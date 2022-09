L'Oroscopo di domani 27 settembre è pronto a dare indicazioni sul possibile andamento riservato dalle stelle alla giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire chi la spunterà in amore e nel lavoro?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 27 settembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 27 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 27 settembre predice un periodo abbastanza normale. Una parola carina, un gesto inaspettato basterà per far sentire la persona amata davvero importante. Grazie alle stelle, ben disposte a dare quasi tutto ciò che vi dovesse occorrere, riuscirete lo stesso a rendere speciale questa giornata. Alcuni compiti gravosi in amore vi stanno mettendo sotto torchio, ma in compenso non mancano le gratificazioni, sia economiche che personali. In coppia sentitevi fortunati perché avete finalmente trovato un partner che riesce a soddisfare ogni vostra richiesta, prima ancora che voi la facciate. Single, sarete liberi dai pensieri e dalle preoccupazioni, forse prenderete finalmente tutto con un po' di leggerezza in più.

Riuscirete a portare allegria anche in chi vi sta accanto, condividendo ideali e sogni, ma anche alcuni spunti creativi e momenti di gioco. Nel lavoro, la strada che avete preso risulterà essere quella giusta e i risultati sperati non tarderanno ad arrivare.

Toro: ★★★. Periodo all'inseguimento della positività. Avrete modo di avere un chiarimento definitivo con il partner allo scopo di trovare la soluzione giusta per risolvere eventuali problemi.

In amore non siate scontati, la persona amata ha bisogno della vostra attenzione: chiedetevi cosa le farebbe piacere e metteteci un po' di fantasia per portare gioia nella sua e vostra vita. Le stelle vi metteranno di fronte ad un inatteso ritorno: un amore del passato! Un tempo speravate che questo potesse accadere, ma oggi potreste trovarvi in seria difficoltà.

Se single, Mercurio vi spingerà ad ascoltare quello che avrà da dire: non abbiate timore, perché tutto andrà secondo i vostri desideri. Nel lavoro vi saranno colleghi che tenteranno di fare buon viso a cattivo gioco: qualcuno di loro cercherà di trarvi in inganno, perciò fate attenzione e non date retta a nessuno. Se tutto non procedesse come dovuto o se costretti a battibeccare con qualcuno, non cedete al nervosismo ma passate oltre.

Gemelli: ★★★★. Giornata discreta, positiva certamente ma con lievi sforamenti che potrebbero dare da pensare. Non date per scontate certe cose, accertatevi sempre di persona e agite secondo coscienza. In amore curerete il vostro partner con tutta la dedizione che solo voi sapete dare.

Mettendoci quel tocco di estro e qualche piccolo spunto gioioso, questo nuovo giorno potrebbe anche risultare per molti di voi romantico, con i sentimenti in piena espansione. Sarete calorosi e vi donerete con grande trasporto al vostro partner: pronti a regalarvi una bella serata? Single, le stelle favoriranno qualsiasi tipo di cura per il vostro corpo e per la vostra bellezza, convincendovi del fatto che dovreste imparare a coccolarvi di più e a volervi bene. Vi sentirete non solo più belli e più in forma ma anche più di buonumore, attraenti e pieni di energie positive. Nel lavoro verranno messe in luce le vostre doti e riceverete delle proposte molto interessanti.

Oroscopo di martedì 27 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Periodo davvero d'oro per i sentimenti. Si annuncia luminoso questo ultimo martedì di settembre, dove un clima familiare molto confortevole vi consentirà di dedicarvi pienamente ai vostri affetti. Il vostro cuore, parlando d'amore, andrà all'impazzata: sarà una giornata molto emozionante e il sorriso non abbandonerà mai il vostro viso. In coppia sarete anche in vena di coccole e sicuramente il partner non vorrà essere da meno. Cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi. Se siete ancora single, potreste venir raggiunti da una polvere di brillante positività, il che vi renderà scintillanti e seducenti.

Sarà una giornata solare, in cui vi sentirete vivi nel vero senso della parola. Dateci sotto e sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute ed i ricordi più emozionanti. Avrete una maggiore autonomia decisionale in ambito lavorativo e questo vi darà una spinta maggiore a fare sempre meglio.

Leone: 'top del giorno'. Splendido martedì in vista per moltissimi del segno. La Luna in Bilancia nel corso del periodo vi permetterà di sistemare alcune incombenze in agenda, in modo veloce e positivo. La Luna altresì vi trascinerà in un vortice di emozioni bellissime che potrete condividere senz'altro con la vostra dolce metà. Nel lavoro state vivendo in questi giorni un periodo abbastanza roseo e anche un pizzico fortunato (per qualcuno).

La vita a due si incamminerà verso un periodo felice: i vostri sogni migliori si stanno già trasformando in realtà. Voi single, finalmente avrete l'opportunità di mettere in chiaro alcuni punti che vi stanno a cuore. Nel cielo di fine settembre continua a splendere una buona stella, vitalizzata da un parterre planetario pronto a fare un tifo per molti nati del segno. Alcuni di voi noteranno che il proprio fascino aumenta giorno per giorno: presto raccogliete nuovi sorrisi, scoprendo di avere una grande facilità ad affascinare chi vi sta vicino. Con una spinta verso l'alto, nel lavoro crederete più in voi stessi: presto raggiungerete mete sconosciute.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 27 settembre, preannuncia un periodo sicuramente positivo, anche se normale.

Una romantica combinazione di stelle vi renderà più affettuosi del solito nei confronti del partner. Se avete programmato una serata particolare insieme ad amici o familiari, potrete godere di un intenso momento di comunione, come non vi capitava da tempo. In amore, una magica intesa con la dolce metà sarà certamente assicurata: sappiate apprezzare ogni momento che andrete a vivere senza tirare fuori atteggiamenti ipercritici o fuori luogo. Se single, Venere potrebbero farvi invaghire follemente di una persona straniera, forse conosciuta durante un viaggio. Godetevi il momento e ricordatevi che il destino ha molta più fantasia di voi: ci sono infatti tante relazioni a distanza che funzionano egregiamente.

nel lavoro comincia a decollare un'attività che avevate progettato qualche tempo fa. In arrivo frutti positivi e grandi soddisfazioni.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 27 settembre.