L'oroscopo di sabato 1° ottobre prevede un Sagittario stanco a causa di Marte opposto, ma fiero di sé al lavoro grazie soprattutto a Giove in trigono, mentre Ariete non dovrà dubitare della propria relazione di coppia. I nativi Bilancia andranno alla grande, sia in amore che al lavoro, mentre Cancro potrebbe essere impaziente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 1° ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 1° ottobre 2022 segno per segno

Ariete: con Venere in opposizione, la vostra vita sentimentale potrebbe subire un tracollo.

Per fortuna la Luna sarà dalla vostra parte in questo inizio di weekend, ma tra voi e il partner è chiaro che ci sarà qualcosa da sistemare. In ogni caso, non dovrete dubitare della vostra storia d'amore. Se siete single il vostro romanticismo potrebbe essere mal interpretato. Nel lavoro avrete buone idee ed energie da sfruttare, ma non dovrete peccare di presunzione. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di sabato tutto sommato discreta sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Anche se la Luna e Venere non saranno così influenti, tra voi e il partner ci sarà comunque una buona intesa, da permettervi di vivere momenti davvero piacevoli insieme, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete davvero precisi in quel che fate grazie a Mercurio in trigono.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ancora altalenante secondo l'oroscopo di sabato 1° ottobre, ciò nonostante, questo inizio di weekend potrebbe sancire definitivamente una ripresa per la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo non sempre potreste avere le idee chiare, ma con stelle favorevole come Giove e Marte, avrete risorse a sufficienza da raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Cancro: non sarà un grande inizio di weekend per voi nativi del segno, e purtroppo la situazione non andrà a migliorare. Cercare il dialogo con la persona che amate sarà davvero difficile, colpa anche del vostro atteggiamento un po’ troppo brusco e impaziente. Meglio nel lavoro, grazie a Mercurio in sestile che porterà idee interessanti da applicare ai vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Leone: avrete tutte le carte in regola per provare a vivere una relazione di coppia speciale secondo l'oroscopo di sabato 1° ottobre. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, non lasciatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno. Nel lavoro i buoni progetti non mancheranno, ma non dovrete avere fretta nel realizzarli. Attenzione anche a Saturno opposto. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale tutto a un tratto difficile per voi dal punto di vista sentimentale. La prima causa va ricercata nella Luna in quadratura, che potrebbe incidere sul vostro umore. Single oppure no, non siate mai impulsivi o nervosi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio nel segno vi permetterà di essere professionali a sufficienza per raggiungere i vostri obiettivi in questa prima giornata del mese di ottobre.

Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni oroscopo della giornata di sabato davvero convincenti dal punto di vista sentimentale. Venere nel segno e la Luna in sestile vi faranno sentire amati dal partner, riservandovi momenti davvero intensi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul piano professionale il sostegno di stelle come Saturno e Marte vi permetterà di gestire bene i vostri progetti. Con Giove opposto però, attenzione alle decisioni che prenderete. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile e piacevole per voi nativi del segno. Non avrete tante stelle dalla vostra parte per quanto riguarda le questioni di cuore, ciò nonostante, in questa giornata di sabato farete trasparire tutto il vostro buon cuore, cuori solitari oppure no.

In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a prendere le giuste decisioni, con risultati tutto sommato discreti. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in risalita secondo l'oroscopo. Gli effetti benefici di Venere e della Luna si rifletteranno sulla vostra relazione di coppia, e vi permetteranno di riconquistare la fiducia della persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi rallenteranno, ma questo non vorrà dire che non sarete nelle condizioni giuste per provare a mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di sabato che vedrà Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. I rapporti con le persone che amate potrebbero raffreddarsi un po’, da renderne difficile il dialogo.

Se siete single i vostri improvvisi scoppi di emozioni non faranno bene per alcuni rapporti che avete. In ambito lavorativo il buon senso di Mercurio in trigono vi permetterà di non commettere troppi errori. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un inizio di weekend favoloso per quanto riguarda i sentimenti. Avrete più tempo da dedicare alla persona che amate, per sentirvi felici insieme e vivere momenti di forte intesa. Se siete single questo cielo non deluderà le vostre aspettative e potreste riuscire a fare colpo. In ambito lavorativo sarete ancora tra i migliori del settore, in grado di raggiungere in ogni condizione i risultati sperati. Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna in quadratura frenerà il vostro entusiasmo in amore, ciò nonostante le cose tra voi e la persona che amate lentamente miglioreranno.

Se siete single, anche se al momento non avete interesse verso altre persone, guardatevi comunque intorno, e mettetevi in gioco. Sul fronte lavorativo dovrete essere più sicuri e determinati per riuscire a svolgere meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣