6. Periodo poco prospero, secondo l'oroscopo settimanale, per quanto riguarda la fortuna in generale. In particolare, l'unica vera svolta potrebbe arrivare nella sezione 'amore e affini': in previsione un fine settimana molto convincente.

Tra le giornate segnate migliori, quelle da cinque stelle: venerdì e sabato splendide opportunità da cogliere nei rapporti sentimentali, interpersonali, familiari e nelle amicizie (quelle vere). Per il lavoro, da decidere se continuare o no una collaborazione: per ora è meglio non muovere foglia, ok?

La classifica dei nativi del segno dei Pesci: