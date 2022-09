L'Oroscopo di domani 1° ottobre è pronto a valutare l'inizio del nuovo mese. In primo piano le previsioni zodiacali di sabato relative ai primi sei segni dello zodiaco. Vogliosi di conoscere quali segni potranno contare su un inizio di weekend fortunato? Andiamo pure a scoprirlo insieme spulciando la scaletta con le stelle del giorno per poi analizzare dettagliatamente le indicazioni astrologiche rilasciate dall'oroscopo di sabato 1° ottobre. A voi il piacere di scoprire, segno per segno, chi la spunterà tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni astrologiche del 1° ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 1° ottobre invoglia a trovare nuovi rimedi a quei piccoli problemi che qualche volta vi mettono in difficoltà. Affidatevi pure all’inventiva. In amore preparatevi a una giornata abbastanza emozionante, dove le stelle vi accenderanno di passione verso il partner. Da sperimentare nel pieno della serata la bontà della compagnia regalata dalla persona che vi è accanto stabilmente. Sorridete e il mondo sorriderà a voi: vi aspetta finalmente una giornata solare, non magra di buone soddisfazioni in diversi settori. Messe da parte alcune ansie che vi turbavano, vivrete con un entusiasmo contagioso questo sabato, vi sentirete come rinati e quasi appagati.

Nel lavoro sarete decisi e coraggiosi: niente vi sembrerà impossibile o irrealizzabile.

Toro: 'top del giorno'. Massima soddisfazione in arrivo. In amore, la splendida posizione delle stelle vi renderà generosissimi con la persona amata, questa vi contraccambierà con tutto il suo slancio. Sarà un momento felice di particolare intesa sotto tutti i punti di vista, riuscendo finalmente a vivere una serata sicuramente indimenticabile.

Se single, avrete il cuore e i sensi in subbuglio e un intensissimo bisogno d'amore e di dolci attenzioni. Sarà in qualche caso l’intesa con i familiari a provocare in voi una gioia di vivere che stupirà persino voi stessi e i vostri amici. Mercurio e Plutone vi renderanno suadenti, gioiosi, ancorché propositivi e, con il loro prorompente contributo, sarete finalmente sereni.

Nel lavoro sarete iperattivi e pieni di idee. I pianeti nel vostro cielo sapranno infatti trasmettervi moltissima energia!

Gemelli: ★★★. La Luna non può fare a meno d’esporvi ad una serie di piccoli ma fastidiosi contrattempi. Giornata incerta e poco scorrevole, sarete distratti, irritabili, insolitamente maldestri. In amore, perdonando gli errori della persona che sta al vostro fianco eviterete liti furibonde. Per voi potrebbe essere una giornata davvero impegnativa riguardo i sentimenti. Solo mantenendo la calma potrete riuscire a superare questo sabato, senza esaurirvi. Se una conoscenza stesse diventando troppo approfondita, pensateci bene: prima di rendervi disponibili aspettate di capire i vostri veri sentimenti.

Avete accumulato molta tensione ultimamente e quello di cui avete bisogno è solo di rigenerarsi. Nel lavoro non badate alle frecciatine di un collega roso dall’invidia e sciocco, lasciatelo perdere e concentratevi con vigore sul vostro operato.

Oroscopo di sabato 1° ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso, grazie ad un solido equilibrio emotivo, aleggerà un senso di pace. Atmosfera serena, ideale per dedicarsi alla casa, al lavoro o a voi stessi: massaggi e cure di bellezza etc. etc. In amore, il profilo generale dei pianeti apparirà propizio per voi in questa giornata del 1° ottobre. Il clima vi vedrà distesi su tanti fronti, con un Sole benevolo pronto a donare fascino, carisma e capacità d'empatia.

In pratica vi risulterà molto facile sintonizzarsi con i sentimenti del partner. Questo inizio mese potrebbe essere la vostra giornata quasi ideale: vi sveglierete sereni con tanta energia e vitalità, grazie ai discreti influssi planetari. Se possibile tenetevi lontani dallo stress quotidiano. Ritagliatevi delle ore di completo relax solo per voi, giusto per non pensare a nulla. Nel lavoro, sfoderando delle belle qualità riuscirete a portare a termine con successo un progetto molto impegnativo.

Leone: ★★. La Luna in Sagittario ha sempre il potere d’irritarvi con i suoi dispetti. Non siate troppo reattivi e suscettibili alle sue provocazioni. Non vi accalorate così tanto per una battuta di spirito, senz’altro fuori luogo, di un collega o di una persona amica.

In amore, siate come sempre spontanei nell’esprimere i vostri pensieri e le difficoltà che incontrerete, a patto che teniate a bada la gelosia. Questo se non voleste discussioni che causerebbero dei momenti di rabbia con il partner. Per arginare gli effetti negativi nella coppia, provocati da stelle impertinenti, puntate sul relax e il riposo prolungato. Vedrete che vi sentirete senz’altro meglio. Le persone prepotenti non fanno al caso vostro: si consiglia di non frenarsi nel caso doveste esprimere i vostri pensieri, senza avere paura delle conseguenze. Nel lavoro se dovesse presentarsi un problema, basterà che chiediate aiuto e i colleghi saranno subito pronti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 1° ottobre, vi vedrà super-coccolati dalla Luna.

Darete il meglio di voi in fatto d’allegria, comunicativa e fascino. Esperienze da condividere. Avrete per le mani l’occasione ideale per chiarire un malinteso, farvi notare in società, viaggiare. In amore, gli affetti balzeranno in primo piano, assorbendovi completamente. Si prevede un momento felice nella coppia, con Venere che faciliterà l'accordo, rendendo solida l'intesa. In serata le stelle dipingeranno autentiche atmosfere da sogno, da godere e condividere con chi amate. Potrete agire con incisività e determinazione in ogni settore della vostra esistenza. Presto si apriranno molte prospettive di miglioramento: è il momento di cogliere le occasioni al volo. Nel lavoro un tocco di perfezionismo scorrerà nelle vostre vene.

Anche i colleghi saranno stupiti dal vostro ordine e dalla voglia di fare in questa giornata lavorativa.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 1° ottobre.