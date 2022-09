L'oroscopo della giornata di mercoledì 21 settembre vedrà tanto buon umore, ottimismo e un po’ di fortuna per i nativi Leone, che potranno contare sul sostegno della Luna e di Giove, mentre Capricorno dovrà essere meno distratto al lavoro. Sagittario dedicherà più tempo alle persone che ama, mentre Pesci dovrà essere meno impulsivo in amore. Di seguito le pagelle con classifica voti per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 21 settembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo e pagelle con classifica voti di mercoledì 21 settembre 2022

Ariete: le emozioni prenderanno il largo in questa giornata di mercoledì per voi nativi del segno.

Con la Luna in trigono arriveranno sensazioni positive e ottimismo tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro le energie e la voglia di fare ci saranno grazie a Marte, e con Giove nel segno avrete un pizzico di fortuna che male non fa. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che tenderà a complicarsi un po’ in questa giornata di mercoledì per via della Luna in quadratura. Single oppure no, il vostro atteggiamento potrebbe essere un po’ troppo impulsivo, ciò nonostante i sentimenti che provate per la vostra fiamma sono veri, dunque concentratevi di più su quelli. Nel lavoro dovrete impegnarvi un po’ di più per raggiungere il consenso dei vostri colleghi o superiori.

Voto - 6️⃣

Gemelli: questa Luna che passa in sestile vi riaprirà gli occhi su quanto possa essere bello avere una relazione sentimentale. L'influenza negativa di Venere inoltre sta per venire meno, dunque datevi da fare per tornare in pista. Nel lavoro non avrete nessuna difficoltà con i vostri progetti, e riuscirete a raggiungere sempre i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale valida secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 21 settembre. In amore non mancheranno bei momenti tra voi e la persona che amate, mentre se siete single Venere vi aiuterà a mostrare i vostri sentimenti e una grandissima sincerità, che sarà apprezzata. Nel lavoro dovrete avere le idee più chiare su quel che fate, evitando di dilungarvi in dettagli superflui.

Voto - 7️⃣

Leone: sarà una giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Regnerà armonia e tranquillità tra voi e la vostra anima gemella, ma anche voi single, con il vostro buon umore, sarete in grado di attirare facilmente l'attenzione verso la persona che vi piace. Sul fronte lavorativo un po’ di ottimismo e un pizzico di fortuna vi permetteranno di gestire più efficacemente le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Vergine: configurazione astrale splendida sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, il pianeta Venere vi metterà nelle condizioni ideali per sentirvi più vicini alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro evitate le distrazioni e concentratevi di più sui vostri progetti. Vedrete che arriveranno risultati migliori. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete in gran forma sul fronte amoroso in questa giornata di mercoledì. La Luna in sestile metterà in risalto la parte migliore di voi e, soprattutto per voi cuori solitari, sarà più facile attirare l'attenzione e fare breccia nel cuore della persona che amate. In ambito lavorativo la buona posizione di mercurio vi aiuterà a concentrarvi sui vostri progetti, senza perdervi in dettagli. Con Marte in trigono poi, potreste anche essere d'anticipo sulla vostra tabella di marcia. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di mercoledì tra alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti.

Venere sarà dalla vostra parte, ma la Luna in quadratura non vi renderà così amichevoli. Single oppure no dunque, cercate di non essere troppo pretenziosi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo puntate su cose più semplici da ottenere e alla vostra portata. Voto - 7️⃣

Sagittario: con questa Luna in congiunzione sarete più aperti alle emozioni secondo l'oroscopo di mercoledì 21 settembre. Potreste decidere di dedicare più tempo alla vostra vita sentimentale, e alla persona che amate, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio vi aiuterà a prendere le decisioni giuste con i vostri progetti, e Giove vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Capricorno: potreste essere più distratti del solito sul posto di lavoro in questa giornata di mercoledì.

Mercurio in quadratura non vi aiuterà con i vostri progetti, e dovrete essere più reattivi e con idee valide. In amore invece la Luna non vi darà più fastidio, e lascerà spazio a questa Venere incantevole. Single oppure no, vi sentirete sicuramente più amati e apprezzati, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Acquario: con la Luna in opposizione dal segno del Leone, non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo. Single oppure no, il vostro umore potrebbe intaccare negativamente sulla vostra relazione sentimentale. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro. Queste stelle saranno dalla vostra parte, e raggiungere i vostri obiettivi, puntando magari a qualcosa di più sarà possibile.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale non molto appagante secondo l'oroscopo. In amore sarete meno attivi del solito, e non potrete pretendere di vivere una relazione che funzioni se voi per primi non sarete parte attiva. Se siete single non volete seguire l'esempio degli altri. Preferirete sbagliare con la vostra testa. In ambito lavorativo vi sentirete a vostro agio, ma non sempre sarete in grado di cogliere il successo che meritate. Voto - 6️⃣