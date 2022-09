L'Oroscopo di domani 23 settembre è pronto a dare conto a voi lettori in merito a come sarà la giornata in oggetto. In primo piano dunque le previsioni zodiacali di venerdì, in questo contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Per dovere verso chi ancora non conosce bene la scala dei simboli zodiacali, diciamo che ad essere valutati saranno in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire qualche indizio in più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 23 settembre, segno per segno, ricordando che nel corso del periodo è previsto l'ingresso della Luna in Vergine.

Previsioni astrologiche del 23 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 23 settembre predice un periodo normale. Nel rapporto di coppia il pensare positivo unito alle discrete combinazioni zodiacali vi daranno modo di sorridere. Metterete in luce la simpatia e il temperamento socializzante. In particolare il periodo vi guarderà benevolo ampliando la condizione emotiva facendovi percepire nuove sensazioni verso il partner. Con una sensibilità spiccata voi single troverete il buonumore ad accompagnarvi. Le congiunzioni favorevoli e vi faranno mettere da parte la riservatezza: sarete più solari, riuscendo sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore.

Nel lavoro, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi, soprattutto nelle scelte in ambito professionale. La situazione lavorativa sta crescendo; dovrete saperla gestire con metodo e organizzazione.

Toro: ★★★★★. Giornata all'insegna della facilità assoluta: tutto o quasi vi riuscirà a meraviglia. In campo sentimentale sarà un'ottima giornata.

L'armonia con il partner spazzerà qualsiasi tipo di turbamento. I vostri sentimenti nei suoi confronti saranno intensi come non mai in questi giorni. La giornata sarà caratterizzata da un tripudio di emozioni accompagnate da sensazioni piacevolissime, in grado di portare tanta serenità. Single, gli astri dicono che avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensate, questo vi permetterà di prendere alcune decisioni con molta più tranquillità e calma.

Ultimamente infatti quello che vi è mancato di più è stato proprio il poter fare delle scelte tranquille, non dettate dal tempo. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Non fatevi sfuggire nessuna occasione!

Gemelli: ★★★★. Buona la condizione astrologica, in alcuni casi anche da poterla sfruttare a dovere. Se dovete risolvere un problema di lavoro, magari contattare qualcuno per fare qualcosa di importante, questo è il momento giusto. Con il partner pianificherete tante attività e momenti allettanti che vi elettrizzeranno al sol pensiero! Potrete infatti contare su una grandissima sintonia, il che vi permetterà di connettervi tra voi quasi in maniera telepatica.

Vi mostrerete esattamente come siete e sarete accettati e amati per questo. Single, avrete una forte ed indescrivibile voglia di cambiare, guarderete con positività al futuro. Non si tratta solo di desiderio di nuove emozioni, il punto è che avvertite il bisogno di una svolta di vita definitiva. Sarete sereni e niente vi turberà. Con il cielo dalla vostra il periodo sarà limpido, senza nuvole. Nel lavoro avrete ottime soddisfazioni. Potrebbero arrivare discreti benefici alle vostre finanze.

Oroscopo di venerdì 23 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Si profila un venerdì sottotono. Per i sentimenti, inizierete la giornata con grande buonumore, anche se poi non sarete in grado di mantenerlo per colpa di astri contrari.

In certe situazioni mostrerete poca pazienza e, nonostante ce la mettiate davvero tutta, finirete per trovarvi in difficoltà. Il partner potrebbe mettere il dito nella piaga in modo insopportabile e questa cosa potrebbe farvi arrabbiare non poco. Attenti a una persona ambigua: potreste ritrovarvi spalle al muro per questioni passate o in corso di risoluzione. Single, non immischiatevi in faccende che non vi riguardano, anche se si trattasse della vostra vita passata. Tenete a bada la vostra troppa generosità: non è questo il momento, rischiereste inutili malintesi come anche perdite di denaro inaspettate. Vi sentirete messi da parte, nonostante facciate di tutto per essere carini e disponibili con chi amate.

Nel lavoro, alcuni imprevisti vi lasceranno scontenti. Qualcosa a cui tenete molto potrebbe saltare.

Leone: ★★★★★. Con un cielo così benevolo non si esclude che possano nascere anche più di un interesse contemporaneamente. Tale condizione astrologica vi porterà a sentirvi più tolleranti nei confronti degli altri, dopo un periodo abbastanza pesante. In amore, mostrerete una natura emotiva e molto più tenera del solito. In questa giornata settembrina il partner vi apparirà più collaborativo e attento nei confronti dei vostri desideri. Venere vi concederà in maniera totale i suoi favori, trovandosi in felice disposizione astrologica col vostro segno. Saprete tenere fede ai sentimenti veri, specie se siete già una coppia di lungo corso.

Single, non abbiate timore di mostrare la vostra disapprovazione oppure di esternare eventuali vostri dubbi in merito a qualcosa o qualcuno che non vi andasse a genio. Sarete del tutto legittimati a farlo, anche perché avete la grinta necessaria per farvi ascoltare e rispettare da chi di solito vi ignora. Nel lavoro, migliorerà il rapporto con i colleghi. Presto si creerà un clima decisamente più alla portata.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 23 settembre, sottolinea la presenza della Luna nel segno. In campo sentimentale, la comunicazione con la vostra dolce metà si svolgerà in maniera serena e senza inciampi. Urano e Plutone vi renderanno particolarmente chiari nell'esporre i vostri punti di vista, come anche nel saper ascoltare quelli del partner.

Un’intensa corrispondenza di sensi farà parte del cammino di coppia e presto godrete di una buona atmosfera romantica. Single, sarete tra i protagonisti di questa giornata, grazie alla benefica presenza della Luna nel segno: il divertimento che proverete vi sazierà completamente e in alcuni casi vi sentirete veramente leggeri e soddisfatti di voi stessi e della vita quotidiana. Se poi foste in vena di conquiste, l'astro d'argento vi caricherà dell'energia necessaria per arrivare sino al cuore di chi sapete. Nel lavoro, sarà una giornata decisamente florida, certamente positiva anche per le vostre finanze. Il bilancio, seppur in minima parte, potrebbe risultare in rialzo.

