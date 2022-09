L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 settembre 2022 è pronto a rilasciare le nuove analisi astrologiche dei prossimi sette giorni. In evidenza la seconda settimana piena di settembre. Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni appartenenti alla seconda sestina? Bene, allora iniziamo subito a dare a Cesare quel che è di Cesare analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica e svelare nel contempo l'attesissima classifica a stelline settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Sarà una settimana buona in parte, anche se in certi frangenti si mostrerà davvero abbastanza impegnativa o alquanto insolita. In coppia dovrete forse far fronte a una serie di impegni, nonostante le vostre forze siano – comprensibilmente – ai minimi termini. D’altra parte potreste sentire anche il bisogno di qualche buona novità, magari di qualcosa che movimenti la solita routine quotidiana. Se siete single, preparatevi a fare i conti con un colpo di fulmine: potrebbe davvero rivoluzionare i vostri stati d’animo. Perché non improvvisare, anziché attendere che le cose accadano? In effetti, così facendo, si avrebbe la possibilità di dare una scossa a "certe situazioni".

Classifica settimanale per il segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 12, domenica 18;

★★★★ martedì 13, venerdì 16, sabato 17;

★★★ giovedì 15 settembre;

★★ mercoledì 14 settembre 2022.

♏ Scorpione: voto 8. Il cielo del periodo si prepara a stimolare la mente di molti nativi, rendendola più veloce che mai. In questi giorni a venire riuscirete a mettere a fuoco ogni situazione senza alcuna difficoltà e, di conseguenza, saprete agire nel modo più giusto per voi.

In campo amoroso lunedì senz'altro raccoglierete le vostre belle conferme, quelle che desiderate da tempo e che senz'altro vi faranno stare molto meglio del solito. Riflettete nel frattempo sul alcune vicende professionali che non sono ancora in linea con quanto sperato, magari dando una spintarella al destino.

Classifica della settimana per il segno dello Scorpione:

Top del giorno lunedì 12 settembre;

lunedì 12 settembre; ★★★★★ martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15;

★★★★ venerdì 16 settembre;

★★★ sabato 17 settembre;

★★ domenica 18 settembre 2022.

♐ Sagittario: voto 7.

Sarà una settimana in generale tranquilla. Sabato e domenica è consigliato starsene per i fatti propri, altrimenti potreste finire nel mezzo di un confronto acceso. Se vi farete prendere da timori o insicurezze rischiate di guastare parte di ciò che state costruendo: sarebbe un vero peccato! Allora, bando alla paura, infilatevi un buon paracadute e buttatevi: mal che vada, tutto resterà com’era; almeno avrete la soddisfazione di averci provato. La persona amata a metà settimana tiferà solo per voi. Se ancora ci fosse in ballo una questione professionale, sappiate che è il periodo adatto per dare agli eventi la piega voluta.

Classifica settimanale per il segno del Sagittario:

Top del giorno mercoledì 14 settembre;

mercoledì 14 settembre; ★★★★★ martedì 13, giovedì 15;

★★★★ lunedì 12, venerdì 16;

★★★ domenica 18 settembre;

★★ sabato 17 settembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

L'inizio del periodo sarà un po’ sottotono, come anche la seconda giornata con un martedì poco positivo. Tranquilli, le cose cambieranno nettamente da mercoledì in poi: sarà un trionfo di allegria ed energia positiva man mano che vi incamminerete verso la fine. I sentimenti prenderanno maggior forza dalla Luna: da giovedì presente nel segno dei Gemelli. In coppia che da single proverete emozioni davvero forti e forse potreste cominciare a coltivare importanti progetti per il futuro. In ambito lavorativo invece, alcuni traguardi vi appariranno quasi irraggiungibili, anche se non è detto che lo siano veramente. Un consiglio? Fate una pausa ogni tanto, ok?

Classifica della settimana per il segno del Capricorno:

Top del giorno venerdì 16 settembre;

venerdì 16 settembre; ★★★★★ sabato 17, domenica 18;

★★★★ mercoledì 14, giovedì 15;

★★★ lunedì 12 settembre;

★★ martedì 13 settembre 2022.

♒ Acquario: voto 9.

Le stelle sosterranno con voga ogni aspettativa, su ogni fronte. Vicino a voi in questo periodo c’è qualcuno/a disposto ad aiutare e magari anche a dispensare qualche prezioso insegnamento: mettete da parte l'eventuale diffidenza, anche perché in questo caso davvero non è necessaria. L’amore, soprattutto nel weekend avrà un sapore particolarmente dolce. Potrebbe essere il momento giusto per assaporare i veri piaceri della passione, in ogni loro forma. Benissimo coloro che hanno iniziato una storia da poco. Quanto al lavoro, alcuni obiettivi non sono ancora vicini, perciò non dovete assolutamente mollare.

Classifica settimanale per il segno dell'Acquario:

Top del giorno sabato 17 settembre;

sabato 17 settembre; ★★★★★ lunedì 12, venerdì 16, domenica 18;

★★★★ martedì 13, giovedì 15;

★★★ mercoledì 14 settembre.

♓ Pesci: voto 6.

Secondo l'oroscopo della settimana non sarà troppo faticoso il periodo, anche se giovedì o venerdì non saranno privi di tensioni. In generale però, sappiate che qualsiasi problematica si concluderà in modo positivo, o almeno non penalizzante nei vostri confronti. Non perdete tempo con eventuali sciocchezze, piuttosto pensate a qualcosa che possa movimentare l'attuale situazione sentimentale, sotto ogni punto di vista. Parlando di single, si invita a cercare di trovare il giusto accordo fra ragione e istinto, cuore e cervello. In ambito professionale mercoledì o giovedì potrebbe arrivare una proposta interessante.

Classifica della settimana per il segno dei Pesci: