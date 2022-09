L'oroscopo della settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre vedrà il pianeta dell'amore Venere trasferirsi nel segno della Bilancia. il segno d'aria potrà provare emozioni forti, mentre la vita sentimentale dei nativi Ariete potrebbe diventare ingestibile. Ottime notizie in arrivo per l'Acquario in amore, soprattutto nel prossimo weekend, mentre i nativi Leone saranno in grado di rafforzare i propri legami d'amore e d'amicizia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 26 settembre al 2 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sarà una settimana di cambiamenti in amore per voi nativi del segno.

Da giovedì infatti, Venere sarà in opposizione e potrebbe rendere più difficile del solito la vostra vita sentimentale, ultimamente già traballante. Single oppure no, mantenere un sano rapporto con le persone che amate sarà molto importante, ma non dovrete imporvi sugli altri. Settore professionale nel complesso stabile, ma con ancora qualche imprevisto da superare. Voto - 6️⃣

Toro: anche se il pianeta dell'amore Venere non sarà più in trigono, la vostra vita amorosa procederà comunque verso la giusta direzione, almeno per il momento. Con questo cielo in cambiamento però, non date la vostra relazione per scontata, e trovate sempre un buon motivo per sentirvi felici con la vostra fiamma. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a essere più professionali, a ragionare di più con i vostri progetti e non commettere errori superficiali.

Voto - 8️⃣

Gemelli: tornerete in alto in classifica secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere tornerà a sostenere le vostre imprese romantiche, soprattutto quelle di voi single in cerca dell'anima gemella. Se invece siete già impegnati, avrete bisogno di far comprendere al partner, ma anche a voi stessi, quanto importante sia avere una persona importante al proprio fianco.

Nel lavoro Mercurio vi darà ancora qualche grattacapo, ciò nonostante avrete buone stelle dalla vostra parte per poter fare bene, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che potrebbe attraversare un periodo di crisi a partire da questa settimana secondo l'oroscopo. Venere infatti si sposterà nel segno della Bilancia, dunque in quadratura.

Single oppure no, ciò si rifletterà sul vostro umore, e potreste essere un po’ bruschi con le persone che amate. Nel lavoro avrete Mercurio dalla vostra parte, ma ricordatevi che con Giove in cattivo aspetto, meglio non prendere troppi rischi. Voto - 6️⃣

Leone: settimana di miglioramenti sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Il pianeta Venere da giovedì sarà dalla vostra parte e, single oppure no, avrete l'occasione di poter rafforzare i vostri legami sentimentali e d'amicizia. Il weekend inoltre sarà perfetto per amplificare la vostra vita amorosa, grazie alla Luna in trigono. Settore professionale nel complesso stabile. Con impegno e costanza, sarà possibile mettere insieme buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Vergine: un quadro astrale che vedrà il pianeta Venere lasciare il vostro cielo secondo l'oroscopo della prossima settimana. Sul fronte sentimentale però, avrete ancora buone occasioni per provare a rendere felice la persona che amate. Attenzione però nel fine settimana, quando la Luna sarà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio in congiunzione sarete in grado di rispettare le scadenze e raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto, voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: ottime notizie per voi nativi del segno sul fronte amoroso. Il pianeta Venere si trasferirà nel vostro segno zodiacale. Intensificate il legame con la vostra anima gemella, ma soprattutto, non abbiate paura di mettervi in gioco, in particolare voi cuori solitari.

Sul fronte professionale questo cielo vedrà un ottimo Saturno e un potente Marte a favore. Idee e buona volontà non mancheranno dunque, ma con Giove opposto attenti alla sfortuna. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo della prossima settimana convincente sul fronte amoroso, anche se Venere si metterà alle vostre spalle. Le giornate di mercoledì e giovedì in particolare si riveleranno le migliori per godere al meglio della vostra vita amorosa, grazie alla Luna che sarà in congiunzione. In ambito lavorativo, con Mercurio in sestile dal segno della Vergine, arriveranno interessanti notizie e iniziative che accoglierete positivamente. Voto - 9️⃣

Sagittario: cielo che finalmente vi permetterà di vivere buone emozioni sul fronte amoroso secondo l'oroscopo.

Questa settimana Venere tornerà ad agire a vostro favore. Single oppure no, forse ci vorrà un po’ di tempo prima che la vostra storia d'amore torni a farsi davvero romantica e intensa, tuttavia siete sulla buona strada per riuscirci. In ambito lavorativo Mercurio e Marte non sempre vi metteranno sui binari giusti. Ricordatevi però che avete Giove e Saturno in buon aspetto per provare a mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale che vedrà ancora il pianeta Mercurio a favore durante la prossima settimana. Ciò rappresenterà un lieve vantaggio sul fronte lavorativo, per riuscire a gestire più efficacemente i vostri progetti. In amore purtroppo Venere sarà a sfavore a partire da giovedì, e il rapporto con il partner potrebbe inasprirsi un po’.

Se siete single e siete impegnati in una potenziale storia d'amore, prendetevi tutto il vostro tempo per conoscervi al meglio. Voto - 6️⃣

Acquario: ottime notizie in arrivo in amore per voi nativi del segno. Venere sarà in trigono dal segno amico della Bilancia a partire da giovedì e, soprattutto il weekend sarà il periodo ideale per dare una svolta alla vostra vita sentimentale, soprattutto voi nati nella prima decade. Settore professionale che continuerà a darvi soddisfazioni, grazie a questo splendido cielo che vi permetterà di raggiungere eccellenti risultati. Voto - 9️⃣

Pesci: con Venere che finalmente non sarà più in opposizione, secondo l'oroscopo settimanale, la vostra vita amorosa tornerà lentamente a farsi piacevole.

Single oppure no, non abbiate paura di aprirvi al mondo, ma senza lasciarvi raggirare. Poche novità invece sul fronte lavorativo. Purtroppo avrete ancora molta strada da fare per raggiungere la vetta del successo. Voto - 6️⃣