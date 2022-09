L'oroscopo della giornata di sabato 17 settembre vedrà un Leone più sorridente e fiducioso delle proprie capacità professionali, mentre Mercurio in opposizione all'Ariete potrebbe causare imprevisti e un po’ di nervosismo. Scorpione avrà buoni progetti in mente ma non dovrà avere fretta, mentre Capricorno potrà contare sul sostegno di Venere. Di seguito tutti i dettagli delle pagelle con classifica voti per l'Oroscopo di sabato 17 settembre.

Previsioni oroscopo e pagelle con classifica voti di sabato 17 settembre 2022

Ariete: giornata interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Questo cielo vedrà la Luna dalla vostra parte, e vi permetterà di dare inizio a un weekend buono per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no. Sul piano professionale, con Mercurio in opposizione, non sempre sarete in grado di inquadrare bene la situazione. Potrebbero infatti esserci imprevisti e un po’ di nervosismo. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali davvero convincenti nel corso della giornata di sabato. Venere in trigono vi farà sentire tutto il calore della vostra anima gemella, ma anche voi single potreste iniziare a sentire qualcosa nel vostro cuore, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo evitate le distrazioni, e siate più attivi con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: inizio di fine settimana migliore dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Questa giornata di sabato avrà molto da darvi in amore, grazie alla Luna nel segno. Single oppure no, cercate di costruire un'intesa migliore con la persona che amate. Sul fronte lavorativo sarà una giornata molto produttiva, dove riuscirete a mettere in fila risultati da primo della classe. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo stabile in amore secondo l'oroscopo di sabato 17 settembre.

Venere proteggerà i rapporti con la vostra anima gemella, o se siete single, con un caro amico, soprattutto se ci saranno momenti di difficoltà tra voi. Nel lavoro avrete bisogno di idee migliori per riuscire a convincere i vostri superiori. Voto - 7️⃣

Leone: inizio di weekend che vi vedrà più sorridenti sul fronte amoroso, merito della Luna in sestile.

Single oppure no, sarà più facile per voi attirare le simpatie delle persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo darete più fiducia ai vostri progetti, sperando di aver preso le scelte giuste. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale tra alti e bassi nel corso di questa giornata di sabato. Cuori solitari o meno, dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione. Se siete single, non siate diretti fin da subito se avrete a che fare con nuove conoscenze. In ambito lavorativo non prendete decisioni affrettate, perché i risultati potrebbero non essere così soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Bilancia: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

La Luna vi sorriderà dal segno amico dei Gemelli e, single oppure no, vi sentirete più a vostro agio con la persona che amate. Se siete single sarete spinti da questo cielo a fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro idee e progetti non mancheranno, e col tempo riuscirete a mandarli in porto. Voto - 9️⃣

Scorpione: non mancheranno momenti fortunati tra voi e la vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di sabato 17 settembre. Single oppure no, sarà un buon momento per dedicare più tempo alle persone che amate. Sul fronte lavorativo le buone idee non mancheranno, ma non dovrete avere fretta nel realizzarli. Voto - 8️⃣

Sagittario: non sarà il periodo ideale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo, non quando la Luna e Venere sono contro di voi.

In amore, single oppure no, cercate di non sentire ragione a tutti i costi, e ammettete la vostra parte di colpa. In ambito lavorativo riuscirete a svolgere bene i vostri progetti, ma non date sempre per scontato che raggiungere il successo che sperate sia facile. Voto - 6️⃣

Capricorno: con Venere in trigono dal segno amico della Vergine, questa giornata di sabato si rivelerà davvero interessante sul fronte amoroso. Single oppure no, nutrirete un atteggiamento più romantico del solito, che potrebbe fare breccia nel cuore della vostra fiamma. In ambito lavorativo dovrete prendere più seriamente i vostri progetti se volete ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali favorevoli sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Single oppure no, con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli riuscirete a costruire un legame solido con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo non avrete alcuna difficoltà con i vostri progetti, e riuscirete a mettere insieme risultati eccellenti. Voto - 9️⃣

Pesci: non sarà la giornata migliore per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo, considerato che la Luna e Venere saranno contro di voi. Siate pazienti e non cercate di pretendere ragione a tutti i costi, soprattutto con la persona che amate. In ambito lavorativo gli imprevisti possono capitare, e dovrete saper reagire nel giusto modo. Voto - 6️⃣