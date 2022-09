L'Oroscopo della giornata di lunedì 5 settembre vede momenti di crescita in amore per i nati Capricorno grazie alla Luna nel segno, mentre Cancro potrebbe sentirsi pigro, meno focalizzato sui propri obiettivi. Bilancia dovrà riuscire a cogliere i segnali lanciati dal partner, mentre Toro sarà più selettivo nei propri rapporti personali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di lunedì 5 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 5 settembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo un po’ meno interessante sul fronte amoroso, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Capricorno.

Per fortuna avrete ancora astri come Venere e Giove, dunque non perdetevi d'animo se con il partner ci sarà qualche spiacevole discussione. In ambito lavorativo riuscirete a essere sul pezzo grazie in particolare a Marte e Giove, ma attenzione a Mercurio opposto. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in amore grazie alla Luna in trigono dal segno del Capricorno. Single oppure no, l'idea di concedervi un'avventura più stuzzicante vi piace, ma forse potrebbe essere più utile per il momento mostrare un maggior buon senso. In ambito lavorativo sarete messi bene con i vostri progetti, ma non dovrete avere fretta di portarli a termine. Voto - 7️⃣

Gemelli: inizio di settimana migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di lunedì 5 settembre.

Vorreste vivere qualcosa di nuovo nelle vostre relazioni personali e con Venere favorevole potrebbe essere la giornata adatta. In ambito lavorativo state crescendo giorno dopo giorno e riuscirete a mettere insieme risultati sempre più convincenti. Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna che si troverà in opposizione dal segno del Capricorno, questa prima giornata della settimana potrebbe non rivelarsi granché sul fronte amoroso.

Single oppure no, dovrete mostrare più attenzione nei confronti della persona che amate, ma soprattutto non dovrete voltare le spalle quando ci saranno dei problemi. Nel lavoro potreste essere un po’ più pigri, meno focalizzati sui vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di lunedì stabile per quanto riguarda i sentimenti.

Venere in congiunzione vi farà sentire amati e apprezzati dalla vostra anima gemella, ma anche voi single, con un po’ di fortuna, potreste fare audaci conquiste. Sul fronte professionale idee e intuizioni arriveranno grazie a Mercurio, e con Marte e Giove favorevoli saprete metterle in pratica. Voto - 9️⃣

Vergine: una bella Luna in trigono dal segno amico del Capricorno vi permetterà di concentrarvi maggiormente sulla vostra relazione di coppia. Se siete single potrebbe essere una giornata positiva per sentirvi più vicini alla persona che amate. Sul fronte professionale se saprete come investire le vostre risorse, non solo economiche, potreste fare importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo poco interessante sul fronte amoroso per via della Luna in quadratura.

Single oppure no, dovrete essere più comprensivi nei confronti della persona che amate e capire al meglio le sue intenzioni. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone stelle dalla vostra parte per ripartire con idee ed energie al top. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che vede ancora momenti di difficoltà, ciò nonostante in questa giornata di lunedì potrete contare sulla Luna in buon aspetto per cercare di recuperare terreno e vivere un rapporto migliore, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere pazienti e aspettare il momento giusto per esprimere tutte le vostre potenzialità. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie alla presenza benefica di Venere, in trigono dal segno del Leone.

Single oppure no, sarà più facile per voi instaurare un bel legame con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete una serie d'impegni da portare a termine, per cui non prendete alla leggera la situazione. Voto - 8️⃣

Capricorno: con questa Luna in congiunzione, ci saranno momenti di crescita sul fronte sentimentale per i nati del segno. Single oppure no, potrebbe essere un buon periodo per provare a consolidare i vostri legami. In ambito lavorativo ci sarà ancora molto da recuperare, ma non dovrete demoralizzarvi. Voto - 7️⃣

Acquario: in amore non potrete pretendere più di tanto, considerato che Venere vi darà ancora delle gatte da pelare.

Single oppure no, secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, dovrete convincere la persona che amate che voi siete la persona giusta. Nessun problema per quanto riguarda il lavoro, grazie a queste stelle davvero convincenti. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo migliore sul fronte sentimentale in questa prima giornata della settimana. Secondo l'oroscopo potrete contare sulla buona posizione della Luna per vivere una discreta relazione di coppia. Se siete single darete più spazio ai vostri rapporti sociali. In ambito lavorativo prendete con prudenza i vostri progetti, ma soprattutto non peccate di presunzione. Voto - 7️⃣