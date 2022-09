L'Oroscopo di domani 24 settembre è pronto a manifestare il proprio punto di vista in merito al primo giorno di weekend. In primissimo piano pertanto le previsioni zodiacali di sabato, in questo contesto riservate ai segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Allora, ansiosi di sapere quali saranno i simboli astrali vincenti e quelli giudicati perdenti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e vergine? Certo che si, perciò senza tergiversare ulteriormente iniziamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno. A voi il piacere di svelare ogni dettaglio in merito all'oroscopo di domani 24 settembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 24 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 24 settembre predice che non sarà la giornata ideale per gli affetti. Tuttavia non mettete da parte le speranze: cercate di affrontare eventuali problemi di coppia con calma e serenità. In questo sabato infatti sarete eccessivamente apprensivi, per cui è consigliata una certa freddezza e razionalità nelle decisioni da prendere. Se il partner dovesse farvi arrabbiare per davvero, guardatelo come fosse trasparente oppure non guardatelo affatto. Potreste vederlo arrossire dalla rabbia e vi lascerà riposare in pace. Single, le stelle consigliano di trovare del tempo per valutare con calma ed attenzione gli avvenimenti che vi stanno capitando.

In questa giornata sottotono da evitare ogni tipo di confusione. Se affronterete i problemi uno per volta tutto andrà bene. Nel lavoro, sarete eccessivamente apprensivi. Si consiglia massima concentrazione.

Toro: ★★★★★. Splendido inizio weekend. In campo sentimentale recupererete davvero "alla grande", a tutti i livelli, anche nel caso di stanchezza cronica.

L’eros andrà in parte bene e questo vi aiuterà considerevolmente nella ripresa del rapporto. Sarete pronti e diretti, riuscendo a gestire con il vostro risaputo piglio ogni incombenza quotidiana. Grazie alle ottime stelle risulterete sensibili e attenti in ambito di coppia. Single, seduzione, romanticismo e passione saranno i vostri alleati della giornata che, vista con gli occhi dell'amore, non sarà affatto deludente.

Un regalo gradito potrebbe sorprendervi: qualcuno mostrerà un certo interesse nei vostri confronti. Nel lavoro, finalmente una buona notizia rallegrerà la vostra giornata lavorativa. Potrebbe trattarsi di una nuova proposta come un'occasione da non perdere.

Gemelli: 'top del giorno'. Un Olimpo planetario sorridente inaugurerà questo nuovo inizio weekend: Saturno, in trigono a Marte nel segno, vi permetterà di interagire positivamente col partner. Ottimi saranno i vostri rapporti affettivi in generale. Potrete infatti approfittare di questa bella giornata per vivere momenti di speciale romanticismo e sintonia con la persona vostra compagna di vita. È ora di comunicare a chi volete veramente bene i vostri progetti futuri: iniziate ad esaudirli piano piano, ovviamente insieme all'altra metà del cielo.

Single, sarete sereni come non mai, grazie agli influssi favorevoli di Saturno; avrete anche la possibilità di passare del tempo con la vostra famiglia, cosa che ultimamente vi è stata preclusa da impegni di lavoro. Questo sabato non potreste desiderare di meglio. Nel lavoro, tutto procederà a gonfie vele e non avrete di che lamentarvi. I guadagni saranno superiori alla media.

Oroscopo di sabato 24 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata indicata come normale. Per i sentimenti, uscite dalla solita routine e organizzate qualcosa di divertente con il partner. Anche perché la giornata potrebbe rivelarsi estremamente soddisfacente nella parte finale. Nutrirete tanto buon sentimento verso chi amate concentrando l'ascolto paziente e tanta comprensione in rispetto delle esigenze del partner.

In aumento la fiducia reciproca. Single, in questa giornata potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento proposto da una persona che non avreste mai pensato di conoscere e verso la quale non provate alcun interesse (finora). Gli incontri promettono bene, perciò aprite il cuore lasciando spazio alle novità sentimentali; vedrete, non ve ne pentirete affatto. Nel lavoro, sarà la giornata delle scelte. Potreste essere chiamati a prendere decisioni: procedete pure se ciò vi sembrasse giusto.

Leone: ★★★★★. Giornata di sabato ottima per fare qualsiasi cosa. In amore, qualcuno vi colpirà al cuore espandendo la vostra già naturale tendenza al romanticismo. L'avvicinamento al partner in questo periodo avverrà in modo dolce, naturale.

Sarà così una giornata molto particolare, sarete presi dalla passione e questo renderà vivo più che mai il rapporto di coppia. Single, in questa giornata avrete modo di approfondire e migliorare i rapporti con alcune persone che ultimamente non avete avuto modo di conoscere più a fondo. Per un motivo o per l'altro, adesso vi ritrovate accanto delle persone quasi sconosciute: allacciate pure nuovi rapporti amichevoli. Forse sarà un inizio non solo per un'ottima amicizia, magari potrebbe nascere qualcosa in più, chissà... Nel lavoro tutto proseguirà per il meglio. Forse riuscirete anche a organizzare l'attività in modo da portare a termine ogni incombenza.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 24 settembre, invoglia ad approfittare della sensibilità attenta che possedete per scoprire i desideri nascosti che abitano il cuore della dolce metà.

Pronti a stupire chi amate con la vostra romantica spontaneità? Lasciate da parte le solite incombenze giornaliere e curate di più chi vi è vicino e vi vuole veramente bene: forse in questo periodo ha davvero più bisogno di voi. Single, il fascino non vi manca e nemmeno nuove proposte. Se non dovesse essere così, sappiate che potrebbero essere proprio dietro l'angolo, pronte a cogliervi di sorpresa. La giornata comincerà alla grande con un incontro stimolante, il che vi farà assaporare il piacere di un tuffo nel futuro. Potete scommetterci e state certi che vivrete un giorno indimenticabile. Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate avanti, senza abbassare lo sguardo. Siate consapevoli dei traguardi che potete raggiungere con tenacia e determinazione.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 settembre .