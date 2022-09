L'oroscopo di domenica 18 settembre vedrà un Pesci più sensibile in amore, che però potrebbe prendere alcune cose in modo sbagliato, mentre la Luna in Cancro renderà i nativi del segno più simpatici e tolleranti. Giove scuote i nativi Leone a dare di più, mentre per Scorpione non mancheranno momenti appaganti in amore. Di seguito tutti i dettagli delle pagelle con classifica voti per l'Oroscopo di domenica 18 settembre.

Previsioni oroscopo e pagelle con classifica voti domenica 18 settembre 2022

Ariete: periodo meno interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Vi mancherà quella voglia di vivere un sentimento con la persona che amate per via della Luna in quadratura. Cercate inoltre di non essere causa di dispiaceri. Il lavoro procederà bene in quest'ultima giornata della settimana, anche se con Mercurio opposto considerate sempre eventuali imprevisti. Voto - 6️⃣

Toro: un quadro astrale ottimo sul fronte amoroso secondo l'oroscopo di domenica 18 settembre. Single oppure no, godrete del favore di Venere e della Luna, che non vi faranno mancare nulla per sentirvi a vostro agio con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata movimentata, ma senza intoppi se saprete come gestirvi. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna lascia il vostro cielo, e tornano i problemi di cuore.

Secondo l'oroscopo, tra voi e il partner i problemi non mancheranno, e girarsi dall'altra parte non vi aiuterà di certo a risolverli. Sul fronte professionale state andando molto bene, ciò nonostante dovrete tenere strettamente d'occhio le vostre finanze, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo assolutamente convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

La Luna in congiunzione e Venere in sestile vi renderanno simpatici e tolleranti nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single dovrete mettere più in risalto le vostre qualità se volete fare conquiste. Nel lavoro meglio non osare troppo per il momento, perché con questo cielo potrebbero arrivare imprevisti. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in quest'ultima giornata della settimana per voi.

Tra voi e il partner ci sarà abbastanza armonia da riuscire a concedervi momenti teneri insieme, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, Giove vi darà la scossa di cui avrete bisogno. Avrete buon senso in questa giornata, non andando fuori contesto con i vostri progetti, centrando i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata migliore sul piano sentimentale. La Luna tornerà dalla vostra parte, e i rapporti con il partner tenderanno a farsi più romantici. Se siete single la vostra voglia di vivere vi porterà a fare interessanti conoscenze. In ambito professionale andrete bene con i vostri progetti, ma attenti a non prendervi troppi rischi. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una domenica difficile in amore secondo l'oroscopo.

La Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro, e tra voi e il partner non ci sarà così tanto romanticismo. Concentratevi di più sul benessere della vostra anima gemella e della vostra storia d'amore. Sul fronte professionale vi sentirete a vostro agio, e sarete in grado di gestire efficacemente i vostri progetti grazie all'aiuto di astri come Mercurio e Marte. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna in trigono dal segno del Cancro, arriveranno momenti appaganti in amore secondo l'oroscopo di domenica 18 settembre. Venere in sestile poi vi caricherà di emozioni, tutte da condividere con la persona che amate. In ambito lavorativo non sarete tra i migliori del vostro settore, ciò nonostante l'impegno che mettete nei vostri progetti sarà da lodare.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale con ancora tante difficoltà da superare. Venere in quadratura complicherà i rapporti con la vostra anima gemella, e dovrete mostrare maggior comprensione. I cuori solitari preferiranno dedicare più tempo ai rapporti sociali. Sul fronte professionale, anche se state andando bene, meglio non prendere decisioni impulsive per non compromettere il risultato finale. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che purtroppo tenderà a complicarsi secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in opposizione, e potreste provare sentimenti contrastanti nei confronti della persona che amate. Anche sul fronte lavorativo questo cielo vi metterà in difficoltà. Giove e Mercurio saranno contrari, e portare avanti i vostri progetti potrebbe essere più complicato del solito.

Voto - 6️⃣

Acquario: giornata nel complesso valida in ambito amoroso. Questo cielo non sarà del tutto favorevole, ciò nonostante avrete modo di vivere momenti romantici con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo idee e progetti non mancheranno, e vi darete da fare per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata di domenica. Sarete più sensibili, ma potrebbero esserci comunque delle incomprensioni con il partner. Se siete single dovrete gestire meglio i rapporti sociali che avete. In ambito lavorativo meglio non spingersi troppo oltre con i vostri progetti, perché potreste non essere abbastanza preparati. Voto - 6️⃣