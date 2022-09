L'Oroscopo di domani è pronto a cernere il pensiero delle stelle in merito al probabile andamento riservato alla giornata di venerdì. In primo piano dunque le previsioni astrologiche del 16 settembre, nel contesto riservate in esclusiva ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, curiosi di sapere come potrebbe evolvere il periodo? Bene, senza soffermarci più di tanto iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, nonché sui consigli e sulle indicazioni rilasciate dall'oroscopo di domani 16 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 16 settembre, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 16 settembre prevede un venerdì sottotono. In amore, non servirà preoccuparsi troppo dell'umore, anche perché potrebbe rimanere instabile fino a sera. Piuttosto, decidetevi a scaricare eventuali tensioni praticando uno sport leggero: una corsetta o meglio una passeggiata rigenerante è sempre meglio che prendersela con chiunque capiti a tiro. Certo, ci saranno momenti anche dolorosi, ma si tratta di un passaggio necessario per riconquistare, più avanti, la serenità. Single, oggi più che mai dovete essere riservati e non dare spago a chi non vi stesse particolarmente simpatico. Le continue tensioni a lungo andare potrebbero creare una fastidiosa emicrania.

Alcune circostanze planetarie poi, potrebbero porvi in una situazione poco felice: tranquilli, sappiate che il gioco è in mano vostra e presto avrete le carte giuste per uscirne brillantemente. Nel lavoro avrete meno voglia del solito di lavorare: con un po' impegno, la giornata passerà più velocemente.

Toro: ★★★★★. Un venerdì davvero molto positivo, probabilmente anche con punte decisamente fortunate.

In campo sentimentale, la sintonia con il partner raggiungerà livelli molto alti, come non succedeva da tempo. Venere insieme a Plutone vi regaleranno la capacità di comprendere profondamente il vostro amato bene. Simpatia e sensibilità per i problemi di coppia vi permetteranno di creare un clima sereno e distensivo. Se pensate di poter prendere l'amore per la gola, consultate qualche manuale che vi indichi i cibi più afrodisiaci...

Single, in questa giornata cercate di cambiare qualche cosa nella vostra vita, anche qualcosa di apparentemente insignificante ma che potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa di più importante. Talvolta è necessario puntare sulle frivolezze per capire cosa realmente migliorare nella propria vita. Nel lavoro, sarete obiettivi e razionali: avrete la mente lucida e prenderete decisioni importanti.

Gemelli: ★★★★★. Meritatamente premiati dalla classifica a stelline, questo venerdì si spera possa essere all'altezza delle attese. In amore, il partner tesserà le vostre lodi e voi vi crogiolerete nella gioia e nella felicità. Avrete la possibilità di intendervi di più con la persona amata, accompagnati da atmosfere decisamente romantiche.

Un aspetto inaspettato del partner cadrà propizio per far ritrovare l'armonia, dopo forse qualche passeggera incomprensione degli ultimi tempi. È proprio questo atteggiamento avrà il potere di rassodare ancor più la vostra unione e farvi trascorrere una serata spensierata. Single, in questa splendida giornata per voi sarà tutto possibile. Grazie ad astri positivi avverrà qualcosa che sarà assolutamente bella e inaspettata. Potete contare sulla buona sorte: infatti la fortuna sarà dalla vostra parte su tutti quasi tutti i fronti. Nel lavoro, la giornata decollerà positivamente e, se sarete costanti, vi renderete conto che potreste dare il meglio di voi anche in quelle operazioni che richiedessero particolare furbizia o intelligenza.

Oroscopo di venerdì 16 settembre, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Periodo ottimo per agire nei campi più disparati. Niente e nessuno fermerà i vostri intenti. Per i sentimenti, con Venere pronta a sostenervi avrete modo di recuperare un bel po' di serenità. Con il partner sarete infatti dinamici, esuberanti e ben disposti nei suoi confronti. Sarete i primi a portare avanti il dialogo e a cercare punti di incontro, per poi a sera rilassarvi insieme sul divano a guardare la tv. Single, vi troverete bene con alcune nuove persone simpatiche e allegre. Sono in vista infatti, gioiose amicizie e anche rapporti sentimentali molto importanti per il vostro futuro. Vi sentirete circondati da un'aurea affettiva capace di donare calore e tanta felicità.

Corpo e anima saranno allineati all'unisono, così sentendovi forti, finalmente darete fiducia alle vostre capacità. Nel lavoro, avrete nuove ed interessanti idee per la vostra crescita professionale: cercate sostegni per metterle in pratica.

Leone: ★★★★. Periodo abbastanza positivo, impregnato comunque nella solita scontata normalità quotidiana. In amore, dissipate pure eventuali vostre paure e ricominciate a fidarvi del vostro partner. Le stelle invitano a deporre il guanto della sfida e cercare una tregua risolutrice. Presto andrete incontro a momenti veramente speciali, sarete persino pronti a dimenticare alcune coese del passato, guardando al futuro in modo positivo e fiducioso. Single, vi ci vorrà un poco a svegliarvi, ma dopo assisterete ad un eclatante recupero, dove la qualità più spiccata potrebbe essere tanta buona creatività.

Un sogno movimentato potrà essere motivo di qualche agitazione, ma basterà aprire gli occhi sul nuovo giorno per essere rincuorati. Nel lavoro, acquisirete sicurezza e starete molto più attenti a svolgere quello che sarete chiamati a fare, con serietà e professionalità.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 16 settembre, in merito al settore sentimentale, consiglia di fare eventualmente ammissioni di colpa ed andare incontro al partner per risolvere le questioni quanto prima. Infatti sono previste piccole incomprensioni con la persona amata: evitate quindi di usare parole taglienti e siate chiari, piuttosto che protrarre eventuali discussioni irrilevanti. Single, a causa di Venere sotto scacco da Luna e Nettuno, la tensione nei rapporti familiari diverrà bollente.

Cercate di trovare un punto di incontro, così eviterete delusioni annunciate. Potendo poi, sforzatevi di limitare eventuali capricci perché potreste guastare l'umore a voi stessi e a chi vi circonda. E non consolatevi con spese pazze, che non servirebbe a nulla. Siate onesti e sinceri, riconoscete i vostri errori ed organizzatevi per porvi rimedio in tempi rapidi. Nel lavoro spazio alla fantasia! Qualche volta succede che non si è del tutto sicuri di ciò che si pensa e si ha quasi un senso di pudore nel dichiararlo.

